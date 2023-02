Un ESAT invente un « piège trappe » pour lutter contre les rats taupiers qui dévastent les cultures arboricoles

Nous savons désormais que le frelon asiatique menace tout un secteur en France, celui de l’apiculture. Classés nuisibles depuis 2016, ces insectes sont un fléau pour les apiculteurs puisqu’ils ont la fâcheuse habitude de dévorer les abeilles. Cependant, ils ne sont pas les seuls à inquiéter le secteur agricole. Du côté des arboriculteurs, ce sont les rats taupiers, aussi appelés campagnols terrestres, qui inquiètent. Le rat taupier (Arvicola amphibius) est une des espèces les plus grandes de campagnols et peut peser jusqu’à 300 g. Il est très présent en Europe, dans les zones de prairie et de moyenne montagne. Ce dernier sait se faire discret, mais son appétence pour les racines de végétaux fait de lui une menace pour les arboriculteurs. Pour lutter contre ces rats taupiers et préserver les futures récoltes fruitières, l’ESAT d’Objat en Corrèze vient d’inventer un piège révolutionnaire, relate le site lamontagne.fr. Présentation.

Une invention remarquable et remarquée

Ce petit rat taupier se délecte de toutes sortes de fruits et légumes, en mangeant les racines. Toutefois, il a aussi la fâcheuse tendance de creuser d’énormes galeries, dans lesquelles il se déplace à l’abri des regards. Ces deux « défauts » cumulés font de lui une menace pour les arboriculteurs et maraîchers, en menaçant les récoltes et, par ailleurs, le matériel agricole. L’ESAT d’Objat, qui est donc un établissement et service d’aide par le travail, permet à des personnes en situation de handicap d’exercer une activité professionnelle. Dans l’ESAT de Corrèze, les employés ont inventé un piège qui capture rapidement et efficacement les rats taupiers, sans utiliser le poison habituel néfaste pour l’environnement.

@agric15 Rat taupier : découvrez cet éco-piège assemblé par un Esat de Corrèze et présélectionné pour le concours Lépine https://t.co/7r8zcNxazT — Le Corrèzien19 (@bernardth19) February 14, 2023

Quels sont les moyens actuels de lutter contre le rat taupier ?

Les solutions pour protéger les cultures ne sont pas nombreuses, puisque c’est la fameuse mort-aux-rats ou bromadiolone qui est utilisée. Un poison puissant qui est un anticoagulant, affaiblissant le rat, le rendant vulnérable et à la merci d’un prédateur. Rappelons que ce poison est autorisé et qu’il peut, de ce fait, être utilisé par les agriculteurs. Il est d’ailleurs en vente libre dans les grandes surfaces.

Le problème est qu’un prédateur, qui mange un rat taupier ayant préalablement ingéré de la mort-aux-rats, peut mourir à son tour. Cela met donc en danger les animaux sauvages et, par ailleurs, les chats et les chiens domestiques. Le poison peut également être ingéré par d’autres animaux que les cibles désirées, devenant une menace pour d’autres espèces. L’ESAT d’Objat a trouvé une solution moins agressive, qui permet de piéger les rats taupiers, tout en préservant les autres espèces.

Le piège pour rat taupier de l’ESAT, qu’est-ce que c’est ?

Le piège est ce que l’on appelle un « piège à trappe » qui permet la capture du campagnol en disposant d’un couvercle à bascule. Ce dernier peut facilement être accessible aux prédateurs tels les renards, afin qu’ils consomment le rat taupier, sans danger pour eux-mêmes. « Il passe par-dessus la grille qui se referme derrière lui et il ne peut plus en ressortir, le couvercle peut ensuite être basculé par un prédateur. » explique Vincent Durot, directeur de l’ESAT Ateliers Nature d’Objat, dans une interview accordée à la chaîne France 3 Régions. Certains agriculteurs de la région ayant déjà testé ce dispositif, ils attestent de son efficacité et précisent qu’ils ont ajouté à l’intérieur de l’huile essentielle d’eucalyptus afin d’attirer les rats taupiers. Le piège inventé par l’ESAT d’Objat est présélectionné pour le concours Lépine, preuve qu’il intéresse déjà le monde des innovations !