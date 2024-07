Adieu la corvée de tonte, je teste le robot tondeuse KOWOLL M18EX

Les fortes pluies tombées ces dernières semaines ne vous ont probablement pas rendus fous de joie ! Il faut dire que ce printemps 2024, si tant est que l’on puisse appeler cela un printemps, a été classé parmi les quatre plus arrosés par Météo France. En revanche, votre pelouse, elle aurait apprécié, elle est magnifique, parfaitement verte et accueillante. Cependant, l’alternance de pluie et de soleil a aussi pour conséquence, une pousse plus rapide, et donc, une tonte plus fréquente. Et, sincèrement, vous en avez, comme moi, ras-le-bol de tondre tous les samedis matin ! Pourquoi ne pas tenter de vous libérer du temps avec un robot tondeuse conçu pour les jardins jusqu’à 1 000 m² ? Son nom, le KOWOLL M18EX, vendu au prix de 699 € seulement. Je vous le présente immédiatement.

Déballage

L’appareil est livré dans un petit carton. L’ensemble est parfaitement protégé et les matériaux semblent de bonne qualité. Le design est plutôt moderne si on fait abstraction des « gros » bouton de contrôle au-dessus de l’appareil.

Nous retrouvons à l’intérieur du caron le robot tondeuse, deux carton de « sardines » qui serviront à fixer la base et le cordon de délimitation. Deux rouleau de câble, la base de recharge ainsi qu’une notice d’utilisation.

Vous trouverez également deux règles prédécoupées à détacher dans le corps de l’emballage, c’est plutôt ingénieux.

Installation

La base est livrée avec une rallonge pour la brancher sur le secteur. Par ailleurs, elle doit être reliée au câble de délimitation de bout en bout.

Cette dernière se fixe sur le gazon avec les mêmes « sardines » qui serviront à fixer le câble de délimitation.

Le plus long sera de délimiter votre terrain avec le câble, pour un terrain d’environ 80 m² j’ai mis environ une heure pour le délimiter, mon gazon à tondre avec une sardine tous les 80 cm. Vous devrez laisser une distance de 30 à 40 cm avec le bord de votre terrain ou tout autre obstacle. Les règles en carton fournies sont très utiles.

Les points forts du robot tondeuse KOWOLL M18EX ?

Avec lui, le monde de la pelouse tondue sans efforts vous ouvre ses bras. Après avoir délimité son terrain de jeu, et par conséquent, les zones qu’il devra tondre, vous n’aurez plus grand-chose à faire. Vous vous installerez sur votre terrasse, prendrez en main votre smartphone et lancerez le début des hostilités en sirotant une orangeade. Votre pelouse entretenue au quotidien ? Oui, ce sera possible, si le cœur vous en dit et que vous aimez une pelouse impeccable. Le KOWOLL M18EX, est un peu la « nouvelle référence » en la matière, quelle que soit la surface de votre jardin, jusqu’à 1 000 m². Un hectare à tondre, c’est assez énorme, mais il pourra aussi assurer sur des surfaces plus petites, pas d’inquiétude de ce côté-ci.

Quelques détails à connaître avant de craquer pour le robot tondeuse ?

Avec une longueur de coupe ajustable de 20 à 55 millimètres et équipé de trois lames de tonte, ce robot garantit une coupe précise et uniforme, répondant à toutes vos attentes. De plus, il se recharge en seulement 2 h, permettant ensuite de travailler sans interruption dans votre magnifique jardin pendant 2 h 30. En sachant qu’il peut tondre 150 m² en une heure, il assurera une surface de 375 m², d’une seule traite. De plus, il se dote d’une ligne de démarcation flexible de 100 mètres et d’une navigation GPS. Grâce à cette fonctionnalité intéressante et pratique, il tond selon un schéma logique. De plus, grâce à sa résistance à l’eau, il peut tondre par tous les temps, même lorsqu’il pleut. Néanmoins, cela n’est pas recommandé pour la bonne santé de votre gazon !

Et, en plus, ce robot tondeuse est intelligent

Intelligent et surtout connecté ! En effet, vous aurez le choix entre plusieurs connexions : la Wi-Fi ou le Bluetooth. Personnellement, je choisirai le Bluetooth, car mon jardin étant éloigné de la box, le Bluetooth serait l’idéal. Où que vous soyez, vous pourrez donc garder un contrôle total sur le travail effectué chez vous. En termes d’intelligence, vous pourrez aussi lui ordonner de tondre selon vos désirs. L’appareil peut être piloté via une application dédiée. Cette dernière n’est cependant pas traduite en française et les fonctionnalités sont très limitées. En effet, à part le lancement et l’arrêt de la machine, le type de cheminement et la programmation, vous ne pourrez pas faire grand-chose de plus. Cette dernière n’est également pas compatible avec les assistant intelligent genre Alexa ou encore Google Home.

Pour répondre à vos besoins, le robot tondeuse propose une hauteur de coupe réglable de 20 à 55 mm. Par exemple, vous pouvez tondre à 55 mm pour laisser un peu de place à la biodiversité, ou à 20 mm lorsque vous vous absentez quelques jours, et que vous préférez que votre robot tondeuse reste à l’abri. Pour terminer le portrait de l’intelligence de ce robot tondeuse, j’ajouterai la fonction GPS intégrée. Cette dernière permet de tondre selon un schéma logique afin qu’aucune bande de gazon ne soit oubliée.

Que faut-il savoir de plus sur le robot tondeuse KOWOLL M18EX ?

Pour atteindre ce niveau d’efficacité, il s’équipe non pas d’une, mais de trois lames de tonte. Avec lui, les moindres recoins seront détectés, comme les bordures ou le pourtour de vos massifs de fleurs. Néanmoins, pour les massifs de fleurs, il faudra bien penser à les délimiter autour avec un câble au sol, sinon adieu les myosotis et œillets d’inde ! Concernant la recharge, comme déjà indiqué, elle se fait en deux heures. Si vous disposez d’un tarif heure creuse, ou de panneaux solaires, pensez à brancher son chargeur sur ces éléments, vous économiserez sur votre facture d’électricité. Enfin, pour clore cette présentation, je souhaite ajouter que ce robot tondeuse est conçu pour résister à toutes les conditions météorologiques, et entièrement étanche

Conclusion

Le robot tondeuse KOWOLL M18EX est-il un bon produit ? Globalement, j’ai envie de répondre oui ! L’installation et la prise en main sont rapides. La tonte est efficace et le robot fait parfaitement bien son office sans jamais se bloquer. La navigation est très bonne. Pour l’application, Kowoll disponible sur Android et iOS, je serais un peu moins affirmatif. Cette dernière n’est pas traduite en français, ce qui n’est pas rédhibitoire et la carte n’est toutefois pas modifiable, c’est un peu dommage. Elle n’est d’ailleurs pas très bien noté sur les store. Je vous rappelle le prix plus qu’intéressant de ce robot tondeuse, qui en termes de promesses et de prix est parmi l’un des moins chers actuellement. En effet, il est vendu au prix de 557,84 €* avec le code promotionnel gshopper100. Si vous commandez aujourd’hui, la livraison est possible sous huit jours en livraison standard.

Les plus

Un tarif très intéressant

Une qualité de tonte très correcte

Silencieux

Facile à installer

Facile à prendre en main

Les moins

Une application perfectible et non traduite en FR

Une petite Foire Aux Questions (FAQ) pour mieux le connaître

Avant d’acheter un appareil renfermant tant de technologies, on s’interroge souvent sur certains points clés. J’ai sélectionné trois questions que vous pourriez vous poser, et leurs réponses évidemment.

Comment utiliser ce robot tondeuse, si je ne suis pas expérimenté ? Pas d’inquiétude, ce robot tondeuse peut être utilisé par chacun, et même si vous n’avez jamais eu affaire à ce type d’appareil, avant. Le seul impératif ? Un smartphone sur lequel vous pourrez installer l’application, puisqu’elle permet de la faire fonctionner.

À quelle profondeur dois-je enterrer les câbles de délimitation ? Ce n’est pas obligatoire, même si cela est recommandé pour éviter au robot tondeuse d’attraper un câble au sol. Si creuser une tranchée, si minime soit-elle, vous rebute, vous pourrez simplement les clouer en surface, sur herbe tondue.

Combien de temps mettra-t-elle à se charger entre deux tontes ? Le temps de charge annoncé par le fabricant est de 120 minutes pour une batterie pleine à 100 %. Une moyenne raisonnable quand on sait qu’elle est capable de tondre environ 150 m² par heure. L’idéal étant peut-être de délimiter des zones de tonte, une ou deux par jour, en fonction de la surface de votre jardin.

Toutes les caractéristiques techniques du robot tondeuse KOWOLL M18EX

Tondeuse à gazon robotisée KOWOLL M18EX

Surface du jardin recommandée : jusqu’à 1000 m²

Chenilles parallèles

Station de charge incluse

Batterie : 4,4 Ah

Largeur de coupe : 19 cm

Hauteur de coupe : de 20 à 55 mm

Pente maximale : approximativement 33 %

*Le prix a été relevé le 28 juin 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier, par le site vendeur.

