Nuki : de nouvelles options et services pour la gamme de serrures connectées !

À la recherche d’un moyen de renforcer la sécurité de votre maisonnée ? Le mieux serait de commencer par les serrures ! C’est justement dans cette optique que deux frères ont fondé la société Nuki qui propose des solutions connectées pour les serrures de la maison.

En 2015, le duo avait lancé une campagne Kickstarter pour récolter les fonds nécessaires à la fabrication de serrures connectées et l’année suivante, les premières serrures high-tech de la marque Nuki débarquaient officiellement sur le marché ! Aujourd’hui, Nuki propose de nouvelles options et services pour des produits toujours plus pratiques et innovants.

Bref rappel sur les serrures connectées Nuki

Les produits Nuki se basent sur un concept simple, mais innovant : celui de transformer votre Smartphone en clé intelligente ! Pour ce faire, le système est composé d’un boitier connecté qui s’installe sur une serrure déjà existante (du côté intérieur de la porte). Vous synchronisez ensuite le dispositif avec votre Smartphone grâce à une application spéciale. Une fois que c’est fait, vous pourrez alors ouvrir et déverrouiller votre porte à distance depuis votre portable. Vous pourrez également gérer simplement les autorisations d’accès à votre domicile de votre famille et amis.

Une nouvelle solution pour charger le boitier

Lors d’une présentation virtuelle qui s’est tenue le 8 septembre dernier, le CEO de Nuki, Martin Pansy, a dévoilé une nouvelle solution de chargement pour les serrures électroniques de l’entreprise : il s’agit du Nuki Power Pack qui sonne la fin des piles AA qui alimentaient jusqu’à présent les boitiers connectés. Le Power Pack promet 12 mois d’utilisation en une seule charge. L’application vous prévient lorsqu’il est temps de recharger la batterie (à moins de 20 %). Pratique, le rechargement se fait de manière vraiment simple via un câble USB-C fourni.

Crédit photo : Nuki

Faites installer votre serrure connectée par un expert !

Les serrures connectées Nuki ont été pensées et conçues pour une installation vraiment simple et rapide. Mais pour ceux qui préfèrent que ce soit un spécialiste qui s’en occupe, l’entreprise propose désormais des services d’installation à l’achat du produit. Pour ce faire, Nuki travaille avec des installateurs partenaires qui viendront chez vous pour tester la compatibilité du dispositif avec votre serrure, puis l’y fixer. Le nouveau service n’est pour l’instant disponible qu’en Allemagne et en Autriche, mais la société compte bien le déployer dans d’autres pays, dont la France.

Des offres exclusives et une gamme édition limitée

Enfin, Nuki a annoncé des offres exclusives pour tous les utilisateurs de serrures connectées de l’entreprise et qui sont membres du Club Nuki. Lors de la conférence virtuelle, Martin Pansy a également présenté une gamme en édition limitée de la serrure : la « White Edition » qui, comme son nom l’indique, se décline en blanc pour un rendu encore plus chic et moderne. Disponible uniquement sur la boutique en ligne de Nuki à partir du mois prochain (octobre), cette édition limitée comprend une Smart Lock 2.0, un Bridge et un Power Pack, le tout au prix de 299 euros.

