Les abris pour les robots tondeuses sont-ils réellement nécessaires ?

Vous possédez un gazon ou une pelouse et en aviez assez de pousser la tondeuse chaque fois que l’herbe était haute. Vous avez donc opté pour un robot tondeuse pour vous faciliter la tâche et disposer d’un jardin tondu pour vous prélasser. Dans cet article, je vous avais listé les quelques inconvénients des robots tondeuses, mais il existe en un dernier sur lequel je voudrais revenir : l’importance de l’abri pour tondeuse robot. Si vous disposez d’un carport ou d’un abri à bois et que vous lui avez gardé une petite place, c’est parfait. Sinon, il vaudrait mieux, pour la protéger, investir dans un abri conçu spécialement pour elle. Pourquoi cet accessoire se révèle important ? Je vais tout vous expliquer.

Abri pour tondeuse, accessoire ou réelle utilité ?

Toujours vendu en option, l’abri pour robot tondeuse devrait être présent pour tous ceux qui en possèdent une pour deux raisons. La première étant qu’il va la protéger des conditions climatiques, et notamment la station de charge, lors des périodes d’inactivité. Et, lorsque l’on y regarde de plus près, ces périodes sont bien plus longues que celles pendant lesquelles la tondeuse est en activité. L’hiver, il faudra néanmoins penser à retirer la station de charge, et à ranger la tondeuse à l’abri du gel. N’oublions pas que c’est un appareil électrique et qu’il n’aime pas la pluie, le gel, la grêle, etc. La seconde raison est un peu plus commode puisque l’abri pour tondeuse dissimule votre machine aux yeux des personnes malveillantes. Ce n’est qu’un détail, car il y a peu de vols de tondeuses robots, mais sait-on jamais !

Comment et où installer votre abri ?

L’emplacement idéal serait peut-être près de l’abri de jardin dans lequel la prise de la station de charge est branchée, cela évitera de laisser traîner des fils électriques. Au sol, vous pouvez installer quelques dalles de bois, pour l’isoler, en veillant à ne pas créer une « marche » pour la tondeuse. Elle pourrait considérer la marche comme un obstacle et ne jamais sortir de son garage. Certaines marques proposent des abris tondeuses adaptés à votre modèle, mais vous pouvez aussi le fabriquer vous-mêmes avec quelques planches. Les abris vendus pour un modèle précis prévoient généralement la station de charge, et la visserie est fournie. Vous pouvez aussi le fixer directement dans la pelouse, mais dans ce cas, veillez à choisir de longues vis afin que le garage à tondeuse ne puisse pas s’envoler lorsque le sol est très humide.

Comment fabriquer votre abri pour tondeuse ?

Si l’idée d’acheter un abri pour votre robot tondeuse vous rebute, vous pouvez aussi le fabriquer vous-même avec quelques planches, des vis, et de quoi rendre le toit étanche. Un toit que vous choisirez évidemment pentu vers l’arrière pour que l’eau puisse s’écouler. D’ailleurs, derrière ce toit, installez un petit abreuvoir, les oiseaux et les animaux vous remercieront ! Un abri de tondeuse est un mini abri de jardin, vous pouvez alors reproduire le vôtre en miniature par exemple.

Voici le matériel nécessaire à la fabrication en ayant pris soin de mesurer la largeur et la longueur de votre tondeuse qui doit être protégée dans sa totalité. Pour fabriquer votre abri, je vous invite à vous rendre sur le site suivant : blog.doitgarden.ch, le tuto est très bien fait, avec plan fourni, etc. Si vous préférez l’acheter, de nombreux modèles sont disponibles sur Amazon, Cdiscount ou encore Castorama. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

1 272 Commentaires LANDXCAPE Toit de Garage pour Tondeuses à Gazon Robot, LA7000 Abris Housses pour tondeuses, Anti Soleil Pluie Protection Optimale Contre le Soleil, la Pluie et la Grêle pour la Tondeuse Robot et la Station de Charge Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez