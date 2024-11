Le robot tondeuse à chenilles Lymow dépasse les 2,7 millions d’euros sur Kickstarter

Nous sommes en hiver, et normalement, vous avez déjà dû effectuer votre dernière tonte aux alentours du 15 novembre. Le problème étant que le printemps reviendra et qu’il faudra de nouveau jouer de la tondeuse les samedis après-midi ! Si vous souhaitez à jamais vous affranchir de cette corvée, j’ai peut-être une solution à vous proposer ! Cette solution, c’est la monstrueuse tondeuse robot sur chenille Lymow One, actuellement en campagne sur Kickstarter et dont le succès est absolument phénoménal ! Intéressés par une tondeuse robot, je vous embarque à sa découverte et vous allez comprendre qu’elle va révolutionner la tonte des pelouses. C’est parti !

Adieu câbles enterrés et installation compliquée !

On ne va pas se mentir, les robots tondeuses ont grandement évolué, et c’est probablement mieux ainsi. Pour celles et ceux qui ont choisi ce mode de tonte, à leurs origines, souvenez-vous de ce câble de délimitation qu’il fallait enterrer et qui, une fois sur deux, s’enroulait dans les lames de la tondeuse ! Avec la Lymow One, cette période est irrévocablement révolue. La Lymow One utilise une navigation combinant le RTK (Real-Time Kinematic) et le VSLAM binoculaire (Visual Simultaneous Localization and Mapping). Avec elle, vous êtes assurés d’une localisation au centimètre près : rien ne lui échappera, pas même les tours d’arbres ou les limitations de vos bordures.

Une tondeuse robot vraiment tout-terrain !

Encore une innovation pour la Lymow One, puisqu’elle ne se déplace pas sur quatre roues, mais sur des chenilles ! Vous devez donc vous douter qu’elle ne craindra aucun terrain, même les plus pentus d’entre eux. Elle pourra même descendre ou monter quelques marches si votre jardin en dispose. De plus, je pense que les chenilles abimeront moins la pelouse que des roues, qui peuvent, à force de passages, finir par créer des trous boueux, sans gazon. Je dois aussi vous parler de ces deux lames de mulching (6 000 tours/min), de sa largeur de coupe (405 mm) et de sa hauteur de coupe ajustable (30 à 100 m).

Une fois réglé à la hauteur désirée, un plateau de coupe flottant s’adapte aux variations du terrain. Quant au mulching, il vous permet de réduire vos déchets et d’apporter un engrais naturel à votre pelouse. Enfin, avant de craquer pour l’engin, sachez que la Lymow One se distingue par sa batterie LiFePO4 36 V (528 Wh), offrant une capacité de tonte étendue jusqu’à 2 300 m², soit 7 000 m² par jour avec trois recharge quotidienne. Il faut quand même un grand jardin ! Elle se dote aussi de capteurs intelligents et d’une application mobile. De plus, elle détecte et évite les obstacles tout en permettant une gestion personnalisée à distance.

Une campagne en ligne jusqu’au 24 novembre seulement

La campagne Kickstarter de la tondeuse Lymow One fait un véritable carton sur la plateforme. Plus de 1300 personnes dans le monde attendent impatiemment leurs livraisons, prévues en février 2025. Mais, attention, si vous souhaitez profiter de l’offre de lancement, il ne vous reste plus que 3 jours pour rejoindre la campagne. En effet, elle se terminera le 24 novembre 2024. De plus, la campagne ayant déjà largement dépassé les objectifs désirés, la garantie de l’appareil sera de trois ans, au lieu de deux ans. Enfin, si la campagne atteint les 3 millions de dollars américains dans le temps imparti, chaque contributeur recevra un cadeau mystère lors de la livraison de ce bijou technologique. Il ne reste donc que quelques jours pour vous rendre sur Kickstarter et acheter la tondeuse robot Lymow One, au prix de 1 899 $. Alors ? Allez-vous lui confier votre jardin, dès le printemps prochain ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risques potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.