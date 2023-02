Décamp : l’invention d’un piège 100% naturel pour capturer les frelons asiatiques

Actuellement, la prolifération des frelons asiatiques représente une réelle menace pour le secteur de l’apiculture en France. Il est aussi inquiétant de penser au danger auquel les personnes sont exposées en cas de piqûres de ces insectes. Selon Christian Guespin, président du groupement de la défense sanitaire apicole des Côtes-d’Armor, cette espèce « Vespa Velutina » cause environ 500 décès par an. Puisqu’il n’est plus possible de l’éradiquer, il convient de nous pencher sur les moyens de limiter son expansion. Le piège sélectif proposé par Décamp figure notamment parmi les meilleures solutions pour capturer les frelons asiatiques, tout en préservant les abeilles.

Comment utiliser ce piège à frelons asiatiques ?

La société Décamp est une référence dans la conception et la fabrication des solutions anti-nuisibles et répulsifs en France. Parmi ses produits phares, le piège à frelons asiatiques proposé par l’entreprise est pratique et innovant. Ce dispositif répond aux besoins des apiculteurs et des particuliers en quête d’une protection optimale contre cet insecte nuisible. Il garantit un usage 100 % naturel, donc sans danger pour les personnes, les abeilles et l’environnement. Son mode d’emploi est facile. Il suffit de mettre l’appât dans le contenant prévu à cet effet et de bien verrouiller ensuite le couvercle. L’idéal est de placer ce piège dans le jardin, sur une table extérieure, près de la piscine ou à côté d’une ruche d’abeilles. On peut aussi le suspendre à l’aide de la ficelle.

Quel est le type d’appât adapté à ce piège ?

Les usagers de ce piège à frelons ont plusieurs choix d’appât naturel, en l’occurrence, de l’eau sucrée, du miel ou de la bière brune. Ils peuvent aussi recourir à l’attractif liquide proposé par l’entreprise Décamp. Afin de s’assurer que le dispositif soit toujours efficace, il est recommandé de renouveler l’appât lorsqu’il est rempli d’insectes. Il est à souligner que ce dispositif est doté de petits orifices par lesquels les abeilles peuvent facilement s’échapper sans risque de se noyer.

Quel est le moment idéal pour piéger les frelons à pattes jaunes ?

Les reines frelons asiatiques sont en hibernation durant la période froide. Mais dès la fin de l’hiver, certaines sortent de leur cachette pour se nourrir et former une colonie. Ces insectes sont actifs sur la période qui s’étend entre mars et novembre. Il est ainsi important de commencer leur piégeage dès fin février ou début mars. Cela permet d’empêcher les fondatrices de colonie de construire un nid. On doit continuer de les piéger jusqu’au début de l’automne. Cette méthode assurera une élimination plus importante de ces insectes nuisibles. Par ailleurs, il est à noter que cette espèce « Vespa Velutina » est très prolifique. En effet, chacun de ses nids compte des milliers d’individus.

Quels sont les impacts de l’invasion des frelons asiatiques en France ?

Arrivé en France en 2004 par bateau, le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur une grande partie du territoire français. Cette espèce prédatrice détruit les ruches d’abeilles en absorbant des couvains entiers (œufs, larves et nymphes). Cela entraîne, à long terme, de très grosses pertes pour les apiculteurs. Par ailleurs, les piqûres de cet insecte peuvent être mortelles en cas d’allergie au venin ou suite à de multiples piqûres. D’après Christian Guespin, dont les propos ont été recueillis par le journal Ouest France, ce nuisible entraîne de nombreux décès chaque année. Les victimes principales sont des paysagistes, des employés d’espaces verts et des particuliers. Pour ces raisons, la lutte contre cette espèce invasive est plus que jamais primordiale. Dans les départements les plus touchés, les professionnels et les particuliers peuvent, par exemple, contribuer au piégeage de ces frelons.