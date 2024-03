Comment faire pour sauver les hérissons (espèce protégée) ?

Le printemps reviendra dans quelques semaines, et la nature entamera son réveil. Les bourgeons commenceront d’éclater, la pelouse de pousser, est les petits animaux sortiront d’hibernation. C’est, par exemple, le cas du mignon petit hérisson, qui, après quatre mois en sommeil, devrait pointer le bout de son nez au mois de mars. Cette année, les températures étant plus clémentes, le réveil pourrait se faire plus tôt que prévu. Rappelons que le hérisson d’Europe et le hérisson d’Afrique sont des mammifères intégralement protégés en France au titre de l’article L411-1 du Code de l’environnement. Mais, comment réagir si vous trouvez un hérisson dans votre jardin ? Et, vers qui vous tourner si celui-ci se trouve être blessé ? On va tout vous expliquer.

Que faut-il savoir à propos du hérisson ?

Comme nous vous l’avons dit, le hérisson est une espèce protégée. Cela implique plusieurs obligations, qui, non respectées, vous exposent à une amende pouvant atteindre 150 000 €. Il est donc interdit de détenir, d’adopter, de vendre, de transporter un hérisson. De plus, conserver un hérisson chez soi, pour le soigner, est également totalement prohibé, même si cela part d’une louable intention. Et, vous n’avez pas le droit, non plus, de conserver ou d’enterrer un cadavre de hérisson.

Mais, alors, que faire si vous trouvez un hérisson ?

Si vous croisez un hérisson dans votre jardin entre avril et octobre, il est probablement de passage chez vous. S’il n’est pas blessé, observez-le, de loin, et laissez-le vivre sa vie de hérisson. Nous verrons ensuite comment vous pouvez lui apporter un peu de confort. Pour savoir s’il est en bonne santé, approchez-vous de lui assez rapidement. Il doit avoir le réflexe de se mettre en boule, signe de bonne santé ! Si vous trouvez un hérisson qui semble blessé, ou en détresse, vous pouvez l’immobiliser, par exemple, en retournant une caisse sur lui, et vous mettre en relation avec un refuge spécialisé. En attendant, vous devrez le nourrir, l’abreuver, et le mettre à l’abri d’éventuels prédateurs (blaireau, hibou, buse, etc.). Il existe de nombreux refuges pour hérisson blessé, que vous trouverez en tapant simplement « refuge hérisson » sur Google. Vous pouvez aussi appeler votre vétérinaire, la Ligue Protectrice des Oiseaux, ou la Société Protectrice des Animaux, qui, normalement, devrait pouvoir vous indiquer les coordonnées d’un refuge spécialisé.

Comment prendre soin des hérissons ?

Ainsi, il arrive qu’une famille hérisson investisse votre jardin, et s’y installe pour la saison. Les hérissons aiment revenir dans les jardins qui leur proposent le gîte et le couvert. Et, il est assez simple de nourrir un hérisson puisque c’est un animal omnivore qui adore se sustenter avec de nombreux aliments :

Limaces

Escargots

Scarabées

Vers de terre

Fruits

Graines

Restes alimentaires de viandes

Enfin, les hérissons adorent la nourriture pour chat, vous pouvez donc disposer une gamelle de croquettes, ou de pâtée à base de viande, ou même de poisson. Les gamelles devraient rapidement se vider, car le hérisson est gourmand. Bien entendu, vous placerez également de l’eau à proximité, de préférence dans une coupelle basse (type coupelle de pot de fleurs), pour qu’il puisse y accéder sans la renverser. La meilleure façon de protéger le hérisson qui risque de disparaître d’ici à 2025, c’est de le laisser vivre sa vie, mais vous pouvez la lui rendre un peu meilleure ! Avez-vous déjà trouvé un hérisson dans votre jardin ? Comment l’avez-vous aidé ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .