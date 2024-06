SwitchBot S10 : je teste le premier aspirateur robot laveur qui se branche sur les réseaux d’eau de la maison

Vous êtes à la recherche du nec plus ultra en matière d’aspirateur robot laveur ? Ne cherchez plus, je viens de découvrir un appareil absolument étonnant, le SwitchBot S10. De prime abord, il ressemble à un aspirateur robot laveur comme il en existe des dizaines d’autres. Néanmoins, il renferme des technologies innovantes et propose une puissance d’aspiration impressionnante. Je ne vais pas immédiatement vous dévoiler son secret, mais vous n’allez pas en revenir, je peux vous l’assurer. J’ai eu l’occasion de tester, en avant-première, le très étonnant robot aspirateur (laveur) SwitchBot S10 qui nettoie en toute autonomie. Si l’aventure vous tente, il est déjà disponible au prix de 799,99 € sur Amazon et sur le site officiel SwitchBot.com. Si vous me lisez jusqu’au bout, vous aurez peut-être une petite surprise à découvrir… Ce prix peut vous paraître un peu élevé, mais vous allez découvrir qu’il a des atouts qui le justifient. Par ailleurs, je vous dévoilerai dans mon article, l’étonnant secret que cache cet aspirateur. Voici mon retour d’expérience après un test complet.

Déballage et design

Le robot aspirateur est livré dans un imposant carton. Chaque pièce est méticuleusement emballée et parfaitement protégée. Le carton est assez énorme, car ce modèle d’aspirateur dispose de nombreux accessoires et de deux bases distinctes sur lesquelles je reviendrais en détail un peu plus bas.

Le robot aspirateur est livré avec deux bases, une pour la collecte de la poussière et la recharge, et une seconde pour collecter l’eau. Cette dernière se sépare en deux partie. La partie du bas peut s’utiliser seule si vous la branchez sur l’arrivée et la sortie d’eau de la maison, la partie du dessus (optionnelle et vendue séparément), avec les deux réservoirs, sert uniquement pour une utilisation autonome et « hors réseau ». On retrouve également à l’intérieur du colis deux balais, une notice d’utilisation et deux sachets de détergent.

On retrouve par ailleurs un petit carton dans lequel je retrouve de nombreux adaptateurs de plomberie pour brancher l’aspirateur sur mes canalisations. Vous l’aurez compris, ce dernier peut aussi bien se brancher sur un évier, sur un lave-vaisselle ou un lave-linge, ou les toilettes de la maison. Vous trouverez obligatoirement l’adaptateur qui convient à votre installation. SwitchBot n’a pas fait les choses à moitié.

L’installation de l’aspirateur

Soyons honnête, j’avais de sérieux doutes sur mes capacités à brancher l’aspirateur sur le réseau d’eau de ma maison. Je ne suis pas plombier et je n’étais pas très serein quant à l’installation. Je vous rassure immédiatement, c’est ultra-simple et réellement à la portée de tous, il suffit juste de se lancer. Toutefois, je sépare ce paragraphe en deux partie, car il est possible d’utiliser cet aspirateur de deux manières totalement distinctes. La première, et pour moi la moins intéressante, de manière semi-autonome avec les réservoirs comme c’est le cas pour de très nombreux appareils (voir la photo ci-dessous). La seconde, très innovante, fonctionne de façon 100 % autonome en le branchant sur l’arrivée d’eau, et la sortie d’eau de mon lave-vaisselle, sous l’évier de ma cuisine.

L’installation traditionnelle (avec les réservoirs)

Comme je vous le disais en introduction, la base qui collecte l’eau se séparer en deux partie. Pour utiliser l’aspirateur en mode « hors réseaux » j’ai simplement branché les deux tuyaux (eau propre et eaux usées) sur la partie contenant les réservoirs. Cette partie est optionnelle et vendue séparément si vous ne souhaitez pas la brancher sur le réseau d’eau.

Un petit cordon USB C permet de jumeler les deux ensemble. J’ai oublié de préciser que la station d’eau fonctionne avec l’énergie électrique de la batterie de l’aspirateur. Vous n’avez donc pas besoin de la brancher sur une prise électrique.

L’installation sur le réseau d’eau de la maison (sans les réservoirs)

Voici la partie la plus intéressante. La base qui collecte l’eau peut se brancher directement sur le réseau, ce qui permet de s‘affranchir de la principale contrainte des aspirateurs actuels, à savoir le remplissage et le vidage manuel des bacs. Vous pouvez le brancher, sans soudure ni travaux importants, sur n’importe quel dispositif disposant d’une arrivée et d’une sortie d’eau. Pour des raisons pratiques, j’ai choisi la cuisine et les conduits de mon lave-vaisselle.

Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, j’ai ajouté un adaptateur qui se branche entre le robinet et l’arrivée d’eau du lave-vaisselle (pensez à couper votre compteur avant). C’est exactement le même système que pour brancher un frigo américain. Pour la sortie d’eau, je n’ai pas utilisé d’adaptateur. J’ai simplement retiré le connecteur et je l’ai inséré dans la sortie d’eau en le fixant avec un collier de serrage au tuyau de sortie de mon lave-vaisselle. Ce n’est pas une installation « officielle » mais ça fait largement le « taff ».

Un petit peu de « cable management » avec les support autocollant (qui ne colle pas très bien) et c’est terminé. J’ouvre le compteur d’eau, le robinet, je vérifie qu’il n’y a aucune fuite (pensez à bien mettre les joints) et c’est terminé. Comptez une trentaine de minutes maximum pour l’installation. Dommage que la marque n’ait pas pensé à ajouter un adaptateur pour ce système, mais très franchement, ce n’est pas rédhibitoire.

Pour terminer, vous devrez manuellement indiquer sur la carte, où se situe la base à eau. Il y a une chance sur deux que la position ne soit pas assez précise et que l’aspirateur ne la trouve pas du premier coup la base. Pas de panique, une notification sur l’application vous invite à le placer manuellement pour affiner sa localisation. Ils ont pensé à tout.

Les points forts de l’aspirateur robot laveur SwitchBot S10

Pour décrire le SwitchBot S10, je dirais qu’il est absolument autonome. Vous allez me dire, c’est normal, c’est un aspirateur robot ! Mais, en réalité, c’est bien plus que cela. Certes, il se distingue par ses fonctionnalités innovantes et pratiques, cependant, il a surtout été conçu pour être entièrement autonome grâce à ses capacités d’auto-drainage et d’auto-remplissage. En effet, il est capable de se remplir et de se vider sans que j’intervienne, et ça, c’est « cool » et très innovant. Concernant ces autres points forts, sachez qu’il dispose de la technologie Lidar pour couvrir efficacement l’espace à nettoyer.

Quel est l’atout majeur de l’aspirateur robot laveur SwitchBot S10 ?

C’est LA nouveauté du siècle ! J’exagère peut-être, pourtant cet aspirateur robot laveur dispose d’une fonctionnalité que je n’avais encore jamais vue. Concrètement, il fonctionne de deux manières distinctes. Soit, vous l’installez sur sa base, et il fonctionne comme tout aspirateur robot, vous amenant à remplir, et donc à vider les réservoirs d’eau. Mais là où il se démarque, c’est qu’il est capable de se remplir et de se vider tout seul, sans votre aide.

En branchant cette base votre aspirateur SwitchBot S10 viendra, seul, se vider et se remplir, en fonction de ses propres besoins. De plus, l’installation se fait en quelques dizaines de minutes seulement, je ne suis pas plombier, et j’y suis arrivé du premier coup (j’ai cassé mon robinet oxydé, mais cela n’a rien à voir avec l’appareil).

Cette fonction est particulièrement bluffante et très pratique puisque je peux le laisser gérer lui-même son besoin en eau et que je n’ai pas, non plus, besoin de le vidanger. Et, une fois sa séance de nettoyage terminé, il a aussi un pouvoir autoséchant à l’air chaud (50 °C) pour éviter les mauvaises odeurs. Trop forts chez SwitchBot, non ?

Le nettoyage simplifié et d’une puissance à toute épreuve

Le modèle S10 de SwitchBot se démarque aussi par sa puissance d’aspiration impressionnante de 6 500 Pa, une puissance assez exceptionnel pour un si petit aspirateur (36,5 × 36,5 × 11,51 cm) et un si petit poids (5,5 kg). Il a des chevaux sous le capot cet aspirateur, et cela, en fait le compagnon idéal, des propriétaires d’animaux à poils longs, comme c’est d’ailleurs mon cas. Pour ce faire, il s’équipe d’une brosse anti-enchevêtrement, qui évite que les poils viennent s’enrouler et finissent par obstruer la brosse.

Du côté de la serpillère, elle se présente sous la forme d’un rouleau qui peut s’attaquer aisément à tous les types de sols. De plus, elle est conçue pour se soulever automatiquement lorsqu’elle détecte la proximité de tapis. D’ailleurs, lorsque le SwitchBot S10 rencontre un tapis, sa puissance d’aspiration augmente automatiquement, rien n’a été laissé au hasard. Enfin, du côté de l’autonomie, là encore, vous allez pouvoir rester serein, puisqu’il affiche un temps de travail de trois heures sans interruption. Si vous disposez d’une grande surface à nettoyer, cet aspirateur robot laveur est probablement fait pour vous !

Navigation et compatibilité du SwitchBot S10

Décidément, les innovations sont au rendez-vous avec cet aspirateur de dernière génération. En effet, le SwitchBot S10 s’équipe d’un système de navigation avancé et embarque avec lui, la technologie Lidar SLAM. Cette dernière lui offre l’opportunité, de cartographier chaque pièce de votre habitation avec une précision exceptionnelle. Grâce à la technologie Lidar SLAM, le robot peut lui-même, planifier les zones de nettoyage en récurant les moindres recoins. De plus, ce système de navigation lui permet également de détecter et d’éviter les obstacles avec une grande fiabilité, ce qui optimise le parcours de nettoyage et évite les zones dangereuses ou encombrées.

En revanche, il est incapable lui-même de retirer les obstacles de son chemin (peut être la prochaine génération ?), vous devrez donc, dans la mesure du possible, ranger les jouets du chien, ou des enfants le cas échéant. Certes, il les évitera, mais par conséquent, le sol ne sera pas nettoyé. Il intègre par ailleurs une fonction d’évitement d’obstacles par l’intelligence artificielle (IA), ce qui lui permet d’identifier des objets et de les éviter, et ce, même en pleine nuit, puisqu’il s’équipe de lumières LED.

Les coins sombres comme les dessous de meubles, ou les coins mal éclairés ne lui poseront donc aucun problème majeur. Pour terminer ce portrait déjà très élogieux, mais mérité, sachez que l’aspirateur robot laveur SwitchBot S10 est entièrement compatible avec Amazon Echo et Google Home. Un atout de plus à ajouter pour cet aspirateur assez révolutionnaire, il faut bien le reconnaître.

Grâce à cette compatibilité, vous pouvez facilement contrôler votre robot aspirateur avec des commandes vocales simples, sans avoir à interrompre vos activités. Que vous soyez confortablement installé devant votre série préférée ou plongé dans une lecture captivante, il vous suffit de donner un ordre vocal pour que le SwitchBot S10 se mette au travail.

Conclusion

Soyons clair, il y aura un avant et un après et je ne serais pas étonné que de nombreuses marques se positionnent sur le marché de ce type d’appareil vraiment autonome. SwitchBot a fait très fort avec ce nouvel appareil que je vais irrévocablement adopter dans ma maison. L’aspirateur est véritablement autonome et je n’aurai sans doute plus besoin de le manipuler pendant des semaines, et ça, c’est très agréable. Si vous ne souhaitez pas utiliser ce système innovant, sachez que la base et les deux réservoirs sont vendus séparément. L’aspiration et le lavage humide sont conformes aux promesses de la marque, en restant toutefois très silencieux (66,7 dB). Est-ce que je le recommande ? Absolument ! Je vous rappelle qu’il est disponible au prix de 799,99 € sur Amazon et sur le site officiel SwitchBot.com avec le code S10MKL à entrer dans votre panier. Un tarif réellement très correct !

Les plus

100 % autonome (le seul)

Une aspiration puissante

Un lavage humide très correct

Compatible avec de nombreuses configurations

Peu bruyant

Les moins

Un système de « cable management » limité mais non rédhibitoire

L’absence un adaptateur pour les système d’évacuation des laves vaisselles et machine à laver (mais est-il réellement utile ?)

SwitchBot S10 Aspirateur Robot Design Fonctionnalités Installation / Prise en main Puissance / Efficacité Nettoyage humide Niveau sonore de l’aspirateur Niveau sonore de la vidange Rapport Qualité / Prix Le plus innovant actuellement Soyons clair, il y aura un avant et un après et je ne serais pas étonné que de nombreuses marques se positionnent sur le marché de ce type d'appareil vraiment autonome. SwitchBot a fait très fort avec ce nouvel appareil que je vais irrévocablement adopter dans ma maison. L'aspirateur est véritablement autonome et je n'aurai sans doute plus besoin de le manipuler pendant des semaines, et ça, c'est très agréable. Si vous ne souhaitez pas utiliser ce système innovant, sachez que la base et les deux réservoirs sont vendus séparément. L'aspiration et le lavage humide sont conformes aux promesses de la marque, en restant toutefois très silencieux (66,7 dB). Est-ce que je le recommande ? Absolument ! Je vous rappelle qu’il est disponible au prix de 799,99 € sur Amazon et sur le site officiel SwitchBot.com avec le code S10MKL à entrer dans votre panier. Un tarif réellement très correct ! User Rating: 4.35 ( 1 votes)