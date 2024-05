« Un énorme carton », le robot tondeuse Tron dépasse les 1,5 million de dollars sur Kickstarter

Les robots tondeuses ont le vent en poupe chez les propriétaires de pelouses. Il faut leur reconnaître certaines qualités comme celle de vous éviter la corvée de tonte, la consommation d’essence ou d’électricité en fonctionnement, ou encore le maintien d’un jardin impeccable en continu. Lors de l’IFA 2023, la marque Airseekers dévoilait le Tron et annonçait un lancement futur en campagne de crowdfunding. C’est chose faite sur Kickstarter depuis quelques semaines, et la campagne fait un malheur. Airseekers, qui espérait 18 690 € de promesses, atteint au 2 mai 2024, la somme astronomique de 1 416 069 € ! Mais, pourquoi le Tron déchaîne-t-il les passions ? Cette tondeuse robot n’a-t-elle aucun inconvénient ? Et, que possède-t-elle de plus par rapport aux autres modèles ? Présentation.

Caméras et vision à 360°

Comme bon nombre de ses concurrentes actuelles, cette tondeuse robot n’utilise aucun câble de guidage, mais un système de capteurs. Ces capteurs deviennent progressivement la « norme » pour ce type d’appareil. Concrètement, elle utilise un système sophistiqué de caméras et de capteurs à 360° pour se déplacer dans votre pelouse. Conçue pour les grands espaces, elle est capable d’entretenir une surface maximale de 1 000 m². Il existerait aussi une version Tron-Max pour les espaces de 1 000 à 6 000 m², ce n’est plus un jardin, mais un stade de foot ! Comme la plupart des modèles, elle est dotée d’un système de mulching appelé ici FlowCut. Durant ce processus, l’herbe est aspirée, redressée, puis coupée à la hauteur de votre choix avant d’être transformée en paillis et dispersée sur votre pelouse.

Un robot tondeuse innovant

Selon le constructeur, le Tron serait capable de créer des motifs dans votre pelouse, et disposerait aussi d’un programme spécial réservé à la tonte près des bordures, épargnant ainsi vos massifs de fleurs. Elle est évidemment contrôlable via une application dédiée qui vous permet de connaître l’état d’avancement de votre tonte, de choisir la hauteur de coupe ou encore de programmer la fréquence des tontes. Quant aux franchissements des pentes, le constructeur annonce 65 %, bien plus que ces concurrents qui plafonnent généralement autour de 40 %.

Quand serait-elle disponible et pour quel prix ?

Actuellement, il est possible de soutenir le projet en promettant un don de 1 299 $ (1 213 €) pour recevoir l’Airseekers Tron, soit une réduction de 48 % par rapport au prix de vente au détail futur de 2 499 $ (2 335 €). Quant au modèle plus puissant et pour les plus grands jardins, l’Airseekers Tron Max, il est disponible en précommande contre la somme 1 499 $ (1 400 €), soit une réduction de 44 % par rapport à son prix de détail futur de 2 699 $ (2 522 €). La société prévoit d’expédier l’appareil dans le monde entier, avec des frais de port gratuits pour certains pays, à partir de juillet.

Cependant, comme pour toute campagne de financement participatif, il n’y a aucune garantie que les contributeurs recevront effectivement le produit. Vous pouvez rejoindre ceux qui ont déjà misé sur le Tron sur Kickstarter. Pourquoi a-t-elle tant de succès ? Je ne me l’explique pas, car je ne lui ai rien trouvé de révolutionnaire, par rapport aux autres modèles de la même gamme ! Pourquoi, selon vous, ce robot tondeuse rencontre autant de succès auprès des contributeurs ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risques potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses.