Cette “maison de Hobbit” écologique et autosuffisante n’a couté que 3 400€ à construire (avec plans)

Les habitats insolites sont devenus des biens très recherchés, que ce soit pour des vacances ou pour s’y installer. Et parmi eux, il en est un qui attire les constructeurs en herbe, et accessoirement les fans du Seigneur des Anneaux… Nous voulons bien sûr parler des maisons de hobbit, nichées dans la terre et qui peuvent se construire aussi bien avec des matériaux de récupération que des matériaux neufs. Mais la récup’, c’est l’option que Simon Dale et Jasmine Saville, un couple de gallois, a choisi pour sa maison de hobbit. Leur petite demeure familiale creusée sur le flanc d’une colline ne leur a coûté que 3000£ (3500€). Visite guidée de la charmante maison de Simon et Jasmine !

Une auto-construction sans connaissance

Avant d’entreprendre la construction de sa maison de hobbit, M. Dale précise qu’il n’avait aucune connaissance particulière en menuiserie ou en architecture, juste l’envie de construire sa maison de hobbit ! Pour la menuiserie, le couple a donc récupéré des palettes, chutes de bois, et divers matériaux provenant de bennes à ordures. Quant à l’alimentation en eau, ils avouent avoir détourné une source voisine… Les travaux ont duré quatre mois, pendant lesquels la famille campait sur le site, sans confort ni commodités. Pour l’auto-constructeur, bâtir à partir de déchets ou de récupération élimine les profits que font les vendeurs. De plus, il affirme que les matériaux qu’il a utilisés sont tous naturels, et qu’ils ne sont pas dangereux contrairement à certains utilisés pour des bâtiments modernes. Une philosophie qui s’entend, même si elle peut sembler un peu radicale !

Les matériaux qu’ils ont utilisés

Outre les escaliers, portes et fenêtres qui se trouvent dans sa maison, et proviennent tous de récupération, le couple a utilisé la chaux pour enduire sa maison, souvent privilégiée sur ce type de chantier, pour son côté écologique et facile à poser. Pour les fondations et le plancher, ce sont des palettes qui ont servi à consolider la structure. Et pour le toit, il a choisi des bottes de pailles recouvertes de feuilles de plastique pour le rendre étanche… Le plastique n’est pas forcément écologique, mais cela reste peut-être un détail largement compensé ailleurs.

Galerie photos (cliquez pour agrandir)

Idem pour l’intérieur de la maison, isolé avec des bottes de paille empilées sur des murs en pierre sèche, et retenues par des morceaux de noisetiers taillés. Pour aller au bout de leurs convictions écologiques, le couple a installé des toilettes à compost, un réfrigérateur souterrain et des panneaux solaires pour l’énergie. Enfin, le terrain leur a été donné par le propriétaire en échange de travaux d’entretien.

Une maison de hobbit déjà construite par un professionnel ?

Si vous ne vous sentez pas l’âme d’un auto-constructeur, mais que vous rêvez de vivre dans une maison de hobbit, deux solutions s’offrent à vous:

Dénicher une maison de hobbit comme celle de Rodolphe, qui se situe à Saint-Affrique en Occitanie: la Maison de Hobbit « Les Petits Bonheurs » nichée au fond d’un jardin sauvage à laquelle vous accéderez par un chemin pentu vous accueillera pour un moment dépaysant et ressourçant !

Faire appel à NaturaDream, une entreprise située dans les Hautes-Pyrénées, qui s’est spécialisée dans la construction de ces maisons de hobbit. Faire appel à un professionnel vous coûtera forcément plus de 3500€ pour votre maison, mais vous aurez un résultat magnifique… Et vous n’aurez qu’à y poser vos valises !

