Pourquoi il ne faut surtout pas tondre sa pelouse ou son gazon au mois de mai ?

En mai, fais ce qu’il te plaît. Vous connaissez ce dicton, bien entendu ? Un mouvement britannique, lui, nous enjoint justement à ne faire ce qu’il nous plaît en matière de tonte de pelouse. Ce mouvement baptisé No Mow May, pour « pas de tonte en mai » encourage les particuliers à laisser la pelouse ou le gazon pousser au mois de mai. Pourquoi le mois de mai ? Tout simplement parce qu’il s’agit du mois de l’année le plus propice à la biodiversité. Après les Saints de Glace, les fleurs éclosent et les insectes se régalent. Quel est donc ce mouvement écologique ? Et, pourquoi ne pas tondre en mai pourrait être une excellente idée pour la biodiversité ? Je vais tout vous expliquer.

Le « No Mow May »

Le mouvement « No Mow May » a été initialement lancé au Royaume-Uni par une organisation appelée Plantlife en 2019. Ils ont lancé l’initiative dans le but de sensibiliser à l’importance de laisser pousser les pelouses sans les tondre, afin de soutenir la biodiversité et de créer des habitats pour les insectes pollinisateurs. Ce mouvement encourage les propriétaires de jardins et les municipalités à laisser pousser leur pelouse sans la tondre tout le mois de mai. L’objectif est de fournir un environnement propice à la croissance des plantes sauvages et des fleurs indigènes, ce qui favorise la biodiversité en offrant un habitat aux insectes, aux papillons et aux petits animaux.

Une aubaine pour la biodiversité

Que ce soit en mai, ou les autres mois, je ne tonds jamais la totalité de ma pelouse. De mon côté, je pratique la tonte différentiée, en laissant des carrés non tondus où repoussent toutes sortes de fleurs que je n’ai jamais plantées ! Je ne suis pas certaine d’être prête à ne pas tondre pendant un mois, mais l’idée est intéressante. Concrètement, en laissant la pelouse non tondue, les fleurs sauvages ont l’occasion de fleurir, procurant ainsi de la nourriture aux abeilles et autres pollinisateurs. Cela contribue également à réduire la dépendance aux pesticides et aux herbicides, ainsi qu’à préserver l’eau, car moins d’irrigation est nécessaire.

Approuvée par de nombreux spécialistes

Alexandre Barraud, chargé de recherche au sein de l’ONG Pollinis a été interrogé par Franceinfo à ce sujet. Et, il est formel : « ça fait 20 à 30 ans maintenant qu’on observe des forts déclins d’insectes. On parle souvent de 70 à 80 % de population en moins ces 30 dernières années ». Pour lui, les responsables sont les pesticides, mais plus généralement les activités humaines, qui ont détruit les habitats des insectes et autres petits animaux. Et, cela a aussi détruit les ressources nourricières de ces êtres vivants ! Le déclin serait donc inexorable si nous, particuliers, restons inactifs. Pour Noëlle Parisi, responsable technique du Jardin des Plantes de Paris, « un gazon qui est tondu à quatre centimètres, il n’y a pas de vie dedans ! ».

Elle aussi préconise de ne pas tondre en mai, pour que les insectes reviennent et se reproduisent. Si vous souhaitez faire un geste pour la planète, et que votre pelouse devienne un incubateur de la biodiversité : laissez votre tondeuse robot sous son abri ! Allez-vous rejoindre le mouvement No Mow May ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .