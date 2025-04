V50 Ultra Complete et Z50 Ultra : Mova dévoile deux robots aspirateurs hallucinants

Je ne pensais pas qu’un robot aspirateur allait un jour me faire traverser l’Europe… et pourtant. Il y a quelques jours, je me suis envolé pour Berlin avec Marc de l’équipe NeozOne pour assister au lancement officiel du MOVA V50 Ultra Complete, le nouveau flagship de la marque MOVA. Objectif de ce déplacement : découvrir un robot qui promettait, selon ses concepteurs, de « repenser le nettoyage domestique ». Rien que ça. J’étais à la fois curieux, intrigué… et, je dois l’avouer, un brin sceptique. Retour sur cette petite incursion en Allemagne, pays d’origine de la marque MOVA, et sur nos impressions. Allez, je vous présente leurs deux nouveautés phares avant même la sortie officielle du MOVA V50 Ultra Complete prévue le 24 avril prochain. Embarquement immédiat.

MOVA V50 Ultra Complete : un lancement en grandes pompes… et une vraie promesse de puissance

À peine arrivés à Berlin, nous avons été accueillis par l’équipe MOVA dans un espace épuré, technologique, à l’image du produit qu’ils s’apprêtaient à dévoiler. Le V50 Ultra Complete, présenté pour la première fois au CES 2025 de Las Vegas, débarque enfin en Europe ce 24 avril, avec une promo de lancement alléchante : 100 € de remise jusqu’au 7 mai. Il est pensé pour les foyers modernes, il allie navigation intelligente, aspiration record et gestion complète du lavage. Et, comme vous allez le voir, on est très loin du simple petit robot qui fait deux tours dans le salon et retourne à sa base. Cet aspirateur robot est tout simplement ÉPOUSTOUFLANT de technologies embarquées et d’efficacité, c’est quand même ce qu’on lui demande !

Présentation du MOVA V50 Ultra Complete : une fiche technique qui en impose

Commençons par la fiche technique. Le MOVA V50 Ultra Complete, c’est un condensé d’innovation. Sa puissance d’aspiration atteint 24 000 Pa (record du marché début 2025), grâce à un moteur TurboForce7 qui reste étonnamment silencieux. Il est équipé d’un système de navigation FlexiRise, un télémètre laser DToF rétractable capable de cartographier les espaces à 360° tout en adaptant la hauteur du robot (de 110,5 mm à 89,5 mm).

Un vrai caméléon du nettoyage ! Ce robot franchit jusqu’à 6 cm de hauteur (seuils, tapis), grâce à son système StepMaster, et propose un lavage avec doubles serpillières rotatives, combiné à un séchage OmniDry (air chaud à 60 °C pour éviter les moisissures). Ajoutez à ça une serpillière chauffée à 50 °C avec la technologie DuoSolution. Vous obtenez ainsi un petit bijou technologique, aussi à l’aise sur du carrelage que sur un tapis à poils longs.

Fonctionnalités du MOVA V50 Ultra Complete : précision, confort et zéro odeur

Je l’ai vu à l’œuvre lors d’une démonstration à Berlin, et je dois dire que j’étais bluffé. Grâce à sa technologie RoboSwing FlexTrack, le V50 Ultra peut déployer un bras extensible pour aller nettoyer dans les coins. Oui, les vrais coins, ceux que nous ne pouvons pas atteindre, même avec la meilleure serpillière disponible sur le marché. De plus, sa navigation est intelligente, le robot reconnaît en temps réel les objets au sol, les évite, adapte sa puissance sur les tapis, détecte les zones à exclure et peut même nettoyer pièce par pièce, selon un planning défini. Le tout, bien sûr, se pilote depuis une application ultra complète, compatible Google, Alexa et Siri. Cerise sur le robot : la garantie de trois ans. Ce n’est pas courant, et c’est franchement rassurant quand on investit 1 299 € dans un équipement aussi pointu.

Et, le Z50 Ultra dans tout ça ? Un sérieux concurrent dans la même famille

Dans l’euphorie berlinoise, on aurait presque oublié que le MOVA Z50 Ultra existe lui aussi. Et, qu’il n’a pas à rougir face à son grand frère. Proposé à 1 199 €, le Z50 Ultra brille par sa puissance d’aspiration de 19 000 Pa, un lavage à l’eau chaude à 36 °C, et une autonomie de 155 minutes. Ce modèle se démarque par son système de brosses haute efficacité et sa serpillière déportée, idéale pour nettoyer efficacement les bords et les angles. Il adapte aussi sa puissance d’aspiration sur les tapis, et propose une cartographie 3D extrêmement précise grâce à une technologie caméra + laser. Il possède un réservoir d’eau propre de 4,5 L, un sac à poussière de 4 L et une station de charge autonome capable de vidanger, remplir, nettoyer et sécher automatiquement.

Les fonctionnalités du MOVA Z50 Ultra : une station intelligente et une vraie vision du détail

Le Z50 Ultra est taillé pour les familles et les propriétaires d’animaux. Il détecte les zones sales, relance éventuellement un cycle, et adapte son comportement selon le sol. Sa brosse anti-emmêlement évite les nids de poils, et son système de reconnaissance des objets (jusqu’à 1 cm) empêche tout blocage inutile. L’application permet de programmer le nettoyage zone par zone, de créer des horaires personnalisés, et même de gérer plusieurs étages. Il se recharge tout seul, reprend le nettoyage là où il s’est arrêté, et sèche automatiquement sa serpillière, évitant ainsi les mauvaises odeurs. Autre détail appréciable : le niveau sonore plafonne à 74 dB, ce qui en fait un compagnon discret, même en pleine séance Netflix.

Deux robots… et un choix cornélien

Alors, entre le V50 Ultra Complete et le Z50 Ultra, lequel choisir ? Tout dépend de vos priorités.

Le V50 Ultra Complete, c’est l’élite. Plus de puissance, plus de technologies exclusives (bras extensible, serpillière chauffée, séchage à 60 °C), meilleure capacité de franchissement, et une garantie allongée. C’est clairement le modèle des perfectionnistes, ceux qui veulent ce qui se fait de mieux sans compromis .

. Le Z50 Ultra, lui, propose un rapport qualité/prix redoutable. Il couvre déjà l’immense majorité des besoins quotidiens, avec une autonomie record, un excellent système de lavage, et toutes les fonctionnalités connectées qu’on attend en 2025. Si vous avez un logement classique, avec enfants ou animaux, vous ne serez pas déçus.

Et vous, plutôt V50 Ultra ou Z50 Ultra ? On en parle ?

Comme passionné de tech et un peu maniaque sur les bords, j’ai été ravi de participer au lancement officiel à Berlin la semaine dernière. Voir ces robots en action, comprendre leur conception, échanger avec les ingénieurs… cela donne une autre dimension à ces appareils qui, il faut bien l’admettre, vont bien au-delà du simple coup de balai automatisé. Alors, dites-moi : seriez-vous prêt à confier vos sols à un robot ? Et, entre le MOVA V50 Ultra Complete et le Z50 Ultra, lequel vous semble le plus adapté à votre quotidien ? Moi, je sais déjà lequel trône dans mon salon, je vous en reparlerai très vite ! Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé ce type d’aspirateur robot ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .