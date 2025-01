MOVA dévoile plusieurs aspirateurs robots dotés de nombreuses technologies de pointe

Chaque année, le CES de Las Vegas ou Consumer Electronics Show se déroule au début de mois de janvier. Pour les marques high-tech, c’est LE salon à ne manquer sous aucun prétexte. Cette année, une jeune marque baptisée MOVA a fait une entrée remarquée sur l’édition 2025. Les visiteurs qui se sont rendus sur leur stand, et ce n’est malheureusement pas mon cas, ont pu explorer des technologies allant du nettoyage des sols à une brosse à dents futuriste. Un stand au CES, c’est un peu comme une vitrine mondiale ou les plus grands patrons de la tech, croisent de petites marques qui deviendront peut-être leurs principaux concurrents. MOVA ou la maison intelligente, c’est ainsi que je résumerai les produits présentés par cette jeune marque, et je vous embarque à leur découverte. C’est parti pour la découverte.

Un lancement spectaculaire pour une maison plus intelligente

Au CES, le ton était donné dès le départ : « Premium, Innovation, Style ». Les visiteurs étaient invités à interagir avec les dernières innovations, dont certaines ont déjà fait leur entrée sur Amazon avant même le salon. MOVA a clairement misé sur l’élégance et l’efficacité, tout en rendant ses produits accessibles à un public soucieux de simplifier son quotidien. Le thème « rencontrer le changement » résume bien l’ambition de MOVA : nous inviter à adopter un avenir plus connecté. Avec leurs aspirateurs robots et leurs technologies avancées, MOVA montre que la domotique peut être à la fois intuitive et performante. Le CES était également l’occasion de dévoiler leur nouvelle politique de garantie mondiale de trois ans, renforçant la confiance des consommateurs dans leurs produits.

Les stars du salon : technologies pour un nettoyage révolutionnaire

MOVA n’a pas déçu avec ses solutions de nettoyage futuristes. Parmi les produits qui ont retenu l’attention des visiteurs, deux innovations se démarquent : le « MopSwap Hub » et le « RoboSwing FlexTrack ». Le premier est une station d’accueil intelligente qui gère automatiquement différents types de serpillières selon le type de sol (carrelage, bois, etc.). Plus besoin d’intervenir manuellement : tout est optimisé pour une performance maximale. Le second, un bras extensible pour aspirateurs robots, est un véritable coup de génie. Grâce à lui, plus aucun recoin n’est laissé à l’abandon.

Le RoboSwing FlexTrack s’adapte intelligemment à l’espace à nettoyer, atteignant les zones difficiles d’accès sans effort. En plus de ces accessoires, les modèles V50 Ultra et Z50 Ultra promettent de révolutionner le nettoyage grâce à leur puissance d’aspiration impressionnante et leurs systèmes avancés de navigation. Le V50 Ultra, par exemple, peut franchir des obstacles jusqu’à 6 cm tout en éliminant efficacement les odeurs d’animaux grâce à la technologie DuoSolutionTM.

Au-delà des sols : innovations pour toute la maison

Mais, MOVA ne s’arrête pas aux sols ! Le X4 Pro, un aspirateur à eau chaude, absolument bluffant par ses capacités de lavage à 80 °C, parfait pour éliminer les taches incrustées. Le système SpotHeatTM, qui pulvérise de l’eau chaude sous haute pression, facilite le nettoyage des surfaces les plus difficiles. C’est un allié idéal pour ceux qui veulent des sols étincelants sans effort. Et, pour les amateurs de soins personnels, MOVA a présenté la brosse à dents électrique Fresh Pro.

Avec sa technologie 3DCleanTM, elle combine vibrations soniques et mouvements précis pour un nettoyage complet en seulement une minute. Et vous, que pensez-vous des innovations MOVA ? Seriez-vous prêts à découvrir leurs univers ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .