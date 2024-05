Dreame X40 Ultra, un robot aspirateur doté d’une brosse latérale extensible pour nettoyer les plinthes

Comment nettoyer vos sols sans lever le petit doigt ? Cette question, nous sommes nombreux à nous la poser, car le nettoyage des sols, notamment lorsque l’on héberge des animaux poilus, est un vrai casse-tête ! Et, surtout, dans nos vies ultra-actives, passer l’aspirateur, puis la serpillère reste chronophage, et le temps nous manque souvent ! Pourquoi ne pas confier cette tâche ménagère à un robot aspirateur laveur, avec station de vidage, qui s’occupera de conserver vos sols impeccables à toute heure de la journée ?

Quels sont les points forts du Dreame X40 Ultra ?

Avec lui, le nettoyage sera forcément méticuleux, puisqu’il dispose non seulement de technologies avancées, mais également d’une brosse latérale qui peut s’étendre jusqu’à 10 mm. De plus, il embarque la technologie exclusive MopExtend RoboSwing de 4 cm qui l’autorise à se glisser sous les meubles pour récupérer toutes poussières. Son second point fort concerne l’entretien automatique. En effet, avec le Dreame X40 Ultra, vous n’aurez rien à faire ! Il lave lui-même ses serpillières à l’eau chaude (70 °C), ce qui réduit les tâches d’eau et les mauvaises odeurs. Vous pourrez d’ailleurs ajuster la température sur quatre niveaux grâce à son application dédiée. Enfin, l’utilisation du Dreame X40 Ultra mettra vos tapis et moquettes à l’abri de l’eau. Pour ce faire, il dispose d’un soulèvement optimal de la brosse (5 mm) et de la serpillère (10 mm), ce qui évite de mouiller vos sols en tissus.

Puissance, programmation et précision

Avec une aspiration puissante de 12 000 Pa, le Dreame X40 vous permet de vous débarrasser efficacement des cheveux, des poils, de la saleté et des débris en douceur. Il est idéal si vous possédez des animaux de compagnie, par exemple. Si vous le souhaitez encore plus performant, vous pouvez l’équiper de la TriCut anti-nœuds pour éviter évitez les enchevêtrements. Le Dreame X40 Ultra est également doté de la technologie de détection OmniDirt, qui assure un nettoyage précis de vos sols. Grâce à des capteurs sophistiqués capables de reconnaître les nuances de couleurs et les niveaux de saleté, ce robot propose un nettoyage optimal.

Pourquoi la station de vidage est un critère important ?

Aujourd’hui, la plupart des aspirateurs robots proposent une station de vidage, et elle n’est pas seulement décorative. La station de vidage est particulièrement recommandée pour les personnes allergiques, sensibles à la poussière, ou qui n’aiment pas être en contact avec elle. L’aspirateur robot comme le Dreame X40 Ultra ira se vider tout seul, et de votre côté, vous n’aurez plus qu’à vider la station lorsqu’il vous indiquera qu’il est temps de le faire. Néanmoins, cela présente par ailleurs un petit inconvénient.

Vous devrez notamment installer cette station de vidage, dans un endroit facilement accessible par l’aspirateur, mais aussi par vous-même et évidemment proche d’une prise électrique. Il vous sera impossible, par exemple, de cacher la station sous un escalier, à moins de vous contorsionner à chaque vidage. Sachez toutefois qu’il existe aussi d’autres modèles avec station de vidange plus petites qui pourraient vous convenir. En réduisant le contact avec la poussière, et la fréquence du vidage de l’aspirateur, vous réduisez aussi les risques d’allergies, et la présence de poussières volatiles dans votre logement. Que pensez-vous de ce modèle innovant ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .