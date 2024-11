Roborock casse les prix de ses deux robots aspirateurs pour le Black Friday (plus de 22 % de remise)

Vous l’attendiez tous avec impatience pour faire de bonnes affaires ? C’est évidemment du Black Friday, ou vendredi noir, dont je vous parle. Chaque année, les serveurs des sites d’e-commerce explosent et les clients se bousculent dans les magasins. Reconnaissons qu’il y a de superbes affaires à réaliser et des réductions de folie ! Pour ce troisième vendredi de novembre, c’est Roborock qui pulvérise les prix de ses aspirateurs surpuissants ! Tout d’abord, le robot aspirateur Roborock S7 Max ultra, au prix initial de 729 €, est disponible au prix réduit Black Friday de seulement 619 €. Le modèle S8, lui, est affiché au prix de 359 € au lieu de 439 €, soit une réduction exceptionnelle de plus de 22 %. N’attendez pas le Black Friday dure une journée et une seule, le lendemain, il sera déjà trop tard. Je vous invite à les découvrir.

Présentation du Roborock S7 Max Ultra

Le Roborock S7 Max Ultra est un aspirateur robot ultra-performant qui révolutionne le nettoyage domestique avec ses fonctionnalités avancées. Doté d’une puissante capacité de nettoyage, d’un système intelligent d’évitement des obstacles et d’une station de base polyvalente, il prend en charge le nettoyage, le séchage et le dépoussiérage de manière autonome. Libérés, délivrés des tâches ménagères ! Grâce à sa polyvalence, le S7 Max Ultra assure un nettoyage complet de votre maison.

Ce robot est capable de ramasser poussières et cheveux tout en éliminant les tâches tenaces. Il reconnaît différents types de sols et soulève automatiquement sa serpillière pour ne pas mouiller les tapis, assurant ainsi des sols secs en permanence. La station de base tout-en-un prend également en charge le lavage, le séchage et la vidange du bac à poussière, garantissant une propreté optimale et un entretien simplifié. Enfin, vous pouvez gérer votre S7Max Ultra via une application mobile, programmant ses tâches ou lui indiquant des zones à éviter, entre autres. Le robot aspirateur Roborock S7 Max ultra est disponible au prix réduit Black Friday de seulement 619 €, au lieu de 729 € habituellement.

Présentation du Roborock S8

Le S8 propose des performances d’aspiration exceptionnelles grâce à son moteur puissant, qui délivre une force de 6 000 Pa, capable de capturer rapidement la poussière, les cheveux et autres débris sur les sols durs et les tapis. Pour ce faire, il s’équipe de deux brosses en caoutchouc qui évitent l’enchevêtrement de poils d’animaux ou de cheveux longs. De plus, il dispose d’une fonction de lavage innovante grâce à une serpillière qui vibre à haute fréquence, éliminant aisément les taches tenaces sur le carrelage de la cuisine et les planchers en bois du salon.

Et, malgré son prix d’entrée de gamme, il intègre une super technologie d’évitement des obstacles « en 3D par lumière structurée ». Cela lui permet de détecter tous les objets, y compris câbles, doudou d’enfant oublié, pieds de meubles ou encore animaux endormis. Silencieux, il se pourrait qu’il passe à côté de votre chien sans le réveiller ! Enfin, sachez qu’il est doté de la navigation laser Lidar Ainsi, il planifie toujours la trajectoire optimale pour un nettoyage rapide et efficace. Et, si vous préférez le commander par la voix, le S8 est compatible avec Alexa pour un contrôle vocal intuitif. Pratique pour qu’il commence le ménage quand vous regardez une série bien installés dans votre canapé ! Le Roborock S8 est affiché au prix de 359 € au lieu de 439 € habituellement.

Les offres Black Friday à ne manquer sous aucun prétexte

À l'occasion du Black Friday, Roborock Stone Sweeper lance une offre inédite avec des remises spectaculaires sur ses produits phares, le S8 et le S7 Max Ultra. Ces modèles bénéficient d'une réduction immédiate, rendant cette opportunité unique pour ceux qui souhaitent s'équiper d'un robot aspirateur de qualité à un prix imbattable. Acheter dès maintenant ces modèles de pointe vous permet de réaliser une belle économie, une opportunité rare qui ne se présente qu'une fois par an. Saisissez cette offre pour transformer votre nettoyage quotidien en un véritable jeu d'enfant, tout en faisant de sympathiques économies.