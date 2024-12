Le robot tondeuse Lymow s’améliore et dépasse les 3,4 millions d’euros sur Kickstarter

Lymow One a continué à séduire les internautes sur Kickstarter jusqu’au 24 novembre 2024. Si, dans un autre article, nous avons annoncé que ce robot tondeuse a collecté plus de 2,7 millions d’euros sur la célèbre plateforme de crowdfunding. Il a finalement réussi à attirer davantage de contributeurs et a dépassé 3 millions d’euros à la fin de sa campagne. Actuellement, la majorité des composants de cet appareil innovant sont prêts pour une production à grande échelle. Par ailleurs, des améliorations sont prévues pour améliorer sa fiabilité, mais également pour offrir une meilleure expérience aux utilisateurs. Selon l’entreprise fondée par Wangshu Gao et Mandy Xie, elles ont été réalisées au niveau de la batterie et des roues avant de la tondeuse.

Une batterie plus fiable et performante

Depuis plusieurs mois, l’équipe de Lymow ne s’est pas uniquement penchée sur le développement de son robot tondeuse. Elle s’est également focalisée sur la batterie et a réussi à mettre au point une nouvelle version plus fiable et performante, après de nombreux tests. Les modifications apportées par l’entreprise ont permis d’augmenter son voltage de 12 V, son efficacité de charge de 6,2 % et de réduire sa résistance interne de 70 %. D’autre part, elles ont amélioré le système de gestion thermique de la batterie. Ce qui garantit une meilleure dissipation de la chaleur. Concernant la capacité, elle a été réduite et est passée de 560 à 528 Wh. D’après l’équipe, cette diminution n’a aucun impact sur la performance du Lymow One.

Des roues avant moins bruyantes

Pour améliorer l’expérience de tonte, Lymow a décidé de modifier les roues avant de son robot tondeuse. L’entreprise a opté pour un caoutchouc permettant de réduire significativement les nuisances sonores émises par l’appareil, lors de la tonte. D’après des tests réalisés par l’équipe, le niveau sonore de l’appareil ne dépasse pas 68 dB. Hormis la réduction des bruits, ce changement de matériau a optimisé la durée de vie des roues du Lymow One. Pour information, ces dernières sont actuellement prêtes pour une production à grande échelle, à l’instar des autres composants, tels que le moteur, les dispositifs RTK ou le corps de l’appareil. L’entreprise prévoit de commencer les livraisons de ses tondeuses à gazon robotisées en février 2025.

Des récompenses encore disponibles sur Kickstarter

Bien que la campagne de crowdfunding du Lymow One ait pris fin le 24 novembre, des récompenses sont encore à la disposition des internautes sur Kickstarter. Sur la plateforme de financement participatif, il est possible d’acquérir un Lymow One à un prix avoisinant 1 900 € et un Lymow One Combo à seulement 2 248 €. Cette seconde offre comprend des lames Super Wing destinées aux environnements comprenant de nombreux obstacles, tels que des cailloux, et une batterie supplémentaire de 528 Wh. Il est à noter que la conception de ce robot tondeuse innovant a débuté en mars 2022.

Il a fallu plus de deux ans à l’équipe de Wangshu Gao et Mandy Xie pour réaliser les premiers bêta-tests et de lancer la campagne de crowdfunding sur Kickstarter. Plus d’informations sur le produit sur la page Kickstarter. Une campagne de financement qui a explosé tous les records, désormais la production est lancée, souhaitons que les futurs acquéreurs soient pleinement satisfaits ! Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .