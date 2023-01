Bonapatte : une plateforme collaborative pour obtenir gratuitement de la nourriture pour les animaux

La France est un pays « ami » des animaux de compagnie. Nous comptons près de 7 millions de chiens dans les foyers et environ 15 millions de chats selon le site Statista. Et, comme tout être vivant et sensible, nos compagnons poilus, mangent chaque jour. Avec la hausse des prix de la nourriture pour animaux attendue, de 35 à 45 % selon un récent article, publié sur Bfmtv.com. Il va falloir nous sacrifier un peu plus pour les nourrir et continuer à assumer les 943 € que nous coûte notre animal chaque année. Un nouveau site fait son apparition cette année, pour tenter de répondre à cette problématique. Inventé par les créateurs de Pabete.com, plateforme collaborative de garde d’animaux, le site Bonapatte.com va vous permettre de bénéficier de nourriture et accessoires gratuits pour vos animaux. On vous explique comment ça marche.

Bonapatte qu’est-ce que c’est ?

Vous avez peut-être déjà vécu la douloureuse expérience de perdre votre animal de compagnie. Vous vous êtes alors certainement, retrouvé avec de la nourriture, un panier, un coussin ou une laisse sur les bras. Dans ce cas, il existait quelques solutions, comme de donner à une association, de revendre sur des sites de petites annonces, ou malheureusement de jeter. Ou alors, vous avez parfois choisi des croquettes au poulet pour votre chat, qui n’a même pas dénié en goûter une ! Quant au panier, arbre à chat, ou jouets en tous genres, parfois nos animaux rechignent et ne les utilisent jamais. Bonapatte souhaite créer un espace avec lequel tous les propriétaires d’animaux de compagnie peuvent donner ou récupérer gratuitement des articles, des accessoires et de la nourriture, comme nous l’explique le communiqué de presse que nous avons reçu. Une initiative solidaire qui va permettre d’offrir « une seconde vie » aux accessoires et nourritures, avec une plateforme spécialisée.

Comment ça marche ?

Cette nouvelle plateforme destinée aux animaux de compagnie fonctionne sur le même principe qu’un site de vente d’objets d’occasion. Il suffit donc de vous inscrire sur Bonapatte.com pour proposer de la nourriture ou des accessoires à donner, ou pour trouver une petite annonce près de chez vous. Le site vient à peine d’ouvrir ses portes, il va, en conséquence, falloir qu’il soit un minimum connu pour héberger ses premiers « dons ». Si, à l’inverse, vous recherchez des dons, il suffit d’entrer votre adresse, le type de don recherché, et le périmètre dans lequel vous pouvez vous déplacer (jusqu’à 40 km). Une distance qui semble énorme pour un sac de croquettes. Cependant, quand le paquet coûte parfois plus de 100 € cela vaut peut-être le coup d’y réfléchir. Une belle idée pour lutter contre le gaspillage alimentaire animal, non ?

Un petit retour sur Pabete.com

Nous avions été parmi les premiers à parler de l’invention de Salim Boulaich en 2019. L’idée était de proposer une plateforme collaborative pour garder ou faire garder ses animaux de compagnie, gratuitement ou presque. Le principe étant d’acheter des « bébêtes », la monnaie interne du site Pabete.com au prix de 2 € l’une. Faire garder votre animal pendant une journée, vous coûtera donc une bébête, soit 2 €. Ce qui est bien moins cher qu’une garde en pension canine et qui vous permet de trouver un mode de garde à proximité de chez vous. Plus d’informations. Rendez-vous sur Pabete.com. Et, ce sont les utilisateurs qui en parlent le mieux : Témoignage de la maîtresse de Biscotte, un petit lapin : « je trouve l’initiative très bonne, s’échanger des gardes pour amoindrir les frais et éviter les abandons. Echanges avec le service commercial très cordial et geste commercial très apprécié. Merci. J’ai trouvé une personne pour garder mon lapin pendant les vacances cet été, je suis soulagée, car ce n’est pas si simple. Très bonne continuation à vous ».