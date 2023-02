Nous avons testé le Keypad 2, un digicode doté d’une reconnaissance d’empreintes pour les serrures Nuki

Vous souhaitez sécuriser votre entrée afin de permettre à certains livreurs de pouvoir déposer un colis dans votre véranda en cas d’absence ou de faciliter l’accès à vos enfants ou à vos proches âgés sans besoin de clés ni de codes ? Nuki, l’une des plus célèbres marques de serrures connectées lance cette année le Keypad 2.0 qui va, à priori, vous simplifier la vie ou plutôt l’accès à votre domicile. Pour 159 €, le Nuki Keypad 2.0 est donc la nouveauté de la marque cette année. Il vous propose de pouvoir entrer chez vous avec la reconnaissance de votre empreinte digitale ou un code selon votre choix. Découverte.

Le Nuki Keypad 2.0, qu’est-ce que c’est ?

Si vous connaissez déjà le Keypad précédent, ce nouveau modèle est un peu plus grand puisqu’il intègre une partie destinée à la reconnaissance des empreintes digitales. Il se présente sous la forme d’une sorte de digicode qui dispose d’un pavé numérique et d’un affichage lumineux. Fait de plastique noir robuste et résistant aux intempéries, le design est minimaliste, mais néanmoins élégant. Une condition indispensable puisque le Keypad 2.0 s’installe évidemment à l’extérieur de votre maison, sur la porte d’entrée ou sur celle d’une véranda par exemple. Pour l’installer, vous n’aurez pas besoin de colle ni de vis. Il s’équipe directement d’une fixation adhésive 3M, ce qui le rend très facile à installer sur le papier.

Déballage et installation

Le contenu de la boîte est également minimaliste. Nous avons le fameux Nuki Keypad livré avec sa notice d’installation. Comme on vous l’indiquait un peu plus haut, il suffit de coller la bande autocollante pour la fixer au mur, sur le cadre ou le battant de la porte. Assurez-vous de viser juste dès la première fois, car l’adhésif ne supportera pas forcément un décollage suivi d’un recollage. Le choix de l’adhésif est d’ailleurs plutôt surprenant, car tous les supports ne sont pas forcément lisses. Ce n’est également pas l’idéal pour sécuriser l’appareil à la vue et à la portée de tous, d’autant plus que la platine semble pré-perforée pour accueillir des vis. Une fois la platine installée, il suffit de clipser le Keypad sur cette dernière. Là encore, l’appareil ne dispose pas de vis de sécurité, n’importe qui peut donc le retirer et partir avec.

Comment fonctionne le Keypad 2.0

Évidemment, il faudra que votre porte d’entrée soit équipée d’une serrure connectée de type Nuki Lock. Il est compatible avec les modèles suivants : Nuki Smart Lock 2.0, Nuki Smart Lock 3.0, Nuki Smart Lock 3.0 Pro et l’interphone connecté Nuki Opener que nous avons par ailleurs testé. Il se connecte en Bluetooth 5.0 via l’application dédiée et possède une portée de 5 à 10 m. Veillez en conséquence à respecter cette distance avant de coller le Keypad 2.0. L’appairage s’effectue via l’application en quelques secondes. Rien à dire à ce niveau-là, c’est un jeu d’enfant. Une fois connecté à votre serrure, il entrera directement en communication avec celle-ci, il suffira de l’ajouter à l’application sur le dispositif Nuki Smart Lock par exemple.

Code et/ou empreinte, vous choisissez

Pour choisir votre code d’accès, il suffira d’entrer un code à six chiffres ! On oublie sa date de naissance, celle du conjoint ou des enfants, des codes faciles à retrouver. C’est sans doute pour cela que le pavé numérique ne dispose pas de touche 0. Vous pourrez enregistrer jusqu’à 200 codes différents et leur donner un nom. Ainsi, chaque membre autorisé à ouvrir votre porte en votre absence disposera d’un code unique. Vous pourrez aussi enregistrer 20 empreintes digitales différentes. Une solution pratique pour les enfants qui oublient facilement clés et codes ou pour les seniors, et ce, pour les mêmes raisons que les enfants !

Et à l’usage, comment fonctionne-t-il ?

En pressant simplement le « bouton flèche », vous pouvez verrouiller votre serrure connectée lorsque vous partez. À condition de ne pas avoir programmé le système Auto Unlock sur votre serrure connectée ou que vous n’utilisiez pas le système de verrouillage automatique à la fermeture, Door Sensor. Pour déverrouiller la porte, il suffit de rentrer votre code personnel et l’ouverture se fait en moins de trois secondes, l’appareil est très réactif. Le même temps est nécessaire pour un déverrouillage par empreinte digitale. La reconnaissance par empreinte digitale est un vrai plus lorsque l’on rentre les bras chargés ou avec un bébé dans les bras.

Conclusion

Le Nuki Keypad 2 est un appareil très bien pensé. L’installation est rapide et simple comme bonjour. Le Keypad est minimaliste, mais les matériaux sont de qualité. Ce qui est incohérent avec les autres appareils de la marque que nous avons testés. Le système à empreintes digitales est un vrai plus et une petite innovation très sympathique. Mais parlons aussi des choses qui fâchent, car l’appareil n’est pas exempt de tout reproche, loin de là et c’est plutôt surprenant venant de Nuki. En effet, la platine ne peut être que collée, elle ne peut pas être fixée avec des vis. Il est possible de la perforer, cependant, cela ne règlera pas le problème du Keypad qui vient juste se clipser sur cette dernière. Par conséquent, n’importe qui peut le retirer sans aucune difficulté. C’est un choix peu compréhensible venant de Nuki. Le Keypad 2.0 fonctionne avec quatre piles AAA fournies avec le boitier qui lui confèrent une autonomie de 12 mois environ. Quant à son prix, il est de 159 € contre 70 € pour le Keypad 1 qui offrait bien moins de fonctionnalités.

Les plus

Un tarif très abordable

Une installation facile et rapide

Le déverrouillage par empreintes digitales et un vrai plus

Les moins

Une platine qui se fixe via un double-face

Aucune vis de sécurité pour solidariser le Keypad à la platine

