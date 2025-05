Test du robot aspirateur 3i S10 Ultra qui extrait son eau de l’air et la recycle à l’infini

Quand on m’a proposé de tester le 3i S10 Ultra, un robot aspirateur laveur vendu 1 399,99 €* au lieu de 1 499,99 € (coupon de 100 € à cocher), j’ai d’abord levé un sourcil en disant : « un aspirateur à ce prix-là, il a intérêt à être bon ». Je me suis ensuite attardé sur l’hygiène et l’écologie, car il ne fait pas qu’aspirer, mais lave aussi. « WaterRecycle » et « distillation d’eaux usées », deux fonctions mises en avant qui m’ont séduit : un robot qui nettoie, se nettoie et réutilise l’eau presque à l’infini.

Un robot écolo, autonome et malin ? Allez, on branche. Ce n’est pas tous les jours qu’on croise un appareil électroménager aussi ambitieux, surtout dans un domaine déjà bien saturé. J’étais donc à la fois intrigué, curieux… et un brin sceptique. Je vous livre en détail, mes quelques semaines en compagnie du 3i S10 Ultra, et je peux déjà vous dire, qu’il est assez bluffant d’efficacité. C’est parti.

Mes premières impressions au déballage

Le carton est imposant, mais bien organisé. La station d’accueil a des allures de centrale de traitement de l’eau miniaturisée. Le robot lui-même est massif, avec ses 28,3 kg au total (avec la base), mais il a de la gueule : noir et gris, finition soignée, look futuriste. Premier coup d’œil aux composants : filtres, brosse, rouleau, serpillière, réservoirs… tout semble robuste et bien pensé. Le manuel est clair (et heureusement).

On sent immédiatement qu’on n’est pas sur un produit « grand public » lambda. C’est le genre de matériel qui en impose, même à l’arrêt. La qualité perçue donne vraiment confiance avant même la première mise en marche. En revanche, il est quand même très lourd… Une personne âgée, ou en situation de handicap, ne pourrait probablement pas le déplacer, dommage !

Branchement et installation

Pas besoin d’être plombier ou électricien. Tout est prévu pour une mise en service sans outil ni prise d’eau. On branche la base, on pose le robot, on remplit le réservoir d’eau propre, on ajoute le filtre et l’application 3i fait le reste. En 10 minutes, le robot est connecté à mon Wi-Fi 5G, la carte du salon est en cours de création. C’est fluide, intuitif, et franchement plaisant à utiliser.

L’appli propose même une personnalisation très poussée : zones interdites, horaires, puissance, etc. Autre bonne surprise : le robot a détecté les obstacles avec une précision bluffante dès le premier passage.

Pas de plantage dans les pieds de chaises ni de chocs inutiles. La prise en main est immédiate et agréable, même pour un non-geek.

Focus sur le système WaterRecycle

C’est la star de ce modèle. Le robot aspire l’eau sale, la station la distille à 90 °C, et hop : de l’eau propre revient pour le lavage suivant. Aucun besoin de vidanger ou remplir manuellement les réservoirs. Cerise sur le gâteau : elle peut même extraire de l’eau de l’air ambiant (environ 100 g/heure à 60 % d’humidité) comme le ferait un déshumidificateur. Testé pendant plusieurs jour : oui, ça fonctionne.

Bluffant. C’est un gain de temps considérable, surtout quand on a un quotidien bien rempli. Et, côté hygiène, c’est tout simplement impeccable : pas d’odeur, pas de moisissures, pas de bactéries stagnantes. Un vrai petit bijou de technologie écologique. Cette fonctionnalité change complètement l’expérience du nettoyage.

Focus sur le rouleau serpillière et ses 12 jets

Le nettoyage est ultra homogène grâce à une diffusion de l’eau via 12 petits jets. Le rouleau tourne à 330 tr/min avec une pression de 7 N. Ce que ça donne ? Mon sol blanc, théoriquement « propre », avait des traces invisibles… qui ont disparu. Mention spéciale au grattoir intégré qui lave le rouleau en temps réel, pour éviter de salir plus qu’on ne nettoie. J’ai même tenté l’expérience sur une tache de jus d’orange un peu ancienne : le robot l’a nettoyée sans sourciller. Et, surtout, il le fait sans laisser de traces d’humidité persistantes, ce qui est souvent le talon d’Achille de ce genre d’appareil. On a vraiment une sensation de sol rincé, propre et sec en un seul passage.

L’aspiration à 13 000 Pa et le mode tapis : ça déménage

C’est là que le 3i S10 Ultra envoie du lourd. L’aspiration est puissante, adaptée automatiquement aux tapis, et il ne laisse aucune chance aux miettes, poils de chien ou litière de chat. Ma moquette à poils courts a retrouvé du volume, sans que le robot s’étouffe. Il passe sans broncher entre les pieds de chaise, monte sur les tapis, ajuste automatiquement sa puissance. Même les coins difficiles ne lui font pas peur grâce à sa serpillère qui se déporte. Et, pour les amis des bêtes : les poils d’animaux, c’est désormais de l’histoire ancienne.

L’hygiène au cœur du système avec le séchage à air chaud

Une fois le nettoyage terminé, le rouleau est séché à 55 °C. Ce détail change tout : fini les odeurs d’humidité ou les moisissures. Le bruit reste modéré (60 dB max), à peine plus fort qu’un petit ventilateur. J’ai même laissé le robot tourner de nuit dans une pièce à côté de la chambre : personne n’a bronché. Le séchage se fait en douceur, sans surchauffe, et surtout, sans humidité résiduelle. Un vrai plus quand on veut éviter les bactéries. J’ai remarqué que le sol restait plus propre plus longtemps, sans cette sensation de « moisi » qui peut vite apparaître avec une serpillère classique. Même l’odeur laissée dans la pièce est neutre, voire légèrement fraîche.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

À l’usage, le 3i S10 Ultra tient clairement ses promesses. Il combine puissance, autonomie, hygiène et intelligence dans un format tout-en-un qui change la donne. Ainsi, je n’ai pas eu à m’occuper de l’entretien une seule fois en trois semaines, ce qui, avouons-le, est une bénédiction quand on jongle entre boulot, chat et chien qui perdent leurs poils.

3i S10 Ultra Robot Aspirateur Laveur avec Système WaterRecycle, Aspiration de 13000 Pa, Rouleau Serpillère Extensible et Auto-nettoyant, Lavage & Auto-Séchage du Mop, Auto-vidange & Remplissage 【Premier Système WaterRecycle au Monde】Pas de remplacement manuel de l'eau, pas de drainage ou d'installation requis, 3i S10 Ultra l'aspirateur robot laveur a introduit le système WaterRecycle,... Meilleure Vente n° 1

La maison est impeccable, et je redécouvre le plaisir d’un sol propre sans effort quotidien. Même les coins de cuisine et les tapis n’ont pas été épargnés par sa redoutable efficacité. De plus, on sent que le produit a été conçu pour des utilisateurs exigeants. Cerise sur le gâteau, il est très silencieux.

Les points forts :

Le système WaterRecycle™ totalement autonome

L’aspiration impressionnante de 13 000 Pa

Le rouleau serpillière auto-nettoyant et son séchage efficace

La cartographie 3D précise et personnalisable

Une application bien pensée et intuitive

Les points faibles :

Le prix, encore élevé malgré la promo

Le bruit léger du séchage (mais très supportable)

Le poids du robot si on doit manuellement le déplacer

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Clairement, oui. Si vous avez le budget, le 3i S10 Ultra vaut son prix, en promotion jusqu’au 20 avril, il est à 1 399 €* au lieu de 1 499 € sur Amazon. C’est un produit pensé pour durer qui vous fera gagner du temps chaque semaine et assurera un nettoyage complet sans que vous ayez à lever le petit doigt. Il n’est pas parfait, mais on s’en rapproche franchement. Le confort qu’il apporte au quotidien, c’est un luxe dont on a vite du mal à se passer.

Les caractéristiques techniques

Puissance d’aspiration : 13 000 Pa

Technologie WaterRecycle™ avec distillation et récupération de l’humidité ambiante

Séchage à air chaud 55 °C

Rouleau serpillière 330 tr/min, pression 7N

Autonomie : jusqu’à 2 h selon les modes

Application 3i compatible Alexa et Google Assistant

Poids total : 28,3 kg

Dimensions : 46 × 47,1 × 60,6 cm

Système de cartographie 3D LIDAR + AI DirtScan

Le contenu du colis reçu

1 robot aspirateur S10 Ultra

1 station WaterRecycle™ avec modules intégrés

1 rouleau serpillière déjà monté

1 brosse principale avec peigne anti-enchevêtrement

1 sac à poussière de 2,5 L (préinstallé)

1 dose de détergent végétal

1 câble d’alimentation

1 manuel multilingue (dont français)

1 accessoire de nettoyage multifonction

*Le prix a été relevé le 16 avril 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

S10 Ultra Robot Aspirateur Laveur avec Système WaterRecycle Design Aspiration Lavage humide Fonctionnalités Installation / Prise en main Niveau sonore de l'aspirateur Niveau sonore de la vidange Rapport Qualité / Prix Un robot innovant et écolo Est-ce que je recommande le produit testé ? Clairement, oui. Si vous avez le budget, le 3i S10 Ultra vaut son prix, en promotion jusqu’au 20 avril, il est à 1 399 €* au lieu de 1 499 € sur Amazon. C’est un produit pensé pour durer qui vous fera gagner du temps chaque semaine et assurera un nettoyage complet sans que vous ayez à lever le petit doigt. Il n’est pas parfait, mais on s’en rapproche franchement. Le confort qu’il apporte au quotidien, c’est un luxe dont on a vite du mal à se passer. User Rating: 4.15 ( 1 votes)