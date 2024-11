Pourquoi les rats et les souris viennent-ils chez moi (indice : ce n’est pas à cause de la saleté) ?

Avec l’hiver qui arrive, nos maisons deviennent des abris de fortune pour quelques animaux, que nous n’avons pas toujours envie d’héberger. La vue d’une araignée nous hérisse les poils, et pourtant, elles sont inoffensives et même utiles dans nos maisons. D’autres bestioles ont tendance à prendre nos maisons pour des palaces confortables, et ne sont pas forcément bien accueillies. Eux, ce sont les rats, les souris, les mulots, les loirs, bref, les petits rongeurs, frigorifiés, qui recherchent chaleur et accessoirement de la nourriture ! Dans certains départements, les autorités mettent en place des campagnes de dératisation, car ces animaux sont aussi vecteurs de maladies. Mais, contrairement aux idées reçues, ces rongeurs n’investissent pas uniquement les « maisons sales », ils s’en fichent éperdument. Ce qui les intéresse : la nourriture, évidemment ! Alors, comment éviter l’apparition de rats et de souris, et le cas échéant, comment les chasser ? Décryptage.

Ce n’est pas un signe que votre maison est sale

Comme je vous l’ai dit, la saleté n’est pas un critère de choix pour les rongeurs. Votre maison peut être très sale, si vous n’entreposez pas de poubelles, ou n’oubliez pas de nourriture dans un coin, les rats et les souris n’investiront pas les lieux. Et, à l’inverse, votre maison peut être très propre, mais choisie par les rongeurs, si, par exemple, vous gardez un sac de vieux pain pour les poules du voisin ! Et, comme les rats et les souris sont omnivores, ils peuvent aussi investir une réserve de pommes, de pommes de terre, ou votre compost de biodéchets. Une fois la nourriture trouvée, ils investiront les lieux à la recherche de chaleur (combles, laine de verre, cloison en placoplâtre, etc.). Même sans nourriture, une souris pourra entrer dans votre grenier, simplement pour y trouver de la chaleur.

Les indices qui indiquent la présence de ces hôtes

Je me souviens de la maison de mes parents, le grenier hébergeait des souris ou des mulots. En montant dans ce grenier, le premier signe de leur présence était évidemment leurs excréments ! L’autre signe, étant des bruits suspects de grattement au plafond. De plus, chez mes parents, la souris avait la fâcheuse manie de passer sur le fil électrique de la lampe du salon, qui se mettait à danser seule : flippant ! Enfin, si vous découvrez de petits morceaux de papier déchiquetés, ou de tissus, il est fort possible que ce soit une petite souris qui envisage de vous laisser sa descendance !

Les moyens d’éviter leur venue, et le cas échéant, les chasser

Malheureusement, il n’existe pas de méthode infaillible pour éviter que les rats et les souris choisissent votre maison ! Le plus judicieux étant de ne jamais laisser trainer des denrées alimentaires, et de surveiller le bac à compost. Limiter les points d’alimentation potentiels reste l’action la plus sûre à mener. Les denrées alimentaires doivent également être rangées dans des contenants hermétiques, pour réduire les sources d’alimentation. Quant à vos poubelles, elles doivent être fermées, déposées dans le conteneur, mais jamais posées au sol. En termes de recherche de chaleur, veillez à boucher les fissures et vérifiez aussi les fenêtres, les portes, les fenêtres de toits et la moindre tuile cassée.

Pour les chasser ou éviter leur arrivée, personnellement, j’ai un matou qui s’occupe de surveiller les entrées, et qui me rapporte les objets de ses chasses dans la cuisine, mais ça, c’est une autre histoire ! Sinon, la seule solution pour s’en défaire reste les pièges sous forme de tapettes ou de pièges qui les capturent vivants. Bien entendu, il existe aussi ce que l’on appelle la mort-aux-rats, que je déconseille vivement si vous avez des animaux domestiques. Ce poison violent ne fera pas la différence entre un chat, un chien, un rat ou une souris ! Et vous ? Avez-vous déjà hébergé ce type d’animaux plutôt indésirables ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

