Biodiversité : 5 petites astuces d’aménagement de votre jardin pour les hérissons !

Bon nombre de petites bêtes élisent domicile dans notre jardin. Parmi elles, nous retrouvons le hérisson, un véritable allié pour le jardinier. De nos jours, il est important de protéger ces mammifères. Afin de les aider, voici quelques astuces à mettre en place pour notre ami le hérisson !

Nourrir le hérisson

Il faut savoir que, pendant son hibernation, le hérisson perd 40% de son poids; il est donc important pour lui de pouvoir reprendre des forces pour passer l’hiver en hibernation. Si vous avez eu l’occasion d’apercevoir un hérisson se promenant dans votre jardin, n’hésitez pas à lui donner à manger…

Bien que cette petite bête se nourrisse d’insectes ou d’escargots dans la nature, il ne refusera certainement pas quelques croquettes pour chien ou chat ! Ou encore des arachides non salées ! Cependant, veillez à ne pas lui donner du lait, cela provoquera une diarrhée dangereuse pour lui. Optez plutôt pour un bol d’eau fraîche lors des périodes de fortes chaleurs !

Éviter de nettoyer son jardin

Lors de son hibernation, le hérisson choisira un petit tas de feuilles mortes ou de branchages afin de passer l’hiver au chaud. Il est donc préférable de nettoyer son jardin seulement au printemps lorsque les hérissons sortiront de l’hibernation.

Attention cependant, le nettoyage du jardin est susceptible de le faire fuir qui devra partir a la recherche d’un autre habitat et perdra une énergie précieuse pour lui ! Mais pas d’inquiétude si jamais vous avez dérangé cette petite bête ! Il vous suffit de remettre en place l’endroit où vous l’avez trouvé. Vous pouvez également lui aménager un autre petit coin près de celui d’origine !

L’installation d’une maison à hérisson

Bien que le hérisson soit capable de se trouver un habitat dans la nature, il ne sera pas contre une petite maison déjà toute faite ! Ces petites maisons à hérisson peuvent se trouver dans les magasins de jardinage, mais rien de mieux que de la construire vous-même.

Pour cela, pensez à utiliser uniquement du bois brut non traité; il vous faudra fabriquez une boîte de 30 cm de largeur, 40 cm de profondeur et 30 cm de hauteur ! De plus, prévoyez une entrée pour le hérisson d’environ 15 cm par 15 cm. Une ouverture par le toit est aussi recommandée mais il ne doit absolument pas pleuvoir a l’intérieur de la maison !

Pour son emplacement, privilégiez un endroit non accessible aux chiens et aux chats qui risqueraient de venir déranger la petite bête; il faut également penser à placer la maison à l’abris des courants d’air.

Dedans, vous pourrez y mettre de la paille afin que le hérisson soit au chaud pendant son hibernation. Couvrez également la maison de feuilles mortes par exemple. Cela donnera un air naturel à l’habitat !

Ne paniquez pas si vous rencontrez un hérisson

Notre ami le hérisson hiberne de octobre à avril mais il peut arriver qu’il se réveille. Les raisons sont multiples. Peut être que sa cachette ne lui convient plus.. il sortira donc afin d’en trouver une autre. La température extérieure peut également être a l’origine de sa sortie. En effet, si la température augmente, cela l’incitera à sortir pour trouver plus de nourriture ! C’est a ce moment là que vous pouvez lui fournir de quoi reprendre de l’énergie.

De plus, lorsque l’hiver est plus tôt, il se peut que le hérisson n’hiberne pas du tout. Alors, si vous croisez son chemin, ne lui faites pas de mal, ce sont de petites bêtes très utiles et inoffensives !

Mettre en relation votre jardin avec celui de vos voisins

Afin que nos amis les hérissons puissent changer de territoire comme bon leur semble et sans danger, il faut penser à connecter les jardins.; pour cela, il faut toujours penser à laisser des petites ouvertures de 15 x 15 cm dans vos clôtures. Cela permettra a notre ami de changer de jardin sans avoir à traverser la route et donc à ne pas se mettre en danger ! Vous avez maintenant toutes les clés essentielles pour vous occuper de nos amis les hérissons !