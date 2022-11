Mora Pets : cette entreprise a inventé un tapis autochauffant pour vos animaux de compagnie

Ne pas avoir froid cet hiver, tout en économisant un maximum sur nos factures d’électricité, est tout l’enjeu des semaines à venir… Mais, si vous baissez le chauffage, voire le coupez lorsque vous êtes absent, avez-vous pensé à vos animaux, qui eux, resteront chez vous pendant quelques heures, sans chauffage, ou à 16°C pour que vos factures baissent ? Les chiens et chats sont des êtres sensibles, et comme les humains, ils peuvent ressentir le froid, surtout s’ils sont habitués à se lover sur le canapé, ou dans un panier bien moelleux ! Et, si vous lui procuriez un tapis autochauffant pour que lui aussi reste bien au chaud pendant que vous ferez des économies ?

Pourquoi un tapis chauffant pour votre compagnon à quatre pattes ?

Les chiens et chats souffrent du chaud et du froid, comme nous les humains… Et même s’ils ont des poils qui les protègent, ils ne possèdent pas de glandes sudoripares, qui leur permettent de réguler leur transpiration… En été, pour leur éviter d’avoir trop chaud, les vétérinaires recommandent de les rafraîchir avec une serviette humide, alors pourquoi n’auraient-ils pas froid en hiver ? Le froid pour les chiens et chats dépend de plusieurs facteurs tels que la race, le type de poils ou encore leurs habitudes quotidiennes. Pour les chiens de petite taille ou à poils courts, les vétérinaires recommandent de les habiller avec des manteaux pour chien, à l’extérieur. Et, à l’intérieur, ils aiment tous se blottir sur un plaid bien chaud ou carrément sur le lit ou le canapé…

Le tapis autochauffant qu’est-ce que c’est ?

Le tapis autochauffant, validé par plus de 2500 propriétaires d’animaux, a été imaginé par la marque Mora Pets, il a la particularité d’être autochauffant, donc de ne pas consommer d’électricité, et de ne présenter aucun risque pour votre animal… Vous pourrez donc le laisser au chaud sur son tapis, même en coupant ou en réduisant le chauffage pendant vos absences ! Son secret réside dans le fait qu’il soit conçu dans une fibre spéciale qui réfléchit simplement la chaleur corporelle de l’animal lorsqu’il est couché dessus. Le tapis Mora Pets possède deux faces: l’une en tissu polaire, toute douce, et l’autre en peluche… En le posant sur le carrelage ou au fond de son panier, il assurera une chaleur en continu à votre animal, dès qu’il sera couché dessus. Mais, vous pouvez aussi en disposer à l’extérieur, pour les chats errants, par exemple, qui auront, eux aussi, et encore plus, besoin de chaleur cet hiver.

Toutes les caractéristiques du tapis Mora Pets…

Le tapis se compose de trois couches d’un matériau autochauffant testé en laboratoire. Cette couverture thermique pour animaux les maintient au chaud par grand froid et est totalement sécurisé puisqu’elle ne nécessite aucun branchement électrique et ne dégage aucune odeur de produit chimique… Le tapis autochauffant fonctionne uniquement grâce à la chaleur corporelle dégagée pour votre animal.

Le tapis chauffant chien Mora Pets est également doté de la toute dernière technologie qui rend l’isolation réfléchissante complètement silencieuse. Avec une taille de 27.5″ x 18.5″, il convient à la plupart des chats et de petits chiens, et passe en machine à 30 °C… Pour moins de 30 €, vous pouvez garder votre chien au chaud cet hiver, sans consommer d’électricité !