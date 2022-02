TOPOL 27 : cette petite maison en kit ne coute que 42 000€ et se monte en seulement 24 heures

Si vous êtes adepte du camping et plus particulièrement du caravaning, alors vous connaissez sans doute les départs compliqués. En camping, vous avez toujours deux jours un peu difficiles: lorsque vous arrivez et qu’il faut tout installer, et, lorsque vous partez et qu’il faut tout ranger. Pour éviter ces heures passées à monter une tente ou à installer une caravane, un cabinet d’architecte russe, BIO-architects a conçu TOPOL 27, une tiny-house de 27 m² qui s’installe en quelques heures. TOPOL 27, c’est une habitation légère mais confortable que les concepteurs imaginent comme une maison de vacances transportable. Présentation de cette tiny-house un peu particulière.

Le concept de la TOPOL 27

On pourrait qualifier cette tiny-house de « clé en main » ! Le but étant de créer une maison que le client peut aller chercher en arrivant sur son lieu de villégiature, puis qu’il puisse la monter lui-même. Tout est prévu du sol au plafond, en passant par les meubles intégrés. Concrètement, tout est installé dans un seul module qui comporte cinq espaces fonctionnels : une cuisine, un salon, un dressing, une salle de bain et une chambre à coucher. La maison est en fait préfabriquée, livrée par un camion et installée sur les fondations en une seule journée.

Que comprend le « pack » TOPOL 27 ?

Avec cette tiny-house, vous pourriez presque arriver les mains vides, et l’esprit tranquille. En fait, tout est déjà prévu : les meubles, la vaisselle, les couverts, les appareils électroménagers. C’est un peu comme un mobil-home qui serait nomade et qui vous permettrait de ne pas toujours vous trouver au même endroit. Vous devrez quand même vous soucier des draps et du linge de toilette qui ne sont pas fournis.

A l’extérieur c’est comment ?

La tiny-house russe est faite de métal noir et de bois, ce qui veut dire qu’elle s’intègrera dans n’importe quel environnement. Les matériaux choisis sont tous écologiques et durables. Ses grandes baies vitrées donnent la sensation qu’il n’y a aucune barrière entre l’intérieur et l’extérieur. Cette maison est vendue 42 000€ (par l’entreprise Dubldom) sans les frais de transport, mais avec les plans de montage ! Le concept est vraiment sympa, même si nous rencontrons quelques difficultés à imaginer que cette tiny-house puisse se monter en une seule journée: lorsque l’on sait qu’une simple tente de camping peut parfois prendre une journée entière, nous avons quelques doutes tout de même…

La tiny-house, caravane ou mobil-home ?

Depuis quelques années, les tiny-houses remplacent peu à peu les mobil-homes et les caravanes. Elles commencent même à investir les terrains de camping et à devenir des hébergements insolites pour les propriétaires Airbnb par exemple. Concrètement, la tiny-house peut être assimilée aux caravanes ou aux mobil-homes, tout dépend de ce que l’on souhaite en faire. Si nous décidons de la sédentariser, alors elle devient une HLL (Habitation Légère de Loisirs) et entre dans la catégorie des mobil-homes. Si, au contraire, elle reste une maison roulante que l’on embarque au gré de ses envies, alors au regard de la loi, elle reste une caravane. Et la loi diffère puisqu’il est interdit d’installer un mobil-home dans son jardin sans autorisation préalable. En revanche, une caravane peut stationner 3 mois sur un terrain dont nous sommes propriétaires sans autorisation. Au-delà de 3 mois, cela nécessite une autorisation de la mairie.