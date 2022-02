Maison : quels sont les avantages (et les inconvénients) de l’auto-construction

Lorsque l’on souhaite devenir propriétaire de sa maison, plusieurs alternatives s’offrent à nous. La première étant bien entendu d’acheter une maison déjà construite. Le seconde solution étant de faire construire sa maison par un professionnel, que ce soit une maison traditionnelle, une tiny-house ou une maison container d’ailleurs. Et enfin, il existe la possibilité de construire soi-même ce qui deviendra son habitation; on appelle cela l’auto-construction ! Depuis toujours, de nombreux propriétaires ont construit de leurs mains leurs maisons… Mais se lancer dans l’auto-construction, si ce peut être un avantage, peut également présenter quelques risques qu’il faut connaître. Avant de vous lancer, suivez le guide !

Quels sont les avantages de l’auto-construction ?

A l’évidence, le premier avantage de cette technique de construction est de réduire les coûts… En construisant vous-même votre maison, vous vous dispensez de main d’œuvre et ne paierez que les matériaux. Vous aurez également la certitude de posséder une maison à votre image. Puisque vous la construisez du sol au plafond, votre imagination n’aura pour limite que votre budget finalement. Ceci n’est évidemment pas valable si vous choisissez les maisons en kit, car celles-ci sont déjà formatées. Enfin, le dernier avantage pourrait être « humain » ou « sentimental », puisque vous aurez la fierté d’avoir littéralement mis un toit sur votre tête (et potentiellement celle de votre famille)… Pour certains, l’auto-construction est également un jeu grandeur nature, qui occupe tout leur temps libre. Il faut compter environ 3000 heures de travail acharné pour pouvoir entrer dans sa maison auto-construite, mieux vaut avoir du temps devant soi donc.

Quels sont les inconvénients de l’auto-construction ?

On ne construit pas une maison comme on monte un meuble IKEA ou une boîte de LEGO, même si cela peut y ressembler sur certains aspects. Vous allez donc devoir vous improviser architecte et concevoir des plans. Et même avec l’aide de logiciels, il sera difficile d’échapper à l’intervention d’un architecte professionnel dont c’est le métier. Ces plans devront d’ailleurs respecter toutes les règles d’urbanisme que seul un professionnel connaîtra sur le bout des doigts ! Les démarches administratives sont nombreuses et peuvent en décourager certains.

Permis de construire, études de sols, attestations, …

Evidemment, un permis de construire devra être obtenu, mais il faudra aussi réaliser des études de sols pour connaître la solidité de votre terrain. Enfin, vous devrez fournir une attestation de réglementation thermique, une assurance, etc. Concernant le crédit immobilier que vous devrez obtenir pour acheter les matériaux, ce peut être compliqué: les banques n’ont aucune garantie quant à la fin des travaux et peuvent se montrer difficiles à convaincre pour octroyer un prêt de plusieurs milliers d’euros. Et sinon, il faut aussi que vous soyez certains d’avoir du temps (beaucoup), de l’énergie, et quelques amis prêts à mettre la main à la pâte… Car quand il faudra poser la charpente, sans douter de vos capacités, il se peut que vous n’y parveniez pas seul(e) !

L’auto-construction: sympa, mais risquée !

Le projet de construire sa propre maison nous a tous effleuré un jour ou l’autre. Mais finalement peu de personnes se lancent dans l’aventure, car c’est un chantier énorme. Il faut aussi être un parfait commercial pour dialoguer, négocier avec les fournisseurs et trouver des conseils à chaque étape… Dans l’idéal, il faudrait un ami dans chaque secteur important : maçonnerie, plomberie, électricité, peinture, espaces verts…

Les maisons en Kit

En revanche, il existe des maisons en kit comme Mikit, KitMet ou Pobi qui peuvent vous permettre de réaliser votre rêve d’auto-construction… Une solution à étudier de près car elle vous ôte tous les tracas des normes et des matériaux; il faut juste quelques connaissances, du temps, et une volonté de fer !