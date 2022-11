Un apiculteur invente et dévoile la recette « ultime » pour capturer les frelons asiatiques

En Bretagne, comme dans de nombreuses régions de France, les températures très, voire trop clémentes du mois d’octobre, ont permis aux frelons asiatiques de survivre un peu plus longtemps et donc de poursuivre leurs attaques… À Landerneau, le président des jardins familiaux des deux rives à Kergréis s’est transformé en barman à frelon asiatique pour tenter de protéger les abeilles du rucher installé… Pour ce faire, il a un peu modifié la recette traditionnelle du piège maison avec sirop de cassis, bière et eau. Et, apparemment, son piège artisanal fonctionne comme il le confie au journal Le Télégramme. On vous donne la recette !

Comment ça marche ?

Le piège à frelon artisanal fabriqué avec une bouteille vide, du sirop de cassis, de bière et de vin blanc avait été déclaré inefficace, voire contre-productif par une étude. Le problème de ce piège était qu’il capturait bien les frelons, mais également les abeilles, ce qui n’est évidemment pas l’objectif à atteindre… Pierrick Gauthier, président des jardins familiaux de ce quartier de Landernau a quelque peu modifié la recette initiale, pour tenter de venir à bout des attaques répétées des frelons asiatiques sur les ruches… Ce piège artisanal fonctionne comme tous les autres: le frelon attiré par le mélange, fonce dans la bouteille puis tombe dans le liquide et se noie !

La recette de Pierrick Gauthier

Le jardinier en chef est aussi apiculteur, et il explique que désormais, il porte une nouvelle casquette, celle de barman des abeilles. Il avait bien installé des pièges artisanaux à base du mélange préconisé par de nombreux sites internet. En revanche, il s’est vite rendu compte que ces chères abeilles se retrouvaient, elles aussi, piégées dans les bouteilles… Pour parvenir à piéger les frelons et laisser la vie sauve aux abeilles, il a tout simplement enlevé le houblon, donc la bière de son mélange… Ainsi, le kir pour frelons se compose dorénavant de sirop de grenadine, et de vin blanc. Il explique que depuis qu’il a enlevé la bière de son breuvage tueur, les abeilles ne se font plus piéger, et retrouvent la liberté de butiner autour des ruches. Même si le redoutable frelon asiatique menace toujours, notamment lorsqu’il est en vol stationnaire, signe d’une attaque imminente ! Pour l’apiculteur, les pièges sont utiles, mais la lutte est inégale. Il affirme que pendant cette année 2022, il n’a jamais attrapé autant de frelons asiatiques et que ses pièges doivent être vidés et renouvelés tous les trois jours, alors que la fréquence était de trois semaines sur les années précédentes.

Le frelon asiatique, un nuisible reconnu !

Ces sales bestioles, considérées comme des nuisibles sont ainsi qualifiées par le Sénat : « Le frelon asiatique (Vespa velutina) a d’ores et déjà été inscrit, au bénéfice des apiculteurs et de la biodiversité, sur la liste des espèces exotiques et envahissantes. Introduit accidentellement en France en Aquitaine en 2004, le frelon asiatique a montré son caractère invasif et nuisible vis-à-vis des abeilles domestiques. ». Pour l’homme ou les animaux, la piqûre de frelon asiatique peut être mortelle, mais quoi qu’il en soit, elle est toujours douloureuse. Elle est potentiellement dangereuse, car la quantité de venin injecté est plus importante que lors d’une piqûre de guêpe par exemple…

De plus, le frelon asiatique ne perd pas son dard lorsqu’il pique, il peut donc piquer plusieurs fois, et cette multiplication des piqûres peut s’avérer dangereuse. Elle peut par ailleurs provoquer un choc anaphylactique et entraîner la mort, chez les personnes allergiques ou piquées de nombreuses fois dans un laps de temps court. Ne jamais déranger un nid de frelons asiatiques est une règle primordiale pour éviter les attaques sur l’homme… Prudence.