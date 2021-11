Nuki Smart Lock 3.0 PRO : nous avons testé la nouvelle version de la serrure connectée

Souvenez-vous, il y a presque un an nous avons testé la Nuki Smart Lock 2.0. Une serrure connectée et intelligente qui permet de verrouiller ou déverrouiller la porte de votre maison directement avec votre téléphone !

Aujourd’hui on vous propose de découvrir la Nuki Smart Lock 3.0. Dernier bébé de la marque, cette serrure high-tech promet de nombreuses améliorations et fonctionnalités pratiques pour sécuriser votre domicile. Voici notre test complet et notre avis.

Comment ça marche ?

Pour ceux qui ne connaissent pas encore, les serrures Nuki sont des boitiers connectés qui s’installent sur la serrure de votre porte (sans perçage). Vous pourrez alors l’ouvrir ou encore la verrouiller à distance, depuis votre Smartphone. Il suffit d’installer l’appli dédiée sur votre téléphone pour le transformer en clé virtuelle. La serrure et l’application Nuki vous proposent ainsi plusieurs fonctionnalités pratiques pour vous faciliter la vie au quotidien.

Deux nouveaux modèles

Nuki propose aujourd’hui deux nouveaux modèles améliorés. La Nuki Smart Lock 3.0 qui comme sa sa prédécesseuse est compatible avec la passerelle Nuki Bridge. Mais également la Nuki Smart Lock 3.0 PRO, un nouveau dispositif qui s’affranchit de du Nuki Bridge grâce à son module Wi-Fi intégré. C’est cette dernière que nous allons tester et vous présenter aujourd’hui.

Design et déballage

Encore une fois, aucune surprise au niveau du déballage. La serrure Smart Lock 3.0 Pro est livrée avec ses deux platines d’installation, qui contrairement au modèle précèdent sont en plastique et non plus en métal. On retrouve également une clé Allen, un petit cordon USB > USB-C, une notice d’installation en Français.

Le design de la serrure est très sympa et les matériaux sont de très bonnes facture. Le design banc/aluminium s’intègrera parfaitement dans un logement neuf ou dans de l’ancien.

Nous avons également un NUKI DOOR SENSOR (vendu séparément) avec “fixation double face” et piles incluses (autonomie 2 ans)

Installation

L’installation de la serrure est très semblable au modèle précèdent. Il suffit d’installer la platine (adaptée à votre cylindre) sur la porte et de clipser la serrure dessus. C’est tout – comptez 5 minutes pour l’installation.

N’oubliez pas d’insérer préalablement une clé dans la fente de la Nuki Smart Lock 3.0 PRO évidemment….

Grosse amélioration, le nouveau modèle intègre un système d’alimentation rechargeable. La version précédente fonctionnait avec des piles.

Appairage et paramétrage

Comme je vous le disais en introduction, la version Pro de la serrure s’affranchit totalement de la passerelle Bridge car cette dernière s’installe directement sur le Wifi de votre maison grâce à son module intégré. Comme pour “l’installation physique” comptez moins de 10 minutes pour appairer et paramétrer votre serrure.

Le processus d’installation est quasi identique à la Nuki Smart Lock 2.0. On choisit un nom pour le smart lock, le modèle de poignée EXTERIEUR et c’est terminé. La serrure se calibre automatiquement, c’est un véritable jeu d’enfant.

L’installation du Sensor est tout aussi simple car le dispositif est équipé de surfaces autocollantes. L’installation ne prend que quelques secondes. Il suffit de suivre les étapes fournies par l’application.

Les fonctionnalités

La serrure Smart Lock 3.0 Pro dispose de nombreuses fonctionnalités. Grâce au mode « Auto Unlock », la serrure connectée Nuki Smart Lock 3.0 se déverrouille automatiquement à votre arrivée. Puis lorsque vous refermez la porte derrière vous, le verrouillage de la porte s’enclenche aussi de manière automatique. Ensuite grâce à la fonctionnalité « Lock’ n’ Go », la serrure se verrouille automatiquement dès que vous quittez votre domicile.

Depuis l’application mobile il est possible de vérifier à tout moment qui est entré chez vous et à quelle heure. A chaque fois, vous recevez aussitôt une notification pour vous prévenir. Vous pouvez également gérer les utilisateurs de votre serrure depuis l’appli : cette dernière vous permet de distribuer des clés virtuelles, tout en définissant la durée d’utilisation (permanent ou temporaire…).

Pratique, la Nuki Smart Lock 3.0 est également compatible avec les assistants vocaux, tels que Siri, Google Assistant ou encore Amazon Echo. Il est aussi possible de synchroniser la serrure avec les appareils HomeKit d’Apple. Pour ce faire, il suffit juste de scanner le code QR HomeKit depuis l’application Nuki ouvert sur votre iPhone ou iPad. Sinon, l’application est aussi compatible avec iOS et Android, mais aussi avec Wear OS (le système d’exploitation Android pour les montres connectées) et HarmonyOS (le nouveau système d’exploitation de Huawei).

D’autres accessoires connectés

Monté à l’extérieur de votre porte, la « Nuki Keypad » vous permet par exemple de déverrouiller votre porte via un code à 6 chiffres et personnalisable pour chaque utilisateur. Sinon, il y a la « Nuki Fob » qui, cette fois-ci, permet de déverrouiller la porte d’une simple pression sur un bouton.

Enfin, il y a aussi la « Nuki Opener » pour moderniser votre interphone et le contrôler également à distance depuis votre Smartphone (test disponible ici). Et sans oublier la batterie « Nuki Power Pack », pour des serrures toujours fonctionnelles et qui ne risquent pas de tomber en panne.

Point positif

Installation facile et rapide

Wifi intégré

Design moderne

Alimentation rechargeable

Nombreuses fonctionnalités

Point négatif

Un cordon de recharge beaucoup trop court…

Conclusion

Nuki nous étonne encore avec sa toute dernière version de sa serrure connecté. La Nuki Smart Lock 3.0 PRO dispose d’un design très sympa. Pour l’installation, vous n’avez besoin d’aucun outil supplémentaires, difficile de faire plus simple. L’application est très complète et dispose de nombreuses fonctionnalités. Pour le tarif vous devrez débourser 149€ pour le modèle Nuki Smart Lock 3.0, 249€ pour le Nuki Smart Lock 3.0 Pro et enfin 39€ pour le Nuki Door Sensor. Des tarifs très correctes largement justifiés par la qualité des matériaux et des fonctionnalités proposées. Pour plus d’infos : shop.nuki.io/fr

Article rédigé par Alexia Domoina et Alexandre.