Faut il bannir les robots tondeuses pour protéger les hérissons ? (indice : pas forcement)

Vous avez craqué pour mon dernier bon plan tondeuse robot, qui, soit dit en passant, affiche toujours -16 % de réduction ? Vous l’avez reçue, déjà installée, bien entendu, et vous êtes très satisfait du résultat. Votre jardin est impeccable, et vous l’avez même programmée deux fois par jour ! On ne sait jamais, si l’herbe avait la mauvaise idée d’avoir repoussé de 8 à 20 h ? Trêve de plaisanterie, les robots tondeuses, même les plus sophistiqués, présentent toujours un risque pour les petits animaux. Certes, vous ne serez pas accusé de nuisance sonore si vous la lancez à 6 h du matin. Cependant, vous pourriez blesser ou tuer de petits hérissons, ou de petits mulots qui ne demandaient qu’à profiter de votre gazon. Comment éviter ces accidents ? Je vous explique tout !

Des engins néfastes pour les petits animaux

Je vous le répète assez souvent que les robots tondeuses peuvent être de véritables exterminateurs de hérissons, ou de petits animaux. Et, lorsque j’avance, dans mes articles, ce danger, certains lecteurs argumentent sur les capteurs de leur robot tondeuse. Je vous accorde le fait que les robots tondeuses actuels sont équipées de capteurs d’obstacles, et que les petits animaux peuvent être considérés comme tels. Les anciennes tondeuses robots, elle, n’étaient pas équipées de technologies sophistiquées, et aucun petit animal ne résistait au choc avec cet engin ! Mais, que faites-vous des animaux curieux, qui s’avanceraient vers la tondeuse ? Je vous assure qu’ils n’auraient aucune chance d’être évités par les lames ! De plus, dans votre jardin, les petites bestioles sont en quête de nourriture, et ne s’attendent évidemment pas à se faire attaquer par votre machine !

Bien choisir les horaires de tonte

Si vous souhaitez un gazon toujours impeccable pour installer votre salon de jardin, il va vous falloir choisir vos horaires de tonte ! Les petits animaux s’y promènent généralement avant le lever du jour, ou après le coucher du soleil. Avant 10 h et après 17 h, vous allez donc devoir oublier la tonte de votre pelouse. Les heures de passage de ces petites bestioles correspondent aux heures pendant lesquelles ils sont à la recherche de nourriture, vous devrez en conséquence programmer votre robot tondeuse de 10 à 17 h uniquement. Si vous êtes encore au bureau et ne pouvez pas l’admirer, effectuer son travail, ce n’est pas très grave, vous n’en mourrez pas, et les hérissons non plus ! Et, ça, c’est une excellente nouvelle !

Et, si, au contraire, vous protégiez les hérissons ?

Qui s’y frotte s’y pique ! Par ailleurs, on ne vous demande pas de les domestiquer, mais de les protéger. D’ailleurs, il est interdit de transporter un hérisson, animal protégé dont l’espèce est en voie de disparition. Néanmoins, vous pouvez les protéger avec ces quelques conseils :

Installez des tas de feuilles mortes, des tas de branches ou des abris spécialement conçus pour les hérissons, comme des boîtes ou des nichoirs.

Laissez des zones de votre jardin moins entretenues. Les hérissons aiment les endroits avec une végétation dense où ils peuvent se cacher et trouver de la nourriture.

Vous pouvez mettre de la nourriture pour hérissons dans votre jardin, comme des croquettes pour chats ou des aliments spécialement conçus pour les hérissons. Assurez-vous également qu’ils ont accès à de l’eau fraîche.

Et, surtout, ne tondez plus jamais au petit matin, ou au soleil couchant, promis, votre pelouse ne verra pas la différence. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .