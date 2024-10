Je teste le visiophone DiO sur batterie et panneau solaire, d’une portée (réelle) de 200 mètres

Si vous nous suivez, vous savez désormais que j’aime tester toutes sortes de choses ! Dans la maison que je viens d’acheter, la distance entre le portail et la porte d’entrée est beaucoup plus grande que dans mon ancien appartement, évidemment ! Je me suis donc dit qu’un visiophone ne serait pas une mauvaise idée, pour éviter de me déplacer à chaque fois que mon chien donne de la voix ! Pour la petite histoire, j’ai déjà essayé d’installer (sans succès) une sonnette RING, le Wifi n’arrivait malheureusement pas derrière le poteau sur lequel était fixé le dispositif. Il me fallait, en conséquence, un appareil relativement puissant, sans fil, avec un Wi-Fi digne de ce nom, capable de traverser le portail et le poteau, et de préférence autonome en énergie. C’est vers une marque ayant pignon sur rue, DiO, que je me suis rapidement tourné. J’ai choisi le système avec panneau solaire, le DIOVDP-B03 vendu au prix de 276,48 €. Voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions…

Comme d’habitude, je me fie d’abord au colis que je reçois, et aux caractéristiques qui font que je choisis ce modèle plutôt qu’un autre. Concrètement, pour ce visiophone, ce sont l’antenne déportée et le panneau solaire qui ont guidé mon choix. Sobre, élégant et moderne, il s’accordera parfaitement avec mon portail et mon intérieur. Quant au panneau solaire, je me suis dit que cela m’éviterait de tirer des câbles pour le brancher. Et, que même en cas de coupure de courant, comme ce fut le cas lors du passage de la tempête Kirk, j’y aurai accès. Sur ce point, je ne me suis pas trompé. De plus, le panneau solaire a retenu mon attention pour son côté écologique et sans surplus de consommation électrique. Au premier regard, je l’estime solide, facile à connecter, et reste confiant pour l’installation. Passons maintenant à la pratique.

Installation : ultra-facile, 100 % sans fil

En lisant la fiche produit, je me suis dit qu’il fallait absolument tester si la promesse d’une installation « 100 % sans fil » était vraie. Et, honnêtement, je n’ai pas été déçu. À réception, je n’ai rien eu à ajouter sauf à m’équiper de quelques outils pour l’installer sur le mur évidemment. Et, si l’installation est si simple, c’est parce qu’elle s’opère à partir de l’application DiO One (disponible sur Android et iOS).

Il suffit d’indiquer le type de visiophone et de le connecter. En réalité, mis à part l’installation physique de l’appareil, le reste passe par l’application, sans aucune connaissance technique particulière. Quelques minutes plus tard, le visiophone était déjà opérationnel.

De plus, si vous possédez la domotique de la même marque, la DiO 1.0, il s’intègre évidemment dans le même système que les prises ou ampoules connectées. Le plus compliqué est sans doute le perçage du poteau pour installer l’antenne déportée de l’autre côté de la sonnette pour améliorer la réception du Wifi.

J’installe ensuite la platine et je fais passer les câbles dans l’orifice prévu à cet effet.

On installe ensuite le panneau solaire en direction du sud pour alimenter le visiophone. Ce dernier est dorénavant totalement autonome en énergie. J’installe ensuite l’écran sur le mur, celui-ci est amovible et peut être déplacé aisément. Le moniteur est équipé d’une batterie interne qui permet de l’alimenter plusieurs heures, c’est très commode si vous souhaitez le prendre avec vous dans une pièce éloignée.

Quelles sont les fonctionnalités à connaître avant d’acheter ?

D’autres fonctionnalités me semblent intéressantes, et plutôt performantes. C’est le cas, par exemple, des notifications en temps réel. Concrètement, si une personne sonne, j’en suis informé immédiatement sur mon smartphone, libre à moi d’ouvrir ou non d’ailleurs. Cela s’est avéré très utile, notamment quand j’attendais une livraison et que je n’étais pas chez moi. En cas d’absence, il est d’ailleurs possible d’enregistrer les appels en installant une carte SD.

