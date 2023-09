Lo-Cal House, l’invention d’un kit à « haute performance thermique » pour fabriquer des maisons passives

Notre époque actuelle est considérée comme une époque où les besoins énergétiques sont très intenses et ne cessent de croître. Pourtant, nous tentons tous de réduire nos besoins énergétiques et surtout de faire des économies sur l’électricité, le chauffage ou encore l’eau. Pour répondre à ces différentes problématiques, Matthieu Gauthier a fondé l’entreprise Lo-Cal House qui propose une solution innovante de construction de maisons passives ou à hautes performances thermiques. Lo-Cal House prouve que faire mieux avec moins est, non seulement possible, mais également une avancée significative vers un avenir plus durable. Les maisons passives ont sans aucun doute un bel avenir devant elles. Présentation.

Retour sur la création de Lo-Cal House

Matthieu Gauthier, le fondateur de Lo-Cal House, partage son parcours inspirant en tant qu’inventeur. Après avoir ouvert sa première entreprise de charpente/construction bois en 2006, il a travaillé avec sa femme en Turquie sur la conception de maisons bioclimatiques. En 2016, ils sont retournés en France pour fusionner les avantages de plusieurs systèmes de construction et ont finalement créé Lo-Cal House en 2018. Son parcours reflète l’engagement de Lo-Cal House envers l’innovation et la durabilité. Les maisons bioclimatiques sont quasiment ancrées dans les gènes de l’entrepreneur qui est certain que ces techniques sont celles de demain.

Quel est le concept de Lo-Cal House ?

Le concept de Lo-Cal House est remarquablement simple. Plutôt que de considérer l’isolant comme un simple matériau de remplissage, Lo-Cal House lui offre une structure qui lui permet d’exprimer ses qualités de manière optimale. Cette structure assure l’étanchéité à l’air et au vent, protégeant ainsi l’isolant des perturbations extérieures. En combinant ce procédé avec des principes de bioclimatisme, Lo-Cal House parvient à atteindre les normes élevées du standard passif en matière de performance thermique.

Lo-Cal House ne se limite pas à la construction neuve. En effet, l’entreprise offre également ses services dans la rénovation écologique et thermique des bâtiments existants. Ils proposent des solutions pour les murs, les sols et les toitures, prenant en charge à la fois la conception et la réalisation des travaux. L’objectif est de transformer des bâtiments énergivores en structures thermiquement confortables et économes en énergie.

Quelles sont les performances de ces maisons bioclimatiques ?

Pour être qualifiée de maison passive, une construction, en France, doit avoir des besoins en chauffage 15 fois inférieurs à ceux d’une maison traditionnelle. Lo-Cal House s’efforce donc de respecter ces directives et a été reconnue par plusieurs prix. Le fondateur, Matthieu Gauthier, a même été récompensé par le 1ᵉʳ Prix Innovation Procédé en 2019, soulignant l’impact positif de Lo-Cal House dans le domaine de la construction. Quant à la gérante, Esra Gauthier, elle a reçu un certificat en conception de maisons passives en décembre 2019. Lo-Cal House propose également un service clés en main grâce à un collectif d’entreprises partenaires. L’entreprise prend en charge la conception, le dépôt de permis de construire et la livraison du projet hors d’eau hors d’air, offrant ainsi une solution complète aux clients soucieux de la performance thermique de leur habitation. En savoir plus, rendez-vous sur lowacaloriehouse.com.

Maison passive / maison bioclimatique, quelles différences ?

La maison passive repose sur quatre grands principes :

Isolation renforcée

Fenêtre dites « chaudes »

Étanchéité à l’air maximal

Ventilation avec récupération de chaleur

En appliquant ces quatre principes, le but est de réduire, voire supprimer les ponts thermiques, responsables de pertes de chaleur. La maison passive est donc un habitat économe et elle doit avoir un besoin en chauffage inférieur à 15 kWh/m²/an, soit une facture approximativement de 250 € pour l’année contre près de 1 500 € pour une maison classique de 100 m². Les maisons passives sont généralement bioclimatiques, c’est-à-dire qu’elles sont orientées selon la course du soleil. Par exemple, les fenêtre « chaudes » sont évidemment positionnées sur la façade sud, où l’on retrouve souvent de larges baies vitrées.

