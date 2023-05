Guide d’achat : quelle est la meilleure tondeuse robot en 2023 ?

Qui ne rêve pas d’une pelouse bien soignée et agréable à regarder tout au long de l’année ? Étant autrefois un travail fastidieux et de longue durée, tondre son gazon est aujourd’hui plus facile avec une tondeuse robot. Une fois mis en service et son parcours configuré, ce bijou technologique fera tout le travail à votre place, de façon autonome et avec la garantie d’un résultat impeccable. Même en votre absence, votre jardin sera toujours bien entretenu. Pour accéder directement à notre sélection des meilleures tondeuses robotisées, cliquez ici !

Qu’est-ce qu’une tondeuse robot ? Comment ça marche ?

Une tondeuse robot, également appelée robot tondeuse ou robot de tonte, est un petit appareil destiné à tondre automatiquement votre terrain gazonné. Ce gadget innovant est entièrement autonome et peut-être programmé en fonction de vos besoins. De la taille d’une voiture jouet, l’appareil est doté de quatre pneus et de lames fixées sur un plateau rotatif sous sa carrosserie. Selon le modèle, le robot tondeuse peut avoir une taille allant jusqu’à 100 cm de hauteur et un poids variant de 15 à 50 kg. Il fonctionne à l’aide d’une batterie et d’un moteur électrique et est pourvu de plusieurs fonctionnalités.

Avant de mettre le robot en route, il faut cependant préparer le terrain à tondre : on installe un câble selon les normes exigées pour le délimiter afin que la tondeuse reconnaisse sa zone de coupe et ne vienne pas gâcher votre carré de fleurs ou ne se retrouve chez le voisin. Une fois tout en place et l’engin programmé manuellement ou à distance grâce à une télécommande, il se met en marche tout seul : il se déplace dans votre jardin et tond votre pelouse de manière parfaitement uniforme. L’herbe est finement coupée selon la hauteur souhaitée et retombe sur le sol après le passage du robot. À la fin de sa mission, ou lorsque sa batterie est épuisée, la tondeuse robot retourne sur sa station de charge et se recharge toute seule.

Avantages et inconvénients

Le principal avantage d’un robot tondeuse est évidemment l’économie de temps et d’énergie ! Ce gadget domestique vous permet de ne plus vous fatiguer à tondre vous-même votre pelouse, et ainsi de ne pas perdre de temps sur cette corvée fastidieuse. Vous n’avez qu’à le programmer et il va se charger d’accomplir la tonte de votre gazon, pendant que vous vaquez tranquillement à d’autres occupations. Une fois cette corvée accomplie, vous n’avez plus qu’à ranger votre robot dans votre garage jusqu’à la prochaine saison.

Ce robot est entièrement automatique. Il n’a pas besoin d’assistance humaine dans l’accomplissement de sa tâche. Vous programmez en avance la surface à tondre, la hauteur de pelouse que vous souhaitez et une fois démarré, votre robot va naturellement exécuter toutes les instructions que vous avez entrées sur la table de commandes. Vous n’avez pas besoin de le pousser ni de le diriger dans telle partie de votre jardin. Grâce à sa technique dite « mulching », vous n’avez même plus à vous préoccuper de l’herbe tondue : elle est hachée et redéposée sur la surface du sol qu’elle protège et nourrit en se décomposant rapidement.

Après plusieurs utilisations de votre robot tondeuse, votre pelouse sera plus belle. Grâce à leurs lames tranchantes, ces engins peuvent tondre n’importe quelle zone difficile d’accès, comme les coins du jardin ou les bords. Vous pouvez avoir une hauteur de pelouse uniforme et parfaite, par exemple de 22 mm, sur toute la surface de votre gazon. Chose difficile à obtenir avec les tondeuses à gazon classique. Et l’aspect de la pelouse est d’autant plus amélioré que le mulching est un véritable engrais naturel permettant d’obtenir rapidement un gazon plus vert. Écologiques, les robots tondeuses ont un faible impact sur l’environnement. Ils n’ont pas besoin de carburant et n’émettent pas de gaz nocifs, car ils fonctionnent avec des batteries alimentées à l’électricité.

Si vous vivez dans un quartier résidentiel où il est mal perçu de faire du bruit, un robot tondeuse est également l’idéal. En effet, ils sont plus silencieux que les tondeuses traditionnelles. Leur niveau sonore se situe aux alentours de 65 dB, soit le bruit d’une conversation moyenne. Vous pouvez donc l’utiliser à n’importe quel moment, même le dimanche, sans risquer de gêner vos voisins.

Malgré tout, les robots tondeuses n’ont pas que des avantages !

Un inconvénient majeur de ces gadgets révolutionnaires est leur prix. Ils sont plus chers, car plus innovants. Et même s’il s’agit d’un investissement durable qui vous fera économiser sur les coûts de main d’œuvre à long terme, vous devez prévoir un budget conséquent selon le modèle que vous souhaitez acquérir. Il faut également savoir que tous les modèles de robots ne conviennent pas à tous les types de pelouses. Certains appareils peuvent avoir des difficultés à travailler sur les pentes abruptes ou les terrains accidentés.

La pluie peut également endommager la machine et celle-ci peut laisser des traces disgracieuses sur le gazon ou même faire des trous là où elle passe le plus souvent (aux alentours de sa station de charge). Malgré leur système de reconnaissance d’obstacles, les tondeuses robotisées agissent sans discernement pour les petits éléments qu’elles rencontrent sur leur chemin. Si une taupinière ou un câble les arrêtent net, elles hacheront sans égards petites branches, petits jouets d’enfants ou autres. Ce qui risque d’endommager leurs lames.

Comment choisir ?

La tondeuse robot vous promet de belles perspectives : plus de corvées fastidieuses, pas de collecte de déchets, et surtout des économies sur le temps et l’énergie. Son marché est actuellement en plein essor ! On peut facilement se perdre parmi les modèles et les prix proposés par les fabricants. Mais avec quelques astuces, ce n’est pas difficile de dénicher le robot tondeuse fait pour vous avec le meilleur qualité-prix. Prenez en compte ces quelques critères lors de votre choix, notamment le prix, la surface de votre pelouse et les fonctionnalités dont vous avez besoin.

Topologie du jardin

Au moment de choisir une tondeuse robot, vous devez impérativement penser aux dimensions de votre pelouse. Il existe différents modèles prévus pour des surfaces de tonte différentes. La plupart des modèles proposés sur le marché assurent l’entretien de pelouse allant jusqu’à 1 000 m². Mais certains robots tondeuses pour particuliers peuvent couvrir jusqu’à 6 000 – 10 000 m² de surface. Le système de cartographie de terrain permet à la tondeuse de s’adapter aux herbes hautes ainsi qu’aux irrégularités de votre pelouse, mais également de générer la puissance nécessaire pour grimper les pentes, par exemple. Plusieurs modèles peuvent tondre des pentes s’inclinant jusqu’à 55 % et se faufiler dans des endroits généralement inaccessibles à une tondeuse traditionnelle. Les pneus de ces engins robotisés sont adaptés aux différents obstacles qui peuvent se trouver dans votre jardin (irrégularité du terrain, petits cailloux, etc.).

Batterie et consommation électrique

Les tondeuses robots sont généralement équipées d’une batterie lithium-ion. Les petits modèles ont des batteries de capacité de 1500 mAh, et ceux capables de tondre de grandes superficies peuvent avoir une capacité de plus de 4 000 mAh. Ces appareils de tonte, fournis avec une station de charge, ont une autonomie de 1 à 2 h puis retournent recharger leur batterie. Le temps de recharge dure 3 h maximum. Certains robots fonctionnent cependant avec une batterie au plomb. Cette technologie est moins chère, mais le temps de recharge est nettement plus long, entre 16 à 20 h. Les batteries ont généralement une durée de vie de 2 à 5 ans, selon l’usage que l’on fait des appareils.

Plus votre robot tondeuse tondra votre pelouse, plus elle va consommer de l’énergie pour recharger sa batterie, afin de terminer efficacement son travail. Le coût de l’électricité varie selon la superficie de votre pelouse, le nombre de cycles effectués et la fréquence d’usage de la tondeuse. Pour 6 mois de tonte dans un jardin d’une superficie de 1 000 m² par exemple, comptez environ 6 € d’électricité. La facture peut pourtant s’élever jusqu’à 50 ou 60 € par an, surtout si vous faites un usage continu de votre tondeuse.

Avec ou sans câble périphérique ?

Les tondeuses robots se répartissent en deux catégories : celles qui requièrent l’installation au préalable d’un fil dit périphérique pour délimiter le terrain et celles qui fonctionnent sans aucun câble périphérique. La plupart des robots tondeuses fonctionnent encore avec ces câbles périphériques de délimitation. Certes, leur installation est un travail fastidieux, car les fils doivent être enterrés pour ne pas être découpés par le robot ni accrochés à des piquets tout au long de la surface à tondre. Mais votre robot ne passera pas au-delà de cette zone déterminée et n’ira pas dans vos bosquets de fleurs, pas plus qu’il ne tombera pas dans votre piscine.

Les tondeuses sans câble périphérique présentent l’avantage d’être immédiatement prêtes à l’emploi. Leur usage est rapide et facile. Elles se repèrent grâce à un système de capteurs. Cela leur permet de détecter les herbes et les obstacles, et de faire demi-tour sur les zones en l’absence de pelouse. Certains modèles sont même équipés de capteurs de vide pour limiter les chutes. Cependant, ces robots tondeuses ne fonctionnent parfaitement que dans un jardin ayant des délimitations naturelles (mur, haie, etc.) et des obstacles concrets (gravier, terrasse, etc.). De plus, il n’en existe que très peu sur le marché, car la technologie nécessaire à ces modèles est encore trop chère. De ce fait, les robots sans câbles périphériques sont plus onéreux que les robots nécessitant l’installation des fils au préalable.

Largeur de coupe

Les robots tondeuses tondent efficacement votre pelouse, mais sur le critère de qualité de la coupe, certaines tondeuses valent mieux que d’autres. Ainsi, lors de votre choix, prenez le temps de bien étudier les modèles qui vous sont proposés. Il faut savoir que plus la zone à tondre est importante, plus le robot doit avoir une grande largeur de coupe. Les grands jardins nécessitent alors de robots avec plus d’autonomie et une batterie plus performante. Un autre point à ne pas négliger : le réglage de la hauteur de coupe. Vous devez pouvoir l’ajuster en fonction de la hauteur de gazon que vous souhaitez avoir. Pour obtenir un résultat satisfaisant et avoir une coupe uniforme et efficace, privilégier les lames pivotantes et rotatives.

Robot connecté ou non ?

Un grand avantage du robot tondeuse est qu’il peut être connecté à vos Smartphones ou à vos tablettes, et ce, via Bluetooth, Wi-Fi ou même réseau GSM. Toutes les marques proposent également une application iOS ou Android qui permet de contrôler votre robot à distance. Vous pouvez lancer une tonte à distance, visualiser le temps et la surface tondue, commander des pièces… Les nouveaux modèles de robot tondeuse n’ont même plus besoin des câbles périphériques, car vous pouvez déterminer le périmètre de la tonte depuis votre application. Les commandes depuis votre Smartphone ou votre tablette vous faciliteront l’utilisation de votre tondeuse. Vous n’aurez plus à vous pencher sur l’écran LCD situé sur le robot lui-même. Évidemment, vous devez garder en tête que cette connectivité a un prix. Les robots connectés sont naturellement plus chers que les autres modèles standards.

Équipements de sécurité

La plupart des modèles de robots tondeuse actuellement disponibles sur le marché sont au moins équipés d’un code PIN qui sert à la fois d’antivol et de sécurité enfants. D’autres éléments innovants garantissent leur utilisation en toute sécurité. Pour détecter les obstacles et ainsi éviter les situations dangereuses, ces robots sont dotés de capteurs sensibles : capteurs de collisions, de soulèvement, d’inclinaison et de vide. Les lames pivotantes ont également été pensées pour rebondir plutôt que couper lorsque le robot rencontre un objet solide et elles sont bien protégées par les châssis de l’engin qui en limitent l’accès. Enfin, un bouton stop facilement accessible est disponible sur tous les appareils pour les arrêter instantanément.

Cependant, il faut rester vigilant en toutes circonstances. Si vos enfants ou vos animaux domestiques jouent dans le jardin, il vaut mieux remettre la tonte de la pelouse à plus tard et ranger le robot sur sa station de charge. Et utiliser la tondeuse en journée limiterait le risque que les petits animaux sauvages (hérissons, grenouilles, oiseaux…) soient blessés par inadvertance.

Les robots tondeuses sont également protégés en cas de vol. En général, ils sont dotés d’un système d’alarme qui s’active si la tondeuse est manipulée sans l’utilisation du code PIN adéquat. Certains modèles incluent un système de géolocalisation sous forme de GPS intégré à l’appareil ou vendu séparément. Si les alarmes retentissent en dehors d’une zone spécifique, la tondeuse est automatiquement verrouillée, sa position est notifiée et visible par le propriétaire à travers l’application mobile disponible. Pour dissuader les voleurs, certains fabricants font également en sorte de coupler chaque robot tondeuse à sa base. De cette manière, ce dernier ne pourra être chargé qu’avec la base vendue avec et, volé, il ne sera plus d’aucune utilité.

Entretien tondeuse robot

Les robots tondeuses ne nécessitent que peu d’entretien en comparaison avec les tondeuses traditionnelles. Il n’y a pas de moteur à nettoyer, ni de filtre à changer. Dispensés de vidange, ils n’ont pas besoin de révisions annuelles. De plus, ils sont bien plus écologiques et économiques, car ils ne consomment ni d’huile ni de carburant. Cependant, pour garantir une longue durée de vie et le bon fonctionnement de votre appareil, voici quelques procédures à ne pas négliger :

Pensez à procurer un abri à votre robot et à sa station de charge qui les protégera des différentes intempéries. En effet, même si la majorité des tondeuses robots ont une certaine résistance à la pluie, la grêle pourrait endommager la coque du robot par exemple. Une exposition durable sous le soleil peut également user le plastique qui sert de carcasse à ces appareils, jusqu’à parfois provoquer des fissures.

et à sa station de charge qui les protégera des différentes intempéries. En effet, même si la majorité des tondeuses robots ont une certaine résistance à la pluie, la grêle pourrait endommager la coque du robot par exemple. Une exposition durable sous le soleil peut également user le plastique qui sert de carcasse à ces appareils, jusqu’à parfois provoquer des fissures. Dès l’acquisition de votre appareil, et après l’hiver, veillez à le charger à 100 % . Il est conseillé de surveiller le chargement du robot, afin que celui-ci soit adéquat. Cela évite que la batterie ne soit rapidement endommagée.

. Il est conseillé de surveiller le chargement du robot, afin que celui-ci soit adéquat. Cela évite que la batterie ne soit rapidement endommagée. Inspectez régulièrement les lames de votre appareil. Un chiffon épais et des gants anti-coupures conviennent pour les nettoyer, et éventuellement, il faut les aiguiser pour qu’elles gardent leur efficacité. Dans l’idéal et pour plus de sécurité, ce travail devrait être fait par un professionnel. Les lames usagées devront évidemment être changées (tous les 2-3 mois).

de votre appareil. Un chiffon épais et des gants anti-coupures conviennent pour les nettoyer, et éventuellement, il faut les aiguiser pour qu’elles gardent leur efficacité. Dans l’idéal et pour plus de sécurité, ce travail devrait être fait par un professionnel. Les lames usagées devront évidemment être changées (tous les 2-3 mois). Examiner les roues et le châssis permet également de nettoyer la terre et l’herbe qui se seront collées à ces endroits et de garder une bonne mobilité de la tondeuse. Ceci peut se faire à l’aide d’une simple brosse et d’un chiffon humide lorsque l’appareil est bien éteint.

permet également de nettoyer la terre et l’herbe qui se seront collées à ces endroits et de garder une bonne mobilité de la tondeuse. Ceci peut se faire à l’aide d’une simple brosse et d’un chiffon humide lorsque l’appareil est bien éteint. Il faut également penser à vérifier l’état du câble périphérique, afin d’éviter les mauvaises surprises et prévenir les dégradations dues à la terre et aux rongeurs. Cette vérification doit être intégrale, parce qu’une partie du câble périphérique endommagée signifie que votre robot tondeuse risque de sortir de sa zone délimitée.

Lors de la première tonte de l’année, alors que l’herbe est haute et gorgée d’eau, paramétrez la tondeuse robot afin que la hauteur de coupe soit relativement haute, environ 10 cm, afin de ne pas endommager votre appareil. Cette hauteur devra progressivement être baissée lors des tontes suivantes.

Prix d’une tondeuse robot

Il existe actuellement sur le marché des centaines de modèles de robots tondeuses de marques différentes qui vous sont proposées à des prix plus ou moins élevés. Les petits appareils modestes, dits d’entrée de gamme, sont vendus à 900 € – 1 000 €, tandis que les modèles sophistiqués adaptés aux terrains complexes ou à grandes surfaces peuvent valoir jusqu’à 4 000 €. Tout dépend finalement de vos moyens, mais il faut savoir que l’achat d’un robot tondeuse reste un investissement durable. Évidemment, il faudra définir votre budget en fonction de votre jardin (surface, morphologie du terrain, etc.) et de l’usage que vous ferez de votre appareil de tonte. Ensuite, renseignez-vous sur Internet afin de trouver les marques qui ont fait leurs preuves et l’unanimité de la clientèle, même si à première vue, une fabrication inconnue peut également proposer un appareil d’excellente qualité à un prix intéressant.

Gardez en tête que le meilleur robot n’est pas forcément un produit haut de gamme. En effet, un prix élevé ne garantit pas l’efficacité de l’appareil de tonte sur votre pelouse. Certes, un robot d’entrée de gamme ne sera pas fourni avec toutes les fonctionnalités intéressantes et ne sera pas de même qualité qu’un modèle haut de gamme. Mais si vous ne recherchez pas forcément des appareils de dernier cri, vous pouvez facilement trouver des tondeuses élémentaires, mais efficaces, à un prix défiant toute concurrence. Enfin, sachez que si vous faites vous-même l’installation de votre robot (câbles, périphériques), vous n’aurez à payer que le prix d’achat. L’électricité pour le faire fonctionner ainsi que l’entretien et le remplacement des pièces défaillantes ne vous reviendront finalement pas si cher. Des lames neuves coûtent environ une vingtaine d’euros et la batterie que vous devez remplacer au bout de quelques années, dans les 120 €.

Le top des tondeuses robots

Les tondeuses robots sont devenues de plus en plus populaires ces dernières années. Des plus basiques aux plus sophistiqués, nombreux sont les modèles proposés sur le marché par les différents fabricants. Voici le top des marques qui se détachent du lot et qui proposent des appareils de qualité, fiables, fonctionnant pendant de nombreuses années.

Gardena

La marque allemande GARDENA est, depuis soixante ans, la marque préférée de millions de propriétaires de jardin. Les utilisateurs adorent principalement la capacité de ses robots à tondre de grandes surfaces. Les robots GARDENA sont adaptés aux environnements les plus complexes grâce à une technologie fondée sur l’intelligence artificielle et la localisation au moyen de capteurs d’obstacles. Votre robot apprend la disposition de votre jardin pour ensuite entretenir votre pelouse méticuleusement.

Husqvarna

Leader incontesté dans la tonte robotisée, voici une marque qui a tout pour plaire ! HUSQVARNA propose des appareils ergonomiques, programmables afin qu’ils travaillent aux heures voulues, et sécurisés. En effet, ils sont dotés d’un système d’arrêt instantané dans le cas où ceux-ci seraient soulevés ou se retourneraient. Forte d’une vaste gamme de robots tondeuses, la marque suédoise propose un modèle spécifique et performant pour chaque type de pelouse qui existe. Et récemment, des modèles sans câbles équipés du kit enfichable EPOS™ garantissent une flexibilité sur le contrôle des périphéries virtuelles en fonction des besoins de votre jardin.

McCulloch

Avec plus de 70 ans dans l’univers du jardinage, le géant américain n’est plus à présenter. Ses robots tondeuses sont performants, fiables et ergonomiques, tout en promettant des résultats plus que satisfaisants pour la tonte de votre pelouse. Certains modèles fonctionnent correctement, même sans câbles périphériques ; dès qu’ils sont face à un obstacle ou à un dallage, ils changent de direction. Un autre point positif de la marque McCulloch est l’autonomie inégalable de ses produits.

Worx

Pour les grands fans de High-Tech, la marque WORX est celle qu’il vous faut. Ses appareils connectés permettent une programmation en avance et à distance, tout en étant fiables et efficaces. À la pointe de la technologie, les tondeuses de la marque sont à l’épreuve du temps et agiles, elles s’adaptent parfaitement aux terrains accidentés. Les robots tondeuses s’appuient sur le réseau informatique en nuage de NOESIS et sont entièrement personnalisables. Le Landroid M500 de WORX, l’un de leurs best-sellers, a été désigné comme le robot tondeuse le plus vendu en Europe, pour la quatrième année consécutive.

Bosch

Une autre marque de notoriété mondiale grâce à la rapidité et la robustesse de ses appareils. Outre les fonctionnalités standards, les tondeuses de cette marque possèdent le meilleur système de tonte qui soit. Grâce à la fonction de navigation intelligente LogiCut, les appareils calculent l’itinéraire de tonte et passent dans les endroits où ils ne sont pas encore passés. Les robots tondeuse sont autant efficaces sur les grandes superficies que sur les petites zones difficiles à accéder, comme sous les meubles de jardin par exemple. De plus, vous pouvez préprogrammer les dates et les durées d’entretien de votre pelouse depuis votre smartphone.

Robomow

Grâce à des capteurs omni-directionnels et des roues brevetées tout terrain, les robots tondeuses de ROBOMOW, dotés d’un design chic et moderne, sont connectés et faciles à utiliser partout. Le meilleur atout de la marque belge est indéniablement la solidité et la capacité de ses appareils à laisser les pelouses irréprochables, même celles aux herbes hautes et épaisses.

Yard Force

Relativement jeune sur le marché, la marque Yard Force s’est cependant imposée grâce à des robots tondeuse dotés de technologie iRadar. Ils circulent librement sur la pelouse, changent de direction lorsqu’ils rencontrent un obstacle et s’adaptent aux pentes jusqu’à 40 %. Particularité intéressante, des capteurs de pluie permettent aux robots de retourner immédiatement à leur station de charge dès qu’il commence à pleuvoir. Les appareils orange et noirs sont durables et performants, et promettent une tenue irréprochable de votre pelouse tout au long de l’année.

Meilleures tondeuses robots sur le marché

Votre rêve d’avoir une pelouse bien soignée sans vous fatiguer est sur le point de devenir une réalité : vous êtes enfin décidé à acheter une tondeuse robot. Pour vous aider dans votre choix final, voici un aperçu de ce qui se fait de mieux en matière de robots tondeuses sur le marché.

1. Bosch Indego S+ 500

L’Indego S+ 500 est une tondeuse à gazon intelligente qui procure des fonctionnalités avancées pour simplifier et accélérer l’entretien de votre pelouse de manière méthodique. Grâce à sa technologie LogiCut, cette tondeuse est capable de cartographier votre pelouse et de l’entretenir de manière rationnelle en tondant en bandes parallèles. Ce qui permet d’achever la tonte plus rapidement. De plus, la fonction SmartMowing de l’Indego S+ 500 analyse les caractéristiques de votre jardin, la météo locale et vos préférences personnelles pour optimiser le calendrier de tonte de votre pelouse. Ainsi, cette tondeuse vous offre un entretien personnalisé et efficace de votre pelouse.

Tondeuse robot Bosch-Indego S+ 500 (avec batterie 18 V et fonction application, station de charge incluse,largeur de coupe de 19 cm, capacité de tonte maximale de 500 m²,dans un emballage en carton) Méthodique et rapide : la technologie LogiCut cartographie la pelouse et tond ensuite de manière rationnelle en bandes parallèles pour libérer plus rapidement votre pelouse PromoMeilleure Vente n° 1

2. Worx Landroid M700 Plus

Un des modèles les plus populaires du marché, optimisé pour les superficies de 700 m2, on l’appelle parfois Worx Landroid Plus WR 167E. Ce robot tondeuse est doté d’une batterie amovible PowerShare, qui peut alimenter d’autres outils Worx compatibles. Il est efficace et précis, grâce à son plateau de coupe autonivelant et son programme Cut-To-Edge lui permettant de couper impeccablement jusqu’aux bordures du jardin. Le robot tondeuse Worx Landroid M700 Plus dispose d’une technologie Bluetooth, d’une planification automatique cognitive Noesis™ et de quatre options uniques de tonte. Ce qui en fait un engin parfaitement polyvalent et configurable selon vos besoins. Prix : 882,57 € sur Leroy Merlin et, 949 € sur Amazon.

3. ROB S600 de McCulloch

Il s’agit d’un des meilleurs robots tondeuses pour une pelouse inférieure ou égale à 600m2. Le robot Rob de McCulloch travaille aussi bien sur les terrains plats que sur ceux pourvus de pente allant jusqu’à 35 %. Il est capable de tondre 24 h/24, qu’il y ait du soleil ou de la pluie, sans interrompre son cycle de coupe. Grâce à ses fonctions SpotCut et PowerCut, le robot peut travailler sur des zones spécifiques comme sous les meubles de jardin et venir à bout des herbes les plus hautes sans aucune difficulté. Un robot innovant disponible à partir de 799 € sur Leroy Merlin et 934,57 € sur Amazon.

Tondeuse robot électrique ROB S600 McCulloch : Tondeuse robot de jardin pour 600 m² max., coupe 20-50 mm, pente de 35 pour cent , fonction mulching (N° d’art. 00096-77.981.25) Réglage de la hauteur de coupe : 5 niveaux, 20-50 mm, permet de régler individuel. la hauteur de coupe de la tondeuse robot. Les lames de qualité supérieure offrent une coupe précise, uniforme Meilleure Vente n° 1

4. Robomow RK1000

Facile à utiliser, le robot Robomow RK1000 est une tondeuse fiable et efficace. Rasant les murs pour un maximum de tonte, il peut également détecter les obstacles sur son chemin et les éviter, même sur les terrains accidentés ayant des pentes allant jusqu’à 45 %. Grâce à sa programmation multizones (jusqu’à quatre zones secondaires via l’application mobile ou l’écran tactile de la tondeuse), cette tondeuse robot est un véritable plus pour tondre le gazon de manière précise et régulière. Idéal pour les jardins de 1 000 m², ce robot tondeuse est proposé à 1 617,36 € sur Leroy Merlin et 1 799,00 € sur Amazon.

Robomow RK1000 Pro 22AKFAFA619 Meilleure Vente n° 1

5. Gardena Sileno City 600

Pour les petites surfaces de moins de 600 m², ce robot tondeuse est l’idéal. Il est capable de tondre votre petit jardin sans laisser de traces et maintient l’herbe à une hauteur précise, offrant ainsi une belle qualité de tonte tout au long de l’année. Son prix abordable et sa simplicité d’utilisation grâce à ses applications mobiles en font des atouts considérables. Compact et léger, il est facile à ranger et à entretenir, ses accessoires sont très abordables. Vous pouvez programmer librement ses heures de tonte et dès le travail fini, il retourne automatiquement à sa station de charge. C’est le meilleur produit pour les petits budgets. Disponible à partir de 879,99 € sur Amazon.

5 Commentaires Gardena Tondeuse Robot SILENO City 600: Tondeuse à Gazon Intelligente avec Une connectivité optimale programmable avec l'appli Bluetooth Gardena, Version FR/NL (15010-26) Full connect: Appli Bluetooth Gardena intuitive (inscription en ligne requise) pour une installation simple et un fonctionnement aisé: Le SILENO minimo peut être utilisé jusqu'à une distance de... Meilleure Vente n° 1 6. Husqvarna Automower 310 Il fait l’unanimité chez ses utilisateurs. La tondeuse robot de la marque suédoise est parfaite pour les surfaces moyennes jusqu’à 1 000 m² et défie les pentes jusqu’à 40 % facilement. Même les jardins les plus complexes peuvent être entretenus uniformément par ce petit bijou technologique. Il peut détecter les zones les plus étroites sur lesquelles il naviguera facilement grâce à ses capteurs intégrés. Quasi-silencieux (avec un niveau de bruit de 58 dB), il se commande confortablement depuis votre smartphone et dispose d’une protection contre le gel ainsi que d’une minuterie météo qui adapte les heures de tonte à la saison. Prix de lancement : 749,00 € sur Amazon. Robot Tondeuse Automower Husqvarna 310 Mark II Meilleure Vente n° 1 Nos derniers articles sur le sujet « Robot Tondeuse » Guide d’achat : quelle est la meilleure tondeuse robot en 2023 ?

Le robot tondeuse autonome Bosch Indego est à prix cassé sur ce marketplace

Herband : l’invention d’une bande crantée pour améliorer l’adhérence des tondeuses à gazon

Yarbo : un robot multifonction et autonome qui tond la pelouse, déblaie la neige et souffle les feuilles

Et bientôt une tondeuse à gazon laser (sans lame rotative) pour plus de sécurité ?

Nous avons testé le robot tondeuse Novarden NRL630