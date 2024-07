Je teste le robot aspirateur laveur ILIFE T10s avec station de vidange

Imaginez un instant un monde dans lequel les tâches ménagères se feraient sans effort, sans même lever le petit doigt ? Ce monde, c’est celui des aspirateurs robots-laveur, grands vainqueurs des appareils intelligents depuis quelques années. Ils aspirent, lavent, traquent la moindre poussière dans tous les recoins, une arme redoutable pour une maison toujours propre. Je peux vous proposer de découvrir l’aspirateur robot laveur Ilife T10s qui est disponible sur Aliexpress, au prix de 217,65 €* au lieu de 556,59 € (-60 %).

Déballage

Le robot aspirateur laveur ILIFE T10s est livré dans un petit carton. Le robot et sa base de recharge de vidange sont parfaitement protégés. Le design est moderne et la base est très compacte, elle se mariera parfaitement avec tous les types d’intérieurs.

Nous retrouvons à l’intérieur du colis le robot aspirateur et sa petite base, un kit de nettoyage humide, quatre balais (dont deux de rechange), une serpillère supplémentaire, un filtre HEPA et un sac à poussière de rechange. Nous avons également une notice ainsi qu’un petit accessoire de nettoyage. La marque n’est pas avare avec les consommables, cela démarre bien.

Installation et paramétrage

Pour commencer, je dois fixer les deux balais, gauche et droit, identifiés avec un code couleur. On fixe ensuite le kit serpillère et c’est terminé. L‘appairage avec l’application dédiée est par ailleurs simple, mais un peu particulière. Dans un premier temps, vous devrez retirer l’aspirateur de la base et le redémarrer. Il suffit ensuite de suivre les étapes délivrées par l’application pour le connecter au wifi de la maison (en 2,4 ghz). Pour ce modèle, vous devrez utiliser l’application ILIFECLEAN (disponible sur Android et iOS) et non ILIFEHOME. Cela peut prêter à confusion. L’application propose les fonctionnalités habituelles (cartographie, mode de nettoyage, etc.) et est compatible avec Alexa et Google Home.

Premières impressions sur l’aspirateur robot laveur Ilife T10s

Lors du déballage, j’ai été agréablement surpris par son design compact et élégant, il m’a paru prêt à relever le défi du nettoyage de la cuisine pour réaliser ce test. L’installation est très simple puisqu’il suffit de le brancher, et de l’allumer, il est livré avec une batterie déjà chargée, pour une utilisation immédiate. Néanmoins, je recommande de le charger complètement avant de le laisser filer sous vos meubles, sur vos tapis, ou sur le carrelage évidemment. Je me suis d’abord intéressé aux performances décrites sur le carton de livraison.

L’aspirateur robot laveur Ilife T10s s’annonce comme un aspirateur robot à vidange automatique, qui peut être utilisé pendant 60 jours (pour le sac à poussière) ! Toujours selon la première description, il dispose d’une navigation avancée LDS, d’une aspiration puissante de 3 000 Pa, d’une fonction « plans d’étage », d’une durée de fonctionnement de 150 minutes. De plus, j’apprends que je vais pouvoir le commander vocalement avec Alexa d’Amazon ou Google Assistant. Voilà pour les présentations, passons maintenant aux détails importants.

Soixante jours sans vider le sac à poussière, vraiment ?

Imaginons que je sois dans l’obligation de m’absenter pendant deux mois, ma maison ne sera pas très sale. Cependant, un petit coup d’aspirateur chaque jour me permettra de retrouver une maison nickel à mon retour. En programmant quotidiennement l’aspirateur robot laveur ILIFE T10s, je suis tranquille durant deux mois sans vider le sac. En effet, il se dote d’une station de vidage automatique, avec une puissance de collecte de 20 000 Pa. Cette technologie appelée cyclonique permet à l’aspirateur d’aller se vider seul, lorsque son réservoir est plein. Il se vide en 20 secondes, puis peut retourner travailler, le « ventre » vide.

La navigation LDS qu’est-ce que c’est ?

Des pièces un peu alambiquées, différentes zones à nettoyer ? Aucun souci pour lui, il est possible de sauvegarder jusqu’à cinq cartes différentes. Cette fonction appelée navigation LDS permet une cartographie et une numérisation (SLAM 4000/S). Ce qui veut dire qu’il peut cartographier à 360° et en 4 K/s, pour obtenir une carte très précise des zones à nettoyer. Je peux donc lui demander d’aspirer la cuisine chaque jour, puis le salon uniquement le mardi et la salle de bain, le vendredi. Avec ses 3 000 Pa de puissance d’aspiration possible, rien ne lui résistera, pas même les tapis de la salle de bains. En effet, il peut aspirer les tapis jusqu’à 18 mm de haut, sans perdre de puissance d’aspiration. De plus, il se destine autant aux parquets en bois, qu’aux sols carrelés : pratique lorsque les sols ne sont pas tous uniformes.

Focus sur les différentes possibilités de nettoyage

Avec le ILIFE T10s, c’est un aspirateur et balai 2 en 1 qui s’offre à vous, et par conséquent, un double nettoyage, capable aussi d’aspirer la poussière flottante. De plus, la fonction « balai » permet de nettoyer en profondeur, en éliminant toutes les tâches, même les plus tenaces. Cet aspirateur se dote de plusieurs modes de nettoyage, que vous pourrez choisir en fonction de l’état de vos sols. Idem pour le lavage, puisque trois réglages de niveau d’eau sont possibles. Un autre point fort, que je soulignerai, est, le fait que l’aspirateur Ilife appelle le nettoyage du chemin en « Y ».

Vous vous interrogez sur ce qu’est le chemin en « Y », je vais vous l’expliquer. Le nettoyage en « Y » est une technique de déplacement unique qui permet à l’aspirateur robot de couvrir chaque recoin de manière méthodique. Au lieu de se déplacer en lignes droites parallèles ou en zigzag comme la plupart des robots, l’Ilife T10s adopte une trajectoire en forme de « Y ». Cette méthode imite le mouvement naturel du nettoyage à la main, garantissant que chaque tache et chaque grain de poussière soient traités avec une attention particulière. Avec cette technique, il peut nettoyer jusqu’à 210 m² de surface, cela laisse de belles opportunités, même pour une grande maison.

Il vous répond « au doigt et à l’œil », voire à la voix !

Les enfants sont en vacances, et la grasse matinée est de rigueur ! Vous ne souhaitez pas que l’aspirateur passe dans la chambre, pas de souci, choisissez simplement de lui « interdire la zone ». Il passera son chemin et attendra votre feu vert pour retourner aspirer la pièce interdite. Vous pouvez aussi personnaliser le nettoyage de chaque pièce cartographiée. Ainsi, par exemple, l’entrée demandera un nettoyage plus poussé, notamment si vous avez un chien qui entre et sort toute la journée. En revanche, la chambre nécessitera peut-être une petite aspiration rapide, juste pour l’entretien quotidien.

Avec l’ILIFE T10s, vous aurez le choix de personnaliser chaque pièce, et par ailleurs de le piloter par la voix, grâce à sa compatibilité avec Alexa d’Amazon ou Google Assistant. Pour terminer ce petit portrait et avant de vous présenter les caractéristiques techniques propres, sachez qu’il s’équipe également de capteurs de pointe qui lui éviteront toute chute malencontreuse. Les obstacles sur son chemin n’en seront pas, puisque ses capteurs lui permettent aussi de les contourner.

Conclusion

Le robot aspirateur ILIFE T10s dispose d’un niveau d’aspiration et de lavage très correct. La navigation est excellente et la base compacte est un véritable plus. La marque livre son produit avec de nombreux consommables supplémentaire, c’est très appréciable. Je vous rappelle le prix de cet aspirateur robot ILIFE T10s et les différentes solutions pour l’acheter :

Sur AliExpress, il est disponible au prix de 217,65 €* au lieu de 556,59 € . Pour le commander, cliquez-ici.

. Pour le commander, cliquez-ici. Sur Amazon.com, il est disponible au prix de 399,99 $ Pour le commander, cliquez-ici.

Les plus

Un niveau d’aspiration performant

Un mode nettoyage humide correcte

Plutôt silencieux

Les moins

Le radar est positionné au-dessus, ce qui lui rajoute une légère épaisseur

Toutes les caractéristiques techniques

Dimensions du robot : 320 × 320 × 92,5 mm

Dimensions de la station : 320 × 240 × 165 mm

Capacité du sac à poussière : 2,5 l

Aspiration du robot : 3 000 Pa

Seuil de montée : 18 mm

Réservoir d’eau : 240 ml

Réservoir à poussière : 250 ml

Niveau de bruit : 65 dB

Fréquence WIFI : 2,4 GHz

Capacité de la batterie : 3 200 mAh

Méthodes de contrôle : Alexa et Google Assistant

Le contenu du colis

Un aspirateur

Une station de lavage / charge / vidage automatique

Un bac à poussière & réservoir d’eau 2 en 1

Un support de lavage

Un chiffon de nettoyage

Un sac à poussière

Un outil de nettoyage

Des brosses latérales

Un manuel utilisateur

Un filtre haute efficacité

Une éponge

*Les prix ont été relevés le 18 juillet 2024, NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par le site vendeur.

