Je teste le robot aspirateur (et balais) Eufy E20, un appareil 3-en-1

Si comme moi, vous rêvez d’un intérieur propre sans avoir à passer l’aspirateur tous les jours, l’aspirateur eufy E20 3-en-1 pourrait bien être la solution idéale et révolutionner vos corvées ménagères. Cet aspirateur multifonction promet un nettoyage efficace et sans effort grâce à son design innovant, sa puissance d’aspiration de 30 000 Pa et son système d’autovidage. Affiché au prix de 549 €* sur Amazon, ou sur le site officiel eufy.com, il se positionne dans le haut de gamme des robots aspirateurs, mais ses fonctionnalités justifient-elles son prix ? Après plusieurs semaines d’utilisation, voici mon retour détaillé sur cet appareil qui promet de révolutionner le ménage.

Mes premières impressions au déballage

Dès l’ouverture du carton, on sent que eufy n’a pas lésiné sur la qualité de fabrication. L’aspirateur arbore un design élégant avec sa finition noire sobre et moderne. À l’intérieur, tout est bien rangé et protégé, et le mode d’emploi est clair et détaillé. Je découvre immédiatement ses trois modes d’utilisation : robot aspirateur, aspirateur balai et aspirateur à main. L’idée de pouvoir transformer l’appareil selon mes besoins m’enthousiasme déjà, même si j’ai quelques doutes sur la simplicité du changement entre les modes.

Branchement et installation

L’installation est d’une simplicité déconcertante. Il suffit de positionner la station de charge, de brancher l’appareil et de le laisser charger avant la première utilisation. Son chargement rapide en 2 h 30 est un vrai plus : on évite les longues attentes avant de pouvoir tester le robot en action. Une fois la batterie pleine, je télécharge l’application eufy Home, qui permet de contrôler l’aspirateur à distance, programmer les nettoyages et suivre son activité en temps réel. La connexion se fait en quelques minutes, et après une mise à jour rapide du logiciel, le eufy E20 est prêt à l’emploi.

Une cartographie intelligente et des programmations personnalisées

Dès les premiers nettoyages, l’eufy E20 commence à cartographier seul ma maison. Il découvre les pièces petit à petit, mémorise les obstacles, et construit un plan clair que je retrouve sur l’application. Une fois la carte créée, il suffit de sélectionner la pièce à nettoyer et de le laisser faire, il s’y rend directement sans tourner en rond.

Je peux également programmer des nettoyages réguliers : personnellement, je l’ai paramétré pour un passage tous les jours à 9 h et à 18 h. Résultat : mon sol est toujours impeccable, sans que j’aie besoin d’y penser.

Une puissance d’aspiration impressionnante

Première mise en route, et là, waouh ! En mode balai et aspirateur à main, l’aspiration de 30 000 Pa fait des merveilles. Je passe rapidement sur un tapis qui avait tendance à retenir la poussière et les poils de mon chien, et en un seul passage, le résultat est bluffant.

Le passage en mode robot aspirateur est tout aussi efficace, avec une puissance de 8 000 Pa qui fait largement le job sur mes sols carrelés et mes moquettes.

Un contournement des obstacles ultra-précis

Si vous avez déjà eu un robot aspirateur, vous savez combien ils peuvent être maladroits avec les obstacles. Ici, eufy a intégré un triple capteur laser LiDAR, et la différence est frappante. L’appareil détecte chaussures, jouets et même mon chat qui traîne sur son passage.

Il évite les objets avec une fluidité surprenante et ne se coince jamais dans un coin. Je n’ai plus besoin de dégager complètement mon salon avant de lancer le nettoyage, ce qui est un vrai gain de temps.

Un déplacement méthodique et sans oubli

Ce qui m’a aussi impressionné, c’est la façon dont le robot se déplace en lignes parfaitement droites. On voit très clairement sur les captures d’écran de l’application qu’il ne laisse aucun espace oublié.

De plus, il fait systématiquement le tour des pieds de table, contourne les chaises avec précision et ne se cogne jamais grâce à ses capteurs très performants. C’est exactement ce que je cherchais : un nettoyage efficace, sans angles morts et sans mouvements désordonnés.

Un système de filtration ultra-performant

Autre point fort du eufy E20 : son système de filtration AeroTurbo à cinq niveaux. Il capture 99,97 % des particules inférieures à 0,3 micron, ce qui en fait un allié précieux pour les personnes allergiques. Depuis que je l’utilise, j’ai remarqué que la poussière met plus de temps à s’accumuler sur les meubles et que l’air semble plus sain dans mon appartement.

Un vidage automatique ultra-pratique

Le système d’autovidage est un autre atout de taille. Son sac de 3 litres peut contenir jusqu’à 75 jours de saleté, ce qui signifie que je n’ai pas à m’en soucier pendant plusieurs semaines. Je ne suis pas fan du vidage manuel des aspirateurs classiques, alors cette fonction me change la vie ! De plus, l’autovidage fonctionne pour les trois modes (robot, balai et aspirateur à main), ce qui est un vrai plus comparé à d’autres modèles du marché. Le vidage est un peu bruyant, je l’avoue, mais il est redoutablement efficace.

En quelques secondes, toute la poussière est transférée dans le sac sans intervention. Il faut vider le sac une fois plein, mais je serai prévenue via l’application. Je l’utilise depuis plus de 4 semaines, quotidiennement sur une surface de 70 m² de plain-pied et avec trois chiens à la maison, je n’ai pas encore eu à vider le sac.

Un mode balai polyvalent et pratique

Le mode aspirateur balai est l’une des belles surprises du eufy E20. Il suffit de fixer le manche fourni à la partie principale de l’appareil, et de clipser la brosse motorisée pour obtenir un balai puissant et maniable. L’aspiration de 30 000 Pa est toujours au rendez-vous, idéale pour un nettoyage rapide des grandes surfaces, tapis ou recoins inaccessibles au robot.

La partie centrale de l’appareil peut également être utilisée comme aspirateur à main, ce qui est parfait pour nettoyer les escaliers, les plinthes ou les coussins du canapé. Et, grâce au suceur fin inclus, on peut facilement atteindre les coins les plus étroits. Cette polyvalence fait clairement la différence au quotidien, surtout quand on veut rapidement agir sans tout déplacer.

Une charge rapide et une autonomie solide

Là où certains aspirateurs nécessitent plusieurs heures pour se recharger, le eufy E20 est prêt en 2 h 30 seulement. Sa batterie lithium-ion lui permet de couvrir jusqu’à 140 m² en une seule charge, ce qui me permet de nettoyer tout mon appartement en un seul passage. L’aspirateur gère intelligemment son autonomie et retourne à la station dès qu’il détecte une batterie faible.

Les points forts

Aspiration ultra-puissante (30 000 Pa en mode balai/à main, 8 000 Pa en mode robot)

Triple capteur laser LiDAR pour éviter les obstacles avec précision

Filtration avancée idéale pour les allergiques

Vidage automatique ultra-pratique

Recharge rapide en 2 h 30

Autonomie permettant de couvrir 140 m²

3 modes en 1 (robot, balai, main)

Les points faibles

Absence de rangement prévu pour les accessoires , notamment le manche de l’aspirateur balai, ce qui oblige à trouver une solution soi-même pour garder le tout à portée de main.

, notamment le manche de l’aspirateur balai, ce qui oblige à trouver une solution soi-même pour garder le tout à portée de main. À noter : le système d’autovidage est un peu bruyant au moment du transfert de la poussière, mais il reste redoutablement efficace et rapide. Cela peut surprendre au début, surtout si l’aspirateur est programmé pour fonctionner tôt le matin, mais on s’y habitue vite.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines de test, je peux dire que le eufy E20 est un aspirateur haut de gamme qui tient ses promesses. Il offre une polyvalence impressionnante, une aspiration ultra-puissante et une navigation précise qui lui évite de se cogner partout.

Son autovidage et son filtrage performant en font un excellent allié du quotidien, même si son prix de 549 € pourra freiner certains acheteurs.

Est-ce que je recommande le eufy E20 3-en-1 ?

Si vous cherchez un aspirateur performant, intelligent et pratique, le eufy E20 3-en-1 est un excellent choix. Il facilite vraiment le ménage avec son autovidage, sa puissance d’aspiration et son système de navigation efficace. Certes, son prix de 549 €* sur Amazon ou sur le site officiel, c’est un investissement, mais pour un ménage sans effort, ça vaut le coup ! Alors, seriez-vous prêts à dire adieu à votre aspirateur classique ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé ce type d’aspirateur robot ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .

Liste des caractéristiques techniques

Marque : eufy

Modèle : Omni E20

Couleur : Noir

Dimensions : 45,6 L × 44,6 l × 38 H cm

Méthode de contrôle : Application

Puissance d’aspiration : 30 000 Pa (balai et main), 8 000 Pa (robot)

Système de filtration : 5 niveaux AeroTurbo

Navigation : Triple laser LiDAR

Autonomie : Jusqu’à 140 m²

Temps de charge : 2 h 30

Capacité du sac d’autovidage : 3 l (jusqu’à 75 jours)

Contenu du colis

L’aspirateur eufy E20

La station de charge avec autovidage

Une batterie lithium-ion

Un sac de collecte de poussière de 3 L

Une brosse Pro-Detangle Comb

Un manuel d’utilisation

