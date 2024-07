SwitchBot casse les prix sur ses robots aspirateurs et sur de nombreux appareils pour les Prime Days

Les Prime Day sur Amazon, se dérouleront les 16 et 17 juillet prochains, impossible de manquer l’événement, c’est écrit sur toutes les pages ! Chez SwitchBot, ils vont prendre un peu d’avance sur les promotions, en vous proposant neuf jours de promotions exceptionnelles sur le site Amazon, ainsi que sur le site SwitchBot, directement. Si vous recherchez un aspirateur robot, S10 ou K10+, de quoi sécuriser votre maison avec une serrure connectée, un accessoire pour régir vos rideaux, ou une télécommande universelle à 48,99 € au lieu de 69,99 € sur le site officiel (code promo 5OFFYCPDSB) (30 % de réduction du 9 au 15 juillet). Et, je peux vous assurer que ce sont des prix dingues qui vous attendent… Allez, c’est parti pour les bonnes affaires.

L’aspirateur robot S10

Le SwitchBot S10 (notre test ici) est un aspirateur robot révolutionnaire conçu pour simplifier les tâches ménagères. Doté de deux stations distinctes pour le remplissage et la vidange automatiques, il assure une gestion optimale de l’eau et des débris. Son RevoRoll Roller Mop permet un nettoyage approfondi grâce à un rouleau innovant, tandis que la fonction de levage et d’auto-lavage des serpillières garantit une propreté impeccable. L’aspirateur robot SwitchBot S10 est au prix de 799,99 € au lieu de 1 099,99 € sur Amazon et sur le site switchbot.com en entrant le code : 5OFFYCPDSB valable jusqu’au 15 juillet. La réduction sera directement appliquée du 16 au 17 juillet.

La serrure intelligente Lock Pro + Keypad Touch + Hub Mini Matter Enabled

La SwitchBot Lock Pro Wi-Fi, que nous avons également testé, doté d’un clavier tactile et de la technologie Bluetooth, est une serrure électronique innovante compatible avec Matter, Alexa et Google. Elle offre 15 méthodes de déverrouillage, s’adapte à votre cylindre existant et possède une étanchéité IP65. Alimentée par quatre piles AA de 1,5 V (fournies), elle assure une autonomie de six à neuf mois.

Vous pouvez bénéficier d’une réduction de 25 % soit 177,99 € (25 % de réduction du 9 au 15 juillet avec le code promo 5OFFYCPDSB).

Le poussoir de rideau intelligent Curtain 3

Le SwitchBot Curtain 3 est un poussoir de rideau intelligent, équipé d’une télécommande Bluetooth et d’une application avec minuteur. Il dispose d’un moteur à performance améliorée. En ajoutant le SwitchBot Hub, il devient compatible avec Alexa et HomeKit. Ce dispositif, spécialement conçu pour les rails en U est un accessoire indispensable pour l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap.

Lorsque l’on est valide, on ne se rend pas compte de l’importance de ce type d’accessoires, qui permet de gérer seul l’ouverture et la fermeture des rideaux. Vous pouvez bénéficier d’une réduction de 30 % en entrant le code : 5OFFYCPDSB, entre le 9 et 15 juillet. Du 16 et le 17 juillet, la réduction sera directement appliquée sur Amazon et sur le site officiel

L’aspirateur robot K10+

Le SwitchBot K10+ (notre test dans cet article) est un robot aspirateur laveur doté d’une station de vidange automatique, offrant jusqu’à 70 jours de nettoyage sans intervention. Grâce à sa navigation LiDAR et son fonctionnement ultra silencieux à 48 dB, il est idéal pour les poils d’animaux, les tapis et les sols durs. Connecté via Wi-Fi 2,4 G, il est compatible avec Alexa et contrôlable via une application, offrant ainsi une solution de nettoyage intelligente et pratique.

L’aspirateur robot SwitchBot K10+ est au prix de 299,99 € au lieu de 399,99 € sur Amazon et sur le site officiel. Vous bénéficierez d’une réduction de 25 % après utilisation du code promo. Prix durant le Prime Day : 299,99 € (25 % de réduction du 9 au 15 juillet avec le code promo 5OFFYCPDSB et la réduction sur le site) ; 299,99 € (25 % de réduction du 16 au 17 juillet avec la réduction sur le site).