Les Frelons Asiatiques sont de retour et c’est maintenant qu’il faut les piéger ! Mais comment faire ?

Qui dit retour des beaux jours dit retour des barbecues sur votre terrasse et des après-midis à lézarder dans votre transat… Mais les beaux jours riment aussi depuis quelques années avec un retour bien moins sympathique : celui des frelons asiatiques. Ces exterminateurs d’abeilles dangereux pour l’homme choisissent aussi les premiers rayons de soleil pour envahir nos jardins…

Levez les yeux à la cime des arbres, il ne serait pas étonnant que vous aperceviez ces protubérances énormes, leurs nids ! Et si vous voulez protéger les abeilles et accessoirement vous-même, c’est maintenant qu’il faut tendre les pièges à frelons asiatiques… Voici comment faire !

Le frelon asiatique est, depuis 2012, classé dans la liste des dangers sanitaires (2ème catégorie) pour l’abeille domestique. Et ce, sur tout le territoire français. Mais encore faut-il piéger intelligemment ces nuisibles pour les abeilles qui peuvent également s’avérer dangereux pour l’homme. Un seul frelon asiatique peut tuer jusqu’à 70 abeilles par jour… Une ruche entière peut être anéantie en quelques semaines à peine.

C’est donc dès maintenant qu’il faut tenter de piéger la Reine Frelon Asiatique et ce, avant le mois de mai. Mais surtout avant qu’elles ne nichent et débutent leur inexorable destruction des abeilles.

Pourquoi maintenant ?

Les premières ouvrières naissent aux alentours du 1er mai, en ce moment donc, la reine se trouve à l’extérieur… En revanche, dès les premières ouvrières nées, elle sera au nid et pondra environ 100 œufs par jour jusqu’à l’automne !

D’ailleurs si vous apercevez un nid de frelons asiatiques reconnaissable à sa forme conique et à sa grosseur, signalez-le à vos élus. Et si le nid se trouve chez vous, faites absolument appel à un professionnel (et non aux pompiers) pour le détruire de manière sûre et sécurisée.

Quels pièges pour les frelons asiatiques ?

Pour réaliser un piège à frelon à asiatique il vous faut :

Une bouteille en plastique genre eau minérale

Un vieux cintre ou un crochet pour le suspendre

100 ml de bière blonde ou brune

100 ml de vin blanc (car les abeilles le détestent)

Et pour les attirer, 100 ml de sirop de cassis

Il suffit de mélanger les trois liquides dans une bouteille et d’y percer quelques trous (3 ou 4) de 1 cm de diamètre… Les frelons y entreront mais ne pourront pas en ressortir. Il existe également des systèmes qui se posent sur le goulot de la bouteille. Cela permet de ne pas percer la bouteille et de pouvoir la suspendre sans bricoler ! Les pièges doivent être renouvelés régulièrement et laissés en place du début mars jusqu’à la fin avril au minimum… Nos abeilles sont indispensables à notre environnement et à notre biodiversité, il faut absolument les protéger !

Nous vous invitons également à regarder une des dernière vidéos d’Etienne LGF, un apiculteur et spécialiste de la désinsectisation et le contrôle des nuisibles.