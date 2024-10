Je teste la motorisation SCS Sentinel, un dispositif à moins de 500 € pour ouvrir un portail à la voix

Depuis quelques mois maintenant, j’ai la chance de vivre dans une grande maison perdue en pleine campagne mâconnaise ! Néanmoins, avant mon arrivée, les anciens propriétaires ne devaient pas être très axés « technologies » contrairement à moi ! Je suis un grand adepte des accessoires qui me facilitent le quotidien, et me permettent de gagner un temps précieux. Le temps, ce truc abstrait dont je manque toujours, vous savez ? Bref, chaque minute gagnée, est une minute que je peux consacrer à mes loisirs, ou à vous, chers lecteurs. Mon portail étant manuel, j’ai, par conséquent, choisi de le motoriser plutôt que de le changer par un portail automatique. Pour ce faire, je me suis équipé d’un dispositif de la marque SCS Sentinel*, voici mon retour d’expérience, les prix et les accessoires indispensables à son fonctionnement. Découverte.

Pièce n° 1 : la motorisation à bras articulés

Comme vous pouvez l’imaginer, la première pièce indispensable est la motorisation, évidemment. J’ai donc récemment fait l’acquisition de la motorisation de portail battant à bras articulés 12 V SCS Sentinel, et je dois dire que l’installation a été plus simple que ce à quoi je m’attendais. Quelques heures tout de même ont dû être consacrées à l’installation, puis au branchement. Concernant le colis reçu, parfaitement emballé et protégé, le kit est livré avec tout ce qu’il faut (ou presque) : deux moteurs (maître et esclave), deux bras articulés, deux télécommandes, un feu clignotant, de la visserie, des pattes de fixation, des butées, une clé de déverrouillage et bien sûr la notice.

Comme vous le verrez ensuite, j’ai ajouté deux pièces supplémentaires : le module récepteur, et les deux cellules photovoltaïques. Pour ces dernières, c’est un choix de ma part, car il fonctionne aussi grâce à la télécommande fournie. Concernant l’installation, elle se réalise en trois étapes : montage mécanique, raccordement électrique et synchronisation puisque le portail est prêt à l’emploi.

Pour ma part, j’ai choisi cette motorisation pour sa capacité à automatiser un portail de 4 mètres de large et 400 kg. Avec mon portail en aluminium, cette motorisation fonctionne sans accroc, tout en étant silencieuse. J’apprécie particulièrement le ralentissement en fin de course et l’option d’arrêt automatique en cas d’obstacle, des fonctionnalités rassurantes en termes de sécurité. La possibilité de programmer une ouverture partielle pour les piétons est également très commode. Enfin, esthétiquement parlant, le design est simple, mais efficace et c’est ce que je lui demandais. Bref, pour un prix de 390 €**, sur Amazon, j’estime avoir fait un excellent choix.

Pièce n° 2 : le module récepteur connecté pour motorisation

Pour améliorer encore l’usage de mon portail motorisé, j’ai ajouté le module récepteur WifiGate AAM0125 de SCS Sentinel. Néanmoins, comme je vous l’ai expliqué plus haut, les pièces ajoutées ne sont pas obligatoires, la motorisation fonctionne avec seulement la pièce principale décrite dans le premier paragraphe. Le module récepteur me permet de contrôler mon portail depuis mon smartphone (ou à la voix avec Google Assistant), ce qui est un vrai confort. Je vous l’ai dit, j’adore ce type d’accessoires, que l’on peut considérer comme un gadget, mais chacun est libre de penser comme il le souhaite.

Revenons à ce module, qui présente une connexion Wi-Fi stable qui fonctionne parfaitement avec la norme 802.11b/g/n, ce qui me permet d’ouvrir ou de fermer le portail, même à distance, via mon téléphone avec l’application dédiée ISCS Sentinel (disponible sur Android et iOS). Côté installation, elle fut relativement simple, notamment grâce au câble de capteur de 5 mètres fourni. Cela m’a donné suffisamment de flexibilité pour placer le module à l’endroit optimal pour la connexion.

Le module est compact (8,8 × 4 × 2,3 cm) et s’intègre facilement dans le boitier du moteur maitre. Ce que j’apprécie vraiment, c’est sa compatibilité universelle avec différentes motorisations de portails et de portes de garage. Ainsi, même si je change de motorisation à l’avenir, je pourrai toujours utiliser ce module. Pour un prix de 39,90 €**, sur Amazon, ce module ajoute une vraie valeur ajoutée à mon portail motorisé, en me permettant de contrôler et de surveiller son usage à distance. C’est un petit investissement pour un grand confort au quotidien, du moins pour mon propre confort !

Pièce n° 3 : les deux photocellules infrarouges 12/24 V

Là encore, c’est un choix personnel, et rien ne vous oblige à ajouter les deux cellules photovoltaïques pour que votre portail soit sécurisé au maximum. Pour achever mon installation, j’ai, par conséquent, opté pour les photocellules infrarouges SCS Sentinel. Ces deux dispositifs assurent un contrôle de sécurité optimal pour mon portail automatique. Elles fonctionnent avec un émetteur et un récepteur, et dès que le faisceau infrarouge est coupé, le portail s’arrête automatiquement.

Cette fonctionnalité est idéale (et indispensable pour programmer la fermeture automatique), notamment lorsque j’ai des enfants qui jouent à proximité, car elle garantit que le portail ne se refermera pas si une personne passe à travers. En termes techniques, les photocellules ont une portée de 10 mètres, ce qui est largement suffisant pour mon installation.

Elles fonctionnent avec une tension d’entrée de 12 à 24 V, ce qui les rend compatibles avec la plupart des motorisations, à l’exception de celles utilisant des cartes électroniques CTR48 ou CTR49. Le prix de 34,02 €**, sur Amazon, pour ces deux photocellules est tout à fait correct compte tenu de leur efficacité et de la sécurité supplémentaire qu’elles apportent à mon portail.

Ma conclusion sur ce dispositif complet SCS Sentinel

Avant cet achat, je ne connaissais pas cette marque, et les prix des marques phares, que je ne citerai pas ici, me rebutaient réellement. Pour un investissement total d’environ 470 €, j’ai automatisé mon portail avec des produits fiables, faciles à installer, et qui répondent parfaitement à mes besoins quotidiens. Les shémas de montage sont simples à comprendre, même pour le néophyte que je suis.

La motorisation à bras articulés fonctionne impeccablement, elle est silencieuse, et assure une sécurité avec son arrêt sur obstacle. Le module récepteur connecté ajoute une touche moderne à mon installation, me permettant de piloter mon portail depuis mon smartphone où que je sois.

Enfin, les photocellules infrarouges renforcent la sécurité en garantissant que le portail ne se ferme pas s’il y a un obstacle. Si vous envisagez de motoriser, de moderniser, ou de domotiser votre portail battant à un ou deux ouvrants, je vous recommande vivement ces produits.

Les plus

Un rapport qualité prix imbattable

Compatible avec un système domotique

Facile et rapide à installer

Compatible avec de nombreuses installations

Les moins

Impossible d’ouvrir un seul battant à la voix ou avec l’application

Les trois produits testés sont disponibles sur Amazon

*Cet article n’est pas sponsorisé par SCS Sentinel, et relève d’un achat personnel et du libre choix de l’auteur.

** Les prix ont été relevés le 30 septembre 2024, NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par le site vendeur.

