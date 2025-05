Je teste le robot aspirateur (lavant) 3i P10 Ultra avec serpillère extensible

Vous n’êtes pas sans ignorer ma passion pour les tests en tous genres, cela fait partie de mon métier, mais je crois que c’est aussi une passion ! Depuis l’arrivée du premier aspirateur robot, en 1996, ils ont réellement évolué, et j’aime beaucoup suivre ces technologies absolument fascinantes. Dotés de capteurs, boostés à l’IA, ils deviennent autonomes, et réalisent un nettoyage quasiment parfait. Alors, lorsque la marque 3i m’a proposé le test de son aspirateur robot laveur P10 Ultra (à la suite du test du 3i S10 Ultra), j’ai immédiatement accepté, afin de savoir si cette bête de technologie tenait ces promesses.

Certes, il est relativement cher, car il vaut normalement, 999 €*, mais il est actuellement proposé à 799 € grâce à une réduction de 200 €, à condition de cocher le coupon avant de l’ajouter au panier (jusqu’au 11 mai inclus). Et, croyez-moi, il fait bien plus que juste passer un coup d’aspirateur : lavage à l’eau chaude, serpillière extensible, cartographie 3D, évitement d’obstacles par IA… j’étais curieux de voir jusqu’où il pouvait aller. Voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

À l’ouverture du colis, un sentiment de perfection m’a envahi : tout est bien rangé, chaque élément a sa place. Le robot est élégant, avec un design gris moderne et une finition qui inspire confiance. La station tout-en-un est imposante, mais très bien pensée : elle contient les réservoirs, les sacs, et surtout, elle reste discrète une fois installée. Les matériaux paraissent solides, et les accessoires sont nombreux sans être envahissants.

En lisant les mentions sur la boîte (« 18 000 Pa », «DirtScan AI », « Serpillière UltraReach »), je me suis dit qu’il alignait les technologies ! Allait-il savoir les utiliser et nettoyer mes sols en profondeur ?

Branchement et installation

Côté installation, comment faire plus simple ? Je me souviens des premiers, qu’il fallait guider à travers une pièce, puis l’autre, etc. Le P10 Ultra, une fois la station branchée et le robot posé dessus, se met en route tout seul pour sa première reconnaissance des lieux.

L’application dédiée (disponible sur Android et iOS) est claire, fluide, et la connexion au Wi-Fi s’est faite sans accroc (compatible 2,4 G et 5G). En moins de 15 minutes, la cartographie 3D de mon rez-de-chaussée était prête. J’ai même pu définir les zones interdites et planifier des nettoyages par pièce. Et puis, quelle classe de voir son robot éviter les meubles avec une précision millimétrée… Cela peut paraître étrange, mais je trouve cela fascinant, je l’observe, tourner autour des pieds de table, puis revenir sur ses pas, et laver la petite bande oubliée lors du premier passage : impressionnant !

La serpillière extensible UltraReach

J’ai commencé par tester le mode lavage sur mon sol carrelé, dans la cuisine. C’est là que la serpillière extensible m’a surpris : elle s’étire automatiquement pour épouser les plinthes et les coins (à découvrir dans la vidéo en fin d’article), ceux qui sont souvent oubliés avec la plupart des modèles d’aspirateurs robots. Résultat ? Le sol est nickel, et surtout aucune trace dans les coins. Les deux serpillières tournent à toute vitesse (220 tours/minute) et restent bien humidifiées. Il est bluffant de voir un robot faire mieux que moi à la main.

L’aspiration à 18 000 Pa

Je me suis attaqué au tapis du salon ensuite. Ce tapis, c’est un nid à miettes et poils de chien. Alors, j’ai enclenché le mode « aspiration max », et là… quelle claque. Les 18 000 Pa se font sentir : le robot soulève littéralement tout ce qui traîne, sans se bloquer. De plus, il détecte automatiquement les tapis et augmente la puissance tout en relevant la serpillière pour ne pas mouiller la zone.

Résultat : c’est propre, sans humidité, et surtout sans repasser deux fois. Concernant le tapis, les passages quotidiens, sans que je lève le petit doigt, sont bien plus efficaces qu’une aspiration hebdomadaire avec un aspirateur classique. Mon tapis revit, et moi aussi !

Lavage à l’eau chaude + séchage automatique

Oui, ce robot lave à l’eau chaude. Et, croyez-moi, pour les taches grasses autour de la table ou les marques de pattes, c’est redoutable. Une fois sa tournée terminée, il retourne tout seul à sa base, et là… magie. Il lave ses serpillières, les sèche à l’air chaud, et repartira avec du matériel propre au prochain passage.

Plus besoin de les retirer ou de toucher quoi que ce soit. C’est clairement l’une des fonctions les plus addictives. Petit bémol, le séchage des serpillières prend du temps, et on peut entendre un léger souffle pendant le nettoyage… Compliqué, par exemple, si la base est dans une chambre et qu’un nettoyage est programmé après le repas.

DirtScan IA et évitement des obstacles

J’ai volontairement semé des pièges dans l’entrée : câbles de recharge, jouet pour chien, chaussettes. Le système DirtScan IA, couplé à la caméra embarquée et à la vision 3D, a tout évité sans bousculer un seul objet. Et, mieux encore : il reconnaît les types de salissures. Il a repéré une tâche collante près de la porte et a refait un passage avec plus d’eau et plus de pression. C’est la première fois que je vois un aspirateur réfléchir mieux que moi. Fascinant, juste fascinant !

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines d’utilisation, je peux le dire sans hésiter : le 3i P10 Ultra a complètement changé ma façon de gérer le ménage à la maison. Il s’est intégré à ma routine sans le moindre accroc, et j’en viens même à oublier qu’il fonctionne. Le plus impressionnant reste sa constance : aucune baisse de performance, même après de multiples cycles.

Que ce soit l’aspiration sur les tapis ou le lavage en cuisine, le résultat reste toujours net. Et, quelle tranquillité d’esprit de ne plus devoir manipuler la serpillière ou vider manuellement un réservoir rempli de saletés ! L’entretien est quasiment inexistant : il se vide et se nettoie tout seul, je n’ai qu’à remplir le réservoir d’eau tous les trois ou quatre jours. En plus, l’application permet de tout personnaliser selon les pièces, les jours, ou bien les plages horaires

Les points forts

Autonomie totale : lavage, séchage, vidange, tout est automatique.

Aspiration surpuissante qui ne laisse rien derrière, même sur tapis.

Serpillière intelligente qui nettoie jusqu’aux bords sans forcer.

Interface intuitive, appli fluide et options de personnalisation poussées.

Silencieux, même en pleine action (sauf lors du séchage, forcément plus bruyant).

Les points faibles

La station prend un peu de place, prévoyez un coin dédié.

Il faut penser à remplir le réservoir d’eau tous les deux ou trois lavages.

Certains objets très légers peuvent être déplacés, malgré l’évitement.

Le prix peut rebuter sans la promo actuelle.

Le séchage des serpillières prend du temps (environ 2 h).

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Franchement ? Oui, à 799 €*, c’est un excellent rapport qualité-prix. J’ai testé plusieurs robots dans le passé, mais aucun n’a combiné puissance, autonomie et intelligence aussi efficacement. Si vous cherchez un vrai tout-en-un qui vous libère des tâches ménagères au quotidien, le 3i P10 Ultra est un candidat sérieux. Je ne suis pas encore prêt à lui confier la garde du chien… mais pour la maison, il fait mieux que moi. Et, il ne proteste jamais.

Les caractéristiques techniques

Nom complet : 3i P10 Ultra Robot Aspirateur Laveur

Aspiration : 18 000 Pa

Navigation : LiDAR 3D + caméra IA + éclairage structuré

Lavage : eau chaude + serpillière extensible UltraReach

Station tout-en-un : lavage, séchage, vidange, ajout de solution

Autonomie : Jusqu’à 70 jours sans vider le bac

Application mobile : oui, avec cartographie multi-étage et zones personnalisées

Compatibilité : Alexa, Google Assistant, Wi-Fi, 2,4 G/5G

Dimensions : 35,4 × 35,2 × 10,1 cm

Couleur : gris

Batterie : lithium-ion (incluse)

Le contenu du colis reçu

Le robot aspirateur 3i P10 Ultra

La station d’accueil tout-en-un

Deux serpillières UltraReach

Un sac de poussière déjà en place

Une brosse latérale

Une brosse centrale TangleCut

Un filtre HEPA de rechange

Le câble d’alimentation

Un petit guide de démarrage rapide (bien illustré)

Avec sa promo actuelle de 200 € (799 €* au lieu de 999 € jusqu’au 11 mai), le 3i P10 Ultra promet de tout faire à ma place : aspirer, laver, sécher et même réfléchir un peu. Trop beau pour être vrai ? Eh bien non, les concurrents n’ont qu’à bien se tenir !

