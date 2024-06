J’ai testé la serrure connectée SwitchBot Lock Pro et ses accessoires (Keypad Touch et Hub Mini Matter Enabled)

En 2023, les cambriolages ont augmenté de 3 % par rapport à l’année précédente, selon les derniers chiffres du ministère de l’Intérieur. En été, ils sont en recrudescence, les cambrioleurs étant à l’affût des absences prolongées des propriétaires. Sécuriser les entrées d’une maison est devenu un élément indispensable pour se protéger. Les serrures classiques ne freinent pas les malfrats qui ont souvent une longueur d’avance pour en déjouer les mécanismes. La solution se trouve peut-être dans les serrures connectées, qui sont bien plus difficiles à ouvrir ! J’ai eu l’occasion de tester en avant-première, le dernier modèle proposé par la marque SwitchBot, la Lock Pro vendue à prix réduit dès son lancement. En lisant mon article jusqu’à la dernière ligne, vous découvrirez également une offre exclusive qui vous permettra une belle économie. C’est parti pour la présentation.

Déballage et design

Pour ce test, la marque m’a envoyé la serrure connectée SwitchBot Lock Pro, le Keypad Touch (clavier) et le Hub Mini Matter Enabled. La serrure est livrée avec de nombreux accessoires, mais pas de panique, la majorité d’en eux ne servent pas. En effet, vous devrez seulement utiliser les accessoires compatibles avec votre type de serrure. Nous retrouvons à l’intérieur du colis deux platines, pour s’adapter à l’épaisseur de sortie du cylindre, un détecteur, un système de fixation par collage ou à vis. Des adaptateurs pour se fixer sur le loquet de verrouillage si vous en avez un (ce n’est pas mon cas), et une notice d’utilisation. Cette dernière n’a que peu d’utilité, l’application vous guidera pas à pas et étape par étape pour installer la serrure.

Le Keypad Touch (clavier avec empreinte digitale) est livré avec une platine de montage, un guide de fixation, des vis, deux piles longues durées, une carte d’accès RFID et sa notice d’utilisation.

Quant au Hub Mini, qui servira à piloter le tout, le contenu du carton est vraiment succin, nous avons le Hub, une notice et un cordon d’alimentation.

Installation

Je vous conseille d’installer en premier l’application dédiée éponyme disponible sur Android et iOS. Pour le Hub, il suffit de le brancher et de l’appairer au Wifi de votre maison via l’application.

Le Keypad Touch s’installe également très rapidement, il suffit d’insérer les piles d’alimentation et de le fixer au mur en s’aidant du guide de perçage. Le système est bien plus sécuritaire que celui développé par Nuki (son gros défaut).

Enfin, pour la serrure, c’est un tout petit peu plus long, mais tout aussi simple. Vous devrez bien suivre les étapes indiquées dans l’application pour choisir la bonne platine ainsi que les adaptateurs. Dans mon cas, j’ai dû laisser une clé dans le cylindre et la fixer avec la platine à vis. On colle ensuite le détecteur et c’est terminé. Comptez de 30 minutes à une heure pour l’installation complète du pack. C’est simple, mais il faut prendre son temps pour l’installer et la calibrer correctement à la fin du montage. À ce sujet, toute la calibration est guidée par l’application. C’est très agréable.

Paramétrage

Pour le paramétrage et l’appairage des dispositifs entre eux, tout est automatisé ou presque. Vous recevez une invitation dans l’application pour jumeler la serrure au Keypad. Vous entrez un code d’ouverture (permanent, temporaire, invité, etc.) et vos empreintes (mêmes options que pour le code). Pour la carte RFID, il suffit de l’ajouter dans l’application. Cette dernière est très bien codée, sans bug et intuitive d’utilisation. C’est assez rare pour être souligné pour un produit qui vient tout juste de sortir.

Pour quels usages ?

