Comment les robots m’ont libéré des taches ménagères, de tonte et d’entretien de la piscine ?

Depuis quelques mois, je suis pris d’une frénésie d’achats pour m’aider au quotidien, dans ce que je déteste le plus : les tâches ménagères. D’une part, je ne suis pas réellement passionné par ce type de travaux, et d’autre part, j’adore les robots en tous genres. Souvent, je les reçois grâce à des partenaires de NeozOne, qui me font confiance et qui connaissent mon objectivité face à ces produits testés. Ces dernières semaines, j’ai pu tester plusieurs produits utiles au quotidien et je peux vous certifier une chose : je ne fais plus le ménage, la tonte ni l’entretien de ma piscine. Retour sur quatre appareils technologiques qui m’ont changé la vie, et donné du temps libre. C’est parti.

Pour la maison : un aspirateur robot-laveur totalement autonome

Avant de vous parler de lui, sachez que lorsque je l’ai reçu, j’étais un sceptique sur ses capacités. C’est donc, avec une certaine réserve que j’ai effectué l’installation, directement sur mon réseau d’arrivée d’eau, et sur l’évacuation des eaux usées. La première surprise a été sa facilité d’installation grâce à un mode d’emploi très explicite. Le SwitchBot S10 est véritablement un aspirateur robot laveur révolutionnaire qu’il n’est plus nécessaire de remplir et de vider. Par conséquent, il est totalement autonome, et s’occupe de mes sols, même lorsque je suis absent de la maison. Facile à brancher, c’est certain ! Voyons maintenant ses capacités, et là encore, ma surprise fut à la hauteur des promesses faites par le fabricant.

Le SwitchBot S10 affiche une puissance d’aspiration impressionnante de 6 500 Pa, idéale pour les propriétaires d’animaux à poils longs, ce qui est mon cas. Son système de navigation avancé utilise la technologie Lidar SLAM pour cartographier précisément chaque pièce et éviter les obstacles efficacement. Je travaille de mon côté, et lui, du sien ! De plus, il est aussi l’un des premiers à sécher les sols à l’air chaud, ce qui évite les mauvaises odeurs après le nettoyage.

Entièrement compatible avec Amazon Echo et Google Home, le SwitchBot S10 peut être contrôlé par des commandes vocales, ce dont je ne me prive pas. Je dois bien vous l’avouer. Après l’avoir testé, je suis convaincu de son utilité et de son efficacité et je le recommande sans réserve. Le test complet de cet appareil révolutionnaire se trouve dans cet article. Retrouvez l’aspirateur robot-laveur SwitchBot S10 au prix de 1 099,99 €* sur Amazon.

Un robot et une sonde pour l’entretien de la piscine

Le robot Beatbot AquaSense Pro

Le Beatbot AquaSense Pro est un robot de piscine impressionnant qui allie performance et technologie. L’installation est simple : il suffit de le recharger à 100 %, de choisir un mode de nettoyage, de l’autocalibrer et de le plonger dans la piscine. Propulsé par neuf moteurs, il nettoie efficacement les parois, le fond, la ligne d’eau et la surface grâce à ses cinq modes de nettoyage. De plus, il remonte seul à la surface, facilitant sa récupération.

Avec 20 capteurs et une puissance d’aspiration de 20 819 litres par heure, je peux vous assurer que rien ne lui résiste, et en un temps record. Sa batterie de 10 400 mAh permet jusqu’à 10 heures de nettoyage continu en surface et cinq heures pour le sol. Le Beatbot AquaSense Pro malgré son prix relativement élevé, est un investissement coûteux, mais justifié par son efficacité et sa simplicité d’utilisation. Vous souhaitez lire ou relire le test complet de ce robot révolutionnaire ? C’est par ici. Retrouvez le robot Piscine Beatbot AquaSense Pro au prix de 2 099 €* sur cette page officielle.

La sonde connectée Iopool Eco

Cette sonde connectée est un petit concentré de technologie qui est capable de m’informer sur la qualité de l’eau de ma piscine. Mais, là où elle est très forte, c’est qu’elle m’indique aussi les produits que je dois ajouter pour rétablir l’équilibre de mon eau. Par conséquent, elle permet de réduire l’utilisation de produits chimiques, maintenant ainsi l’équilibre parfait de l’eau de baignade. Grâce à ses trois capteurs, la sonde mesure la température, le pH et le potentiel de désinfection (ORP), offrant une analyse complète et précise.

Compatible avec les piscines et les spas traités au chlore, brome ou oxygène, elle envoie des notifications en cas de déséquilibre et guide les utilisateurs pour les dosages nécessaires. Facile à installer et à utiliser, elle utilise la technologie Bluetooth avec une portée de 10 mètres et peut être améliorée avec un module Wi-Fi. Vous pouvez découvrir le test complet de la sonde Iopool dans cet article. Retrouvez la sonde Iopool Eco au prix de 249 €* sur Amazon.

Pour le jardin : le robot tondeuse Kowoll M18EX

Et, voilà le petit dernier ! Avec lui, je me libère aussi de la corvée de tonte, et du ramassage des résidus… Il tond, utilise la fonction mulching pour fortifier ma pelouse, et retourne se ranger sur sa base ! Que demander de plus à ce petit robot tondeuse, accessible, mais puissant ? Sachez que son installation nécessite environ une heure pour un terrain de 800 m². Une fois en place, le robot tond de manière autonome, contrôlable via smartphone grâce à des connexions Wi-Fi ou Bluetooth.

Ses points forts incluent une hauteur de coupe réglable de 20 à 55 mm, une autonomie de 2 h 30 après une recharge rapide de 2 h, et la capacité de couvrir 375 m² en une seule charge. Résistant aux intempéries, il peut travailler sous la pluie, bien que ce ne soit pas idéal pour le gazon. L’application dédiée, bien que fonctionnelle, est limitée et non traduite en français, ce qui peut être un inconvénient. Pour une idée plus précise de ces capacités, découvrez le test complet proposé dans cet article. Retrouvez le robot tondeuse Kowoll M18EX au prix de 640 €* environ, sur le site gshopper.com.

Ces innovations m’ont réellement changé la vie, et délesté de taches plutôt rébarbatives que je leur laisse volontiers. Et, vous ? Quelle serait votre innovation préférée parmi les quatre que je viens de vous présenter ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.

*Les prix des différents produits présentés dans cet article, ont été relevés le 3 août 2024. NeozOne n’est pas responsable d’éventuelles modifications de ces derniers, par les sites vendeurs.