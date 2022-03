Cette entreprise construit des maisons (de hobbit) bioclimatiques et semi-enterrées à partir de 50 000€

Vous rêvez de vivre dans une maison de hobbit, ou plutôt une maison bulle écolo et semi-enterrée, mais vos talents de constructeurs vous font envisager l’appel à un professionnel ? Cela tombe bien, un architecte français, dont l’entreprise est basée dans le Bas-Rhin, se lance dans ce genre de construction. Le jeune ingénieur se lance donc la conception de maisons bioclimatiques, très en vogue en ce moment. Retenez bien le nom de l’entreprise : Scoophome, car elle pourrait bien devenir une success tory, tant la demande augmente… Vivre simplement, à l’écoute de la nature et dans son respect le plus total, c’est aujourd’hui le souhait de nombreux futurs propriétaires. Présentation du concept de la maison de hobbit alsacienne.

ScoopHome, c’est qui ?

Matthieu Floury, étudiant en architecture passionné de chalets, de constructions en bois et de montagne, se lance avec Scoophome dans la construction de maisons en bois, mais semi-enterrées. Avec son design tout en courbes, la maison de hobbit propose une alternative écologique à une construction traditionnelle, dont l’impact environnemental, qui comprend tant la rénovation que l’énergie, représente environ 38% des émissions de CO2 en France. Scoophome entend donc proposer une solution à empreinte négative pour celles et ceux qui souhaitent préserver la planète !

Un premier prototype déjà en construction

C’est Jonathan Rollin, un autoconstructeur qui teste le premier le concept de Scoophome. L’entreprise partenaire de l’autoconstructeur entend améliorer son concept grâce aux retours de Jonathan. Par exemple, la structure des prochaines maisons bioclimatiques semi-enterrées devrait être isolée avec un autre matériau, les parois seront également en bois et non en terre crue. Il aura fallu une année entière pour réaliser ce premier prototype mais l’objectif, à termes, sera de proposer des maisons en kit qui pourraient se monter en deux ou trois semaines. Pour se faire, Scoophome développe des panneaux en bois qui s’assembleraient comme un puzzle ou comme des LEGO !

Comment ça marche ?

Dans le concept de Scoophome, une fois la coque en bois terminée, elle doit être recouverte de terre, offrant ainsi la fameuse maison de hobbit à ses occupants. Mais le but est aussi qu’elle soit démontable et ne laisse aucune empreinte visible au sol. Baptiste Seux, l’un des responsables de Scoophome, explique qu’ils sont entrain de concevoir 4 kits modulaires différents :

Le studio tout en un;

Un module avec une grande chambre et une salle de bains;

Un module pour le séjour et la cuisine ouverte;

Le module à vocation professionnelle pour un atelier ou un bureau.

Pour l’intérieur, Scoophome propose la personnalisation complète et met à disposition un catalogue d’équipements et de mobiliers adaptés. Les modules sont tout en courbes, ce qui permet d’optimiser le chauffage. Sans angle droit, il ne se forme pas de ponts thermiques, il n’y a donc aucune perte de chaleur.

Combien cela devrait-il coûter ?

Scoophome annonce un prix de 50 000 € sur l’entrée de gamme, mais cela pourrait diminuer car pour le moment, les marges ont été estimées au plus haut. Certains éléments qui restent encore un peu flous pourraient aussi être revus à la baisse (matériaux différents par exemple). Le prix annoncé peut faire peur à certains futurs propriétaires, et Scoophome en est conscient. Mais Baptiste Seux explique dans une interview accordée au site 18h39.fr : « On est sur du non standard semi enterré ! C’est un habitat bioclimatique, il faut regarder l’impact économique sur le long terme. Et puis on veut de la qualité et pas du bas de gamme, on a investi dans le confort maximal et les matériaux les plus durables et biosourcés possibles ! » Et c’est plutôt un argument convaincant non ?

Comment construire un habitat semi-enterré ?

Tout d’abord, il faut savoir que ces maisons sont généralement de petite taille (moins de 20 m²); une simple déclaration préalable de travaux suffira. En revanche, si vous installez plusieurs modules, il faudra demander un permis de construire à votre service urbanisme municipal. Pour construire une maison semi-enterrée, il faudra d’abord penser au terrassement qui pourra prendre la forme d’une dalle en béton, de pieux d’ancrage, ou de poutres de bois traitées où reposera la structure. L’isolation se fait généralement en paille que l’on recouvre d’une bâche en caoutchouc. L’enrochement au site est l’étape suivante, puis il faut ensuite recouvrir de terre. Pour fabriquer un puits de lumière et chauffer l’air, il faut aussi fabriquer quelques ouvertures en croissant ou claire voies… Attention, il faudra plusieurs mois avant que la température intérieure ne soit stabilisée. Pour contacter Scoophome : Site Internet : scoophome.fr