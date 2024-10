Avec 2 millions d’euros, le robot tondeuse à chenilles Lymow explose les compteurs sur Kickstarter

Ce n’est pas réellement la saison pour vous parler de pelouse et de tonte, c’est plutôt le calme plat de ce côté-là en automne. Néanmoins, le printemps reviendra très vite, et vous allez pouvoir envisager le prochain plus sereinement grâce à un incroyable robot tondeuse, actuellement sur Kickstarter. Lui, c’est le Lymow One, premier du nom, vendu au prix de 1 748 € en précommande. Et, avec 1 657 603 € engagés sur un objectif de 27 611 €, c’est un carton plein pour ce robot tondeuse. Les livraisons prévues pour le mois de février 2025, juste à temps pour les premières tontes de printemps ! Pourquoi ce robot tondeuse séduit-il autant ? Je vous le présente immédiatement, et vous laisserai juger de sa pertinence. C’est parti.

Une superficie de 7 000 m² par jour

La tondeuse robotique sur chenilles de Lymow se distingue par sa capacité à fonctionner sans fil de délimitation. Si vous disposez d’un immense parc, c’est probablement l’outil qu’il vous faut ! En effet, elle couvre une superficie impressionnante de 7 000 m² par jour et s’attaquera à tous les terrains, qu’ils soient pentus ou semés d’obstacles. Pour davantage de précision, elle se dote d’une navigation combinée RTK-VSLAM et d’un système de vision IA qui assurent une détection intelligente des obstacles. Côté batterie, vous n’aurez rien à craindre non plus, car elle se dote d’une batterie LiFePO4 de 25 Ah et d’une puissance de pointe de 1200 W.

Une hauteur de coupe ajustable de 3 à 10 cm

Outre ces caractéristiques techniques, la Lymow One propose une hauteur de coupe ajustable de 3 à 10 cm, et une largeur de coupe de 40 cm. Conçue en alliage d’aluminium de qualité automobile, elle résistera à tout, aux chocs, et ce, même sur des pentes inclinées à 45° ! De plus, ses lames de paillage performantes, tournant à 6 000 tr/min, s’adapteront à tous les types de gazons. Bien entendu, elle dispose de la fonction mulching pour vous éviter le ramassage des résidus de tonte, et apporter de l’engrais naturel à votre pelouse.

Un petit concentré de technologie

Les vieilles tondeuses tractées ou à pousser sont révolues, les robots tondeuses qui nous font gagner du temps, et entretiennent les pelouses à notre place ont le vent en poupe. Si, au départ, elles étaient très approximatives, et fonctionnaient avec un câble de limitation, elles deviennent aujourd’hui de véritables concentrés de technologie. Lymow One incarne parfaitement cette transformation des robots tondeuses, en objet intelligent, et avec lesquels il faudra compter à l’avenir.

Des experts parlent de la Lymow One

Comme relaté sur la page Kickstarter, Tech With Brett, spécialiste des technologies domestiques, a exploré les atouts du Lymow One dans une revue vidéo. Il a souligné les caractéristiques novatrices qui le rendent unique, comme ses moteurs sans balais atteignant jusqu’à 6 000 tr/min et ses lames LyCut duales. Ces éléments permettent au Lymow One de s’attaquer à tous les types de gazons, même les plus denses, tout en assurant une coupe nette et précise. Je vous rappelle son prix, en prévente : 1 748 € sur Kickstarter, soit un prix semblable aux robots tondeuses de moyenne gamme actuels. Alors, convaincus par cette bête de tonte ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

