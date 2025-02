J’ai testé des dizaines d’aspirateurs robots, le MOVA P50 Pro Ultra est le meilleur de 2025

Lorsque l’on a la chance d’habiter une grande maison, on a aussi l’inconvénient de devoir nettoyer de grandes surfaces. Lorsque la marque MOVA m’a proposé de tester son dernier bijou technologique, comment refuser ? En effet, je suis lassé de devoir jongler entre l’aspirateur et la serpillière pour garder mon chez-moi impeccable, j’ai donc accepté avec grand plaisir sa proposition. Et, je peux vous assurer que j’ai mis à l’épreuve le MOVA P50 Pro Ultra.

Ce robot aspirateur qui promet de faire tout le boulot avec une puissance d’aspiration hallucinante de 19 000 Pa et une station autonome qui lave et sèche sa lingette. Annoncé à 999 €* sur Amazon, ce petit bijou technologique promet un nettoyage en profondeur sans aucune intervention. Entre promesses alléchantes et performances réelles, j’ai voulu voir si ce robot valait vraiment son prix. Est-ce le gadget ultime ou juste un coup de pub bien ficelé ? Verdict après plusieurs semaines de test !

Mes premières impressions au déballage

Si vous me suivez dans mes tests en tous genres, vous savez que je débute toujours par ces impressions que je ressens au déballage. Premier contact visuel, touches du produit, emballage, etc., des critères qui m’informent directement sur le soin apporté au produit. Quand j’ai ouvert le carton, j’ai tout de suite été impressionné par la station d’accueil : peu imposante et très bien conçue, elle préfigure un nettoyage autonome quasi total.

Le robot lui-même est compact (35 cm de diamètre, 10,4 cm de hauteur) et arbore un design blanc épuré qui inspire confiance. En main, il donne une vraie sensation de robustesse et de qualité. Le pack inclut la station, deux réservoirs d’eau (propre et sale), un sac à poussière, deux « lingettes » adaptatives et, bien sûr, l’aspirateur lui-même. Petit détail appréciable : le manuel est clair et bien illustré, ce qui permet une mise en route rapide. En moins de dix minutes, tout était installé et prêt à fonctionner.

Modes et fonctionnalités spéciales

Avant de passer en revue les différentes fonctionnalités du MOVA P50 Pro Ultra, il me semble important de vous présenter ses différentes caractéristiques et ses fonctions innovantes. En effet, le MOVA P50 Pro Ultra ne se contente pas d’aspirer : il est équipé de plusieurs modes qui s’adaptent aux différentes situations de nettoyage :

Auto Mop Washing : ce mode permet un lavage automatique des serpillères après chaque cycle de nettoyage, grâce à l’eau chaude et à un séchage optimal, évitant ainsi la prolifération des bactéries.

Ultrasonic Carpet Detection : lorsqu’il détecte un tapis, le robot ajuste automatiquement sa puissance d’aspiration et relève la lingette pour éviter d’humidifier la surface textile.

Cordless : fonctionne sur batterie, proposant une autonomie de nettoyage sans câble et une navigation fluide dans toute la maison.

No-Go Zone : permet de définir via l’application des zones interdites, idéales pour éviter certaines pièces ou espaces sensibles.

Turbo Mode : un mode puissance maximale pour un nettoyage en profondeur, parfait pour les surfaces très sales ou après un repas familial.

Une aspiration titanesque

Voilà pour les innovations, vous allez maintenant découvrir ce qu’il a réellement dans le ventre. Avec 19 000 Pa de puissance d’aspiration, ce robot ne fait pas semblant ! J’ai testé sur un tapis où mon ancien aspirateur peinait à retirer les miettes incrustées : ici, tout a été aspiré d’un seul passage. Même les poils de mon chat, habituellement récalcitrants, n’ont pas fait le poids. J’ai également voulu le tester dans ma cuisine après une soirée apéro entre amis, et il a su avaler avec succès les miettes de chips et les éclats de fromage tombés au sol. Sur sol dur, son efficacité est encore plus redoutable : il ne laisse aucune trace de poussière ou de résidus.

Brosse anti-enchevêtrement : adieu les cheveux coincés !

La brosse CleanChop est un régal : elle coupe et évite l’accumulation de cheveux. Fini de devoir nettoyer à la main les amas coincés dans la brosse. En test sur une chambre dans laquelle mon aspirateur précédent bloquait régulièrement, le P50 Pro Ultra s’est débrouillé comme un chef ! Pour vraiment voir ses limites, j’ai vidé une poignée de cheveux longs et emmêlés au sol, un vrai cauchemar pour la plupart des aspirateurs. Résultat ? En une minute, tout avait disparu sans qu’aucun cheveu ne reste coincé dans la brosse, et sans perte de puissance d’aspiration. Cette fonctionnalité m’a réellement bluffé, un aspirateur qui coupe les poils ou cheveux pour les aspirer : chapeau !

Nettoyage des sols adaptatif

Les serpillères adaptatives permettent de régler l’humidité en fonction du type de sol. J’ai testé sur mon parquet et mon carrelage : l’aspirateur a bien dosé la quantité d’eau, évitant ainsi les flaques. Un réel atout pour les sols fragiles. En hiver, lorsque la poussière s’accumule plus rapidement à cause des radiateurs, j’ai remarqué que l’humidité était ajustée intelligemment pour éviter les marques sur le sol. Et, pour les tâches tenaces, comme une goutte de café renversée dans la cuisine, j’ai simplement activé le mode de lavage intensif via l’application, et après deux passages, il n’y avait plus aucune trace.

Station autonome : vidange et lavage automatique

C’est LA grande force du MOVA P50 Pro Ultra et un atour considérable par rapport aux autres modèles, qu’il faut vider à chaque utilisation ou presque. Voici, en détail, les différents points que je retiendrai sur les aspects vidange et lavage automatique :

Vidange automatique du bac à poussière, permettant jusqu’à 75 jours sans intervention.

Nettoyage à l’eau chaude à 75 °C de la lingette, suivi d’un séchage à l’air chaud.

Remplissage automatique du réservoir d’eau pour les sessions de lavage.

C’est un véritable soulagement de ne plus avoir à manipuler les déchets ! Même après plusieurs semaines d’utilisation, je n’ai jamais eu à toucher la poussière ni à nettoyer la lingette manuellement. Un matin, je l’ai lancé en partant au travail, et en revenant, le sol était propre et la lingette impeccablement sèche, prête pour le prochain nettoyage.

Un œil sur votre maison, même à distance

Cet aspirateur a plus d’un tour dans son moteur ! Eh oui, il peut aussi se faire gardien de votre maison. En effet, avec son système de surveillance intégré, le MOVA P50 Pro Ultra permet de garder un œil sur son intérieur même en étant absent. Grâce à l’application dédiée (disponible sur Android et iOS), on accède à une vision en direct, et il est même possible d’utiliser des commandes interactives pour guider l’appareil si nécessaire. La communication audio intégrée permet d’entendre ce qui se passe dans la maison et même de parler à un animal de compagnie à distance. Le tout est certifié TÜV SÜD, garantissant un niveau de sécurité élevé pour une tranquillité d’esprit maximale.

J’ai testé cette fonctionnalité lors d’un week-end à l’extérieur : un simple coup d’œil sur mon téléphone m’a permis de vérifier que tout était en ordre. Un atout supplémentaire qui va bien au-delà du simple nettoyage ! Alors, le MOVA P50 Pro Ultra est-il le robot aspirateur ultime pour un intérieur impeccable sans effort ? Après l’avoir testé en profondeur, je peux dire que oui, il est certes vendu au prix de 999 €*, mais c’est un investissement rentable si vous cherchez une solution ultra-performante et autonome.

Les plus

Un excellent niveau d’aspiration

Un nettoyage humide efficace

Très bon pour nettoyer les bords des murs

Un excellent système de navigation

Très silencieux

Les moins

On aurait aimé des réservoirs plus grand