Lorsque je vous expliquais en introduction qu’il devenait primordial de sécuriser vos entrées de maison, ou d’appartement, je ne parlais pas de changer votre serrure, mais de la rendre plus inviolable. Et, cela sera possible grâce à la serrure SwitchBot Lock Pro. En effet, celle-ci ne remplace pas votre serrure existante, mais vient s’ajouter à cette dernière. Vous n’aurez en conséquence pas besoin de changer votre serrure qui conservera d’ailleurs sa clé d’origine. Il vous suffira d’ajouter la serrure connectée SwitchBot Lock Pro à l’existante. Cette serrure se destine particulièrement aux propriétaires qui souhaitent louer leurs appartements. Cependant, rien ne vous empêche, vous, particulier, d’ajouter cette serrure sur votre porte, vos portes-fenêtres ou encore vos abris de jardins. Du côté de l’installation, celle-ci se fera sans trous à percer, et par conséquent, sans risque d’endommager votre porte d’entrée.

Focus sur les verrouillages et déverrouillages faciles !

La serrure connectée SwitchBot Lock Pro met à votre disposition 15 options de déverrouillage, avec, parmi elles, une fonction qui vous libérera de vos clés : la reconnaissance d’empreintes digitales. Vous pourrez aussi choisir de l’utiliser avec la voix, avec votre smartphone, ou créer des mots de passe uniques pour vos locataires, ou vos invités. De plus, elle s’adaptera à votre mode de vie, notamment si vous possédez une Apple Watch, également compatible. Je souhaite revenir sur la fonction de reconnaissances d’empreintes digitales Keypad Touch dont elle se dote. En effet, cette fonctionnalité est peut-être celle qui assurera la meilleure sécurité (regardez la vidéo de démonstration ci-dessous).

Si la serrure reconnaît une empreinte digitale préalablement enregistrée, elle déverrouillera la porte en 0,3 seconde seulement. Et, vous aurez la possibilité d’entrer jusqu’à 100 empreintes digitales différentes, pour une salle de réunion, par exemple. De plus, pour une sécurité renforcée, Keypad Touch prend aussi en charge les mots de passe virtuels et les options d’accès d’urgence. Ajoutons à ces fonctions, le Quick Key qui vous permet de déverrouiller en un seul clic, d’un simple effleurement de la serrure.

Un système sans fil à batterie

Avec cette serrure connectée, vous garantirez un accès sécurisé à votre habitation, et dissuaderez les éventuels cambrioleurs de s’introduire à votre domicile. En effet, elle se dote du chiffrement AES-128-CTR, SwitchBot Lock Pro qui garantit une protection optimale contre les menaces potentielles. Le capteur magnétique dont elle dispose assure ainsi, une sécurité renforcée, et une meilleure fiabilité du dispositif. En termes de batteries, elle fonctionne avec quatre piles AA standard, qui ont une durée de vie de 6 à 9 mois en fonction de l’utilisation. Il est également possible d’opter pour le SwitchBot Dual Power Pack en option, qui lui confèrera une durée de vie de 9 à 12 mois. De plus, ces batteries sont rechargeables, étant plus écologiques que des piles jetables évidemment. Et, ne vous inquiétez pas, lorsqu’une batterie doit être rechargée, une notification vous invite à la remplacer tandis que l’autre reste active. Pour terminer cette présentation, sachez que la serrure connectée SwitchBot Lock Pro et le SwitchBot Hub Mini Matter sont tous deux compatibles avec le HomeKit via Matter, le Hub Mini agissant comme une « télécommande infrarouge polyvalente ».

Quelques exemples d’utilisations possibles

Pour vous donner quelques idées de l’utilité de cette serrure connectée SwitchBot Lock Pro, voici quelques exemples concrets. Elle vous évitera, par exemple, de refaire des clés à tous les membres de la famille. Plus aucun ne les oubliera, et chacun rentrera comme bon lui semblera grâce à ses empreintes digitales. De plus, si l’un d’entre eux oubliait de refermer la porte, vous en seriez informés sur votre smartphone. Une fonction que vous pourrez activer à distance, tout comme le verrouillage automatique après le départ du dernier occupant. Cette serrure connectée sera également pratique si vous louez votre habitation, pour vos locataires, ou si vous employez une personne de ménage, qui pourra accéder sans clé à votre domicile. Imaginez maintenant qu’un proche vous rende visite et que vous soyez pris dans les embouteillages ! Vous pourrez alors déverrouiller votre serrure à distance, et lui permettre de vous attendre à l’intérieur. C’est toujours mieux que sous la pluie, ou devant la porte. Enfin, puisqu’elle dispose par ailleurs du déverrouillage par carte NFC, cela vous évitera les codes en tous genres… Chacun sa carte pour entrer, bien plus simple à utiliser.

Conclusion

Je dois vous avouer que je suis rarement aussi bluffé par les produits que je teste. La serrure SwitchBot Lock Pro et ses accessoires sont très faciles à utiliser. Elle dispose de nombreuses fonctionnalités et est très stable. Je n’ai déploré aucun bug pendant mon test. L’installation est réellement à la portée de tous. L’application vous guide pour le choix des accessoires, l’installation et le paramétrage des diverses options. Quant au prix, je vous que la serrure connectée SwitchBox Smart Lock Pro est vendue 119,99 € seule, ou 189,99 € le pack intégral comprenant la serrure Lock Pro, le Hub Mini compatible Matter et le clavier (en entrant le code 50MKL, vous bénéficiez d’une réduction de 50 €). Il n’y a vraiment rien à redire, c’est un excellent rapport qualité / prix. Si je devais lui trouver un seul défaut, c’est le nombre de cartes RFID fournies avec le pack. Il aurait été appréciable d’en avoir au moins 2 ou 3, mais c’est un détail.

Les plus

Facile à installer

Facile à paramétrer

De nombreuses options

Compatible avec de nombreux systèmes

Un rapport qualité / prix défiant toute concurrence

Un design et des matériaux de bonne facture

Les moins

Le nombre de cartes RFID (une seule dans le pack)

Toutes les caractéristiques techniques de la SwitchBot Lock Pro

Informations Générales

Nom du Produit : SwitchBot Lock Pro

Vue d’ensemble du Produit : Serrure connectée avec contrôle Bluetooth

Dimensions du Produit : 120 × 59 × 83,9 mm

Poids Brut : 880 g

Le contenu du colis

Une serrure connectée Lock Pro (batteries incluses)

Deux clés hexagonales

Un aimant

Un manuel de l’utilisateur

Une lingette humide

Un support de Montage A + un support de Montage B

Huit vis hexagonales

Des bandes adhésives double-face supplémentaires

Un ruban de support temporaire

Huit adaptateurs de cylindre

Les spécifications techniques

Mode de communication : BLE, jusqu’à 120 m sans obstacles, contrôlable par l’application SwitchBot et le Keypad dans un rayon de 20 m lorsque la porte est fermée.

Mode d’alimentation : Standard : piles sèches / Optionnel : Packs de batteries au lithium

Environnement d’utilisation : Environnement intérieur

Température de fonctionnement : de 10 °C à 45 °C

Humidité de fonctionnement : de 10 % à 90 % HR

Piles sèches : quatre piles AA sèches, 1,5 V, 2900 mAh ; installées dans un compartiment de batterie

Pack de batterie (Optionnel) : deux packs 14 500 installés dans un compartiment de batterie, chacun pouvant contrôler individuellement le produit

Auto-verrouillage : pris en charge

Angle de détection minimal : 10°

À propos de la marque SwitchBot

SwitchBot, c’est aujourd’hui, une marque de référence sur le marché des maisons connectées. En quelques années, cette entreprise qui bénéficie de la confiance de milliers de clients s’impose comme une marque leader grâce au design innovant de ses produits, à leur installation facile. De plus, les produits SwitchBot sont aisés à utiliser, accessibles et intelligents. La maison connectée devient accessible au plus grand nombre, et permet aussi de conserver l’autonomie des personnes, comma avec le SwitchBot Curtain, un petit accessoire qui permet de fermer les rideaux sans se déplacer. Un gadget ? Non, un accessoire indispensable lorsque l’on est, par exemple, en situation de handicap. Aujourd’hui, SwitchBot compte plus de 300 employés à travers le monde et est présent dans plus de 80 pays du monde.

