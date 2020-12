Nous avons testé la serrure connectée Nuki Smart Lock 2.0

Il y a quelques semaines, on vous avait parlé de Nuki et de son concept révolutionnaire de serrure connectée. Débarqués sur le marché l’année dernière, les premiers produits de la marque ont reçu un très bon accueil, et de nombreux utilisateurs avaient vanté l’efficacité des serrures high-tech Nuki. Eh bien chez NeozOne, nous avons décidé de tester la Nuki Smart Lock 2.0 pour nous faire notre propre idée du véritable potentiel de ce gadget.

Une serrure high-tech pour votre maison

Comme son nom l’indique, le gadget présente en effet la particularité d’être une serrure high-tech qui transforme votre Smartphone en « clé intelligente » ! Ainsi, grâce à une application dédiée (Nuki Smart Lock, disponible sur Play Store et App store), il vous suffira d’un clic sur votre téléphone pour ouvrir la porte de votre maison ou la refermer.

Comment ça marche ?

La serrure Smart Lock 2.0 de Nuki se présente sous la forme d’un boitier connecté qu’il faut installer sur la serrure de votre porte. L’installation du boitier se fait directement sur le cylindre et la clé déjà en place, et vous n’aurez ni besoin de visser ou percer quoi que ce soit pour le faire. Vous installez ensuite l’app Nuki sur votre portable, puis synchronisez le dispositif avec votre Smartphone. Une fois que c’est fait, vous pourrez ouvrir ou déverrouiller simplement votre porte depuis votre téléphone.

Des tas de fonctionnalités pratiques

La Nuki Smart Lock 2.0 est un gadget innovant qui a été spécialement pensé pour vous faciliter la vie : en tant que serrure intelligente, elle déverrouille automatiquement la porte lorsque vous arrivez puis la verrouille aussitôt une fois que vous êtes entré. Le boîtier embarque également un capteur qui vous permettra de savoir à tout moment si votre porte et ouverte ou fermée. Et si vous n’êtes pas à la maison, vous pouvez contrôler sur l’appli qui est entré ou bien sorti de chez vous.

Pratique, l’app Nuki vous permet d’attribuer des clés virtuelles de votre maison à vos proches, ou alors vous pouvez leur ouvrir la porte à distance via votre Smartphone ! Utile également si vous souhaitez donner accès à votre bien immobilier pour de la location courte durée. Vous pourrez aussi l’intégrer au système de domotique de votre maison, car la serrure est compatible avec Apple HomeKit et Google Home.

Pour ce qui est des normes de sécurité, la Nuki Smart Lock 2.0 promet un niveau de sécurité optimal, comparable à celui des banques en ligne. La communication avec l’appli est assurée via le chiffrement de bout en bout, vous ne courrez donc aucun risque de vous faire « voler » vos clés.

Déballage et Design

A l’intérieur de l’emballage nous retrouvons la fameuse serrure Nuki Smart Lock (piles incluses) ainsi que plusieurs accessoires dont : 2 platines de fixations, une clé Allen pour le montage, un capteur aimanté, une notice de démarrage rapide ainsi qu’une « passerelle » Bridge qui servira de relais pour communiquer avec la serrure. Le design est assez « basique » mais les matériaux semblent de bonne facture.

Installation

Pour l’installation nous allons devoir choisir la platine (A ou B) correspondant à au type de serrure. Dans notre cas nous avons utilisé la platine A. Pour la platine B il suffit de décoller la protection du scotch double face pour la fixer. Avec la platine A il faut serrer les 3 petites vis au-dessus du barillet pour le prendre en étaux. La procédure prend moins d’une minute et ne nécessite ni perceuse ni modification définitive de la porte (sauf cas particulier, mais on en parle plus bas).

Pour l’étape suivante vous allez devoir insérer une clé à l’intérieur de votre serrure (elle y restera) et ensuite clipser le boitier de la Smart Lock sur la platine. Il est nécessaire de laisser le verrou ouvert pour l’étape de calibration suivante.

Cela n’est pas précisé dans la notice mais pour désolidariser la serrure de la platine il est nécessaire de retirer le clapet et les piles sous la serrure pour accéder au ressort (en jaune sur la photo) de déblocage.

Pour l’installation du bridge je vous invite à lire notre test du Nuki Opener pour interphone, c’est exactement la même procédure.

Paramétrage et calibrage

La smart lock se pilote avec la même application que l’Opener. Il suffit de suivre les différentes étapes pour synchroniser le Bridge avec la Smart Lock. Vous devrez indiquer si votre serrure nécessite un ou deux tours pour se verrouiller et très important, si celle-ci dispose d’une poignée ou d’une barre de tirage car la procédure d’ouverture n’est pas tout à fait la même. En effet, si vous n’avez pas de poignée à l’extérieur la Smart Lock simulera celle-ci pour ouvrir la porte une fois le verrou tiré. Vous devrez ensuite lancer la procédure de calibrage de votre Smart Lock. Celle-ci va verrouiller et déverrouiller votre porte pour se calibrer avec « les butées ». Toute la procédure est totalement automatisée, un vrai bonheur !

D’autres options sont disponibles comme un mode « nocturne », un mode « économie d’énergie » ou encore un mode « Auto Lock ». Un journal d’utilisation est également disponible, bref, l’application est vraiment très complète. Cerise sur le gâteau, un Widget est disponible pour accéder rapidement aux fonctions essentielles comme l’ouverture ou la fermeture ou la simulation d’ouverture par la poignée (image de droite sur le screen ci-dessous).

La serrure connectée Smart Lock est normalement compatible Amazon Alexa et Google Home mais nous n’avons jamais réussi à piloter la serrure à la voix. Google Home refusant systématiquement notre code PIN de sécurité. Mais nul doute que cela sera corrigé dans un prochain patch de Nuki.

Problème rencontrée

Dans un monde parfait il suffit d’une trentaine de minutes maximum pour installer et paramétrer la serrure. C’est vraiment très simple et à la portée de tous. Sauf que ne nous vivons pas dans un monde parfait et les travaux, même petits, ne se déroulent jamais comme prévu. Nous avons rencontré deux problèmes « mineurs » pour l’installation de la serrure. Il est important de préciser que ce n’est absolument pas la faute du dispositif mais de la configuration de notre installation qui est un peu « atypique ». Comme vous pouvez le voir ci-dessous une baguette en bois était trop proche de la serrure pour fixer la platine. Nous avons dû légèrement l’entailler avec un ciseau à bois pour la faire rentrer correctement.

Le deuxième problème concernait la clé en elle-même, en effet celle-ci était légèrement trop longue et trop épaisse. Nous avons du nous rendre chez un serrurier pour réaliser un double (raboté sur la longueur) sur lequel nous avons retiré les caoutchouc (coût de l’opération une quarantaine d’euros).

Donc soyez vigilant avant d’investir et vérifiez bien la compatibilité de votre installation avec l’appareil, même si dans la majorité des cas vous ne devriez pas rencontrer de problème.

Et si on parlait du prix !

Deux versions sont disponibles. Une première version combo (Smart Lock et Bridge) et une seconde version sans le bridge (si vous en avez déjà un). La version combo est proposée à un tarif conseillé de 300€. A l’heure ou nous écrivons ces lignes elle est disponible sur Amazon à seulement 232,05 € TTC. Quant à la version Smart Lock (seule), elle est proposée à 199,00 € TTC. Un tarif très correct (surtout avec la promotion actuelle).

Conclusion

La Smart Lock est un dispositif très bien pensé, du même niveau qualitatif et opérationnel que l’Opener pour Interphone que nous avons testé il y a quelques mois. L’installation est simple et rapide et l’application dédiée est facile à prendre en main et très complète. Le kit permet en quelques minutes de transformer une simple serrure en serrure intelligente et connectée, offrant de nouvelles et nombreuses possibilités.

Article rédigé par Alexia Domoina et Alexandre