Grâce à la visualisation en temps réel, j’ai pu voir directement le livreur, lui parler via le haut-parleur intégré, et lui demander de laisser le colis dans un endroit sûr. De plus, même si la livraison se fait à la nuit tombée, la caméra vision nocturne est suffisamment puissante pour que je voie parfaitement la personne qui se présente. Un autre point fort est l’indice de protection IP65. Et, je peux vous assurer qu’avec les trombes d’eau qui sont tombées ces derniers jours, il est parfaitement étanche !

Focus sur l’interaction à distance

Je ne pensais pas que le contrôle à distance me serait aussi utile ! Grâce à lui, la maison étant à étage, je peux désormais travailler tranquillement et ouvrir ma porte à distance. Avant l’installation, le temps de courir au portail, l’avis de passage a été laissé ! Avec le visiophone DiO, je me donne la possibilité d’ouvrir à distance, ou de parler avec le livreur pour l’informer de mon arrivée imminente, le temps de descendre et de rejoindre le portail en somme ! Je vous passe les détails sur les allers-retours à la Poste pour récupérer un colis, alors que j’étais présent, mais probablement trop lent à répondre à la sonnette ! De plus, cette fonctionnalité est aussi utile, si comme moi, vous avez des enfants qui ont la fâcheuse manie d’oublier leurs clés (on peut également ouvrir la porte via des badges RFID). Je peux dorénavant leur ouvrir sans bouger de mon bureau !

Un petit focus sur le panneau solaire ?

Impossible pour moi de ne pas vous parler du panneau solaire, car je trouve cette fonctionnalité essentielle. En réalité, si je ne possédais pas de visiophone, c’est aussi parce que l’idée de creuser une tranchée, même minime, pour passer les câbles électriques, me rebutait. Avec ce panneau solaire, les câbles n’existent plus. De plus, cela me permet d’économiser sur ma consommation d’énergie, mais en plus, cela contribue à réduire l’impact écologique.

La batterie du visiophone est alimentée directement par l’énergie solaire, ce qui signifie qu’il est presque totalement autonome. J’aime vraiment cette idée d’autoproduire l’énergie dont il a besoin pour fonctionner, et ce, même par faible ensoleillement. L’autonomie est, de toute façon, assurée par des batteries haute performance, et je n’ai rencontré aucun problème de ce côté-là après plusieurs mois d’utilisation. Je dois reconnaître que c’était l’un de mes plus gros doutes, et qu’il a été brillamment levé.

Ma conclusion : un investissement utile évidemment !

Après plusieurs jours d’utilisation, je peux dire que le visiophone DiO sans fil Wi-Fi avec panneau solaire est un produit que je recommande vivement. Je ne pense pas avoir connu plus simple à installer, un point fort lorsque je pense aux personnes qui ne sont pas très à l’aise avec les nouvelles technologies. Ce n’est pas mon cas, mais je me dis que pour certains appareils l’installation est vraiment compliquée. C’est également une excellente idée d’ajouter une antenne déportée, cela permet d’optimiser le signal même si votre maison est éloignée du portail.

Avec ce visiophone, aucun souci, quelques minutes ont donc suffi à l’installation. Le panneau solaire est par ailleurs un grand plus si vous ne disposez pas d’alimentation électrique près de votre portail, un atout supplémentaire qui a fini de me convaincre d’avoir fait le bon choix. En conclusion, avec un prix de 276,48 €, je considère que c’est un investissement raisonnable compte tenu de tout ce que ce visiophone a à offrir.

Les plus

Un Wifi longue portée avec l’antenne déportée

De nombreuses fonctionnalités domotiques

Autonome en énergie (panneau solaire)

Une tablette de 7 pouces amovibles et sur batterie

Les moins

Non compatible avec les assistants Google Home ou Alexa

