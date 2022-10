Ils inventent un tapis chauffant inspiré des maisons japonaises qui permet d’économiser de l’électricité

L’une des inventions finalistes du concours James Dyson Awards est française et a été créée par Natacha Poutoux et Sasha Hourcade, deux designers qui s’inspirent beaucoup du Japon pour imaginer leurs concepts… C’est le cas avec l’invention qui a été désignée finaliste du concours international: un tapis chauffant basse consommation réalisé avec le textile Kvadrat, selon un procédé de broderie industriel. L’idée étant de « chauffer les corps » en créant des zones de chaleurs ponctuelles, plutôt que chauffer l’espace sur des endroits inutiles par exemple. Ce projet s’inspire des maisons traditionnelles japonaises, où la température globale est vraiment basse alors que la sensation de confort reste élevée, grâce à la célèbre table chauffante Kotatsu. Découverte !

D’où vient leur inspiration ?

Comme précisé en introduction, ils prennent leurs inspirations au Japon, où l’hiver, on ne chauffe pas la totalité d’un appartement, mais plutôt les endroits où se concentrent les membres du foyer. Ils utilisent notamment une table basse nommée Kotatsu équipée d’une couverture et d’un chauffage que l’on trouve dans la plupart des maisons japonaises, mais également dans les lieux publics, les transports en commun, etc. En chauffant un espace restreint, le corps a aussi chaud qu’en chauffant tout l’espace, toutefois cela permet des économies d’énergie.

Comment fonctionne leur invention ?

Les inventeurs expliquent valoriser et détourner un processus de broderie industrielle appelé Tailored Wire Placement. Concrètement, il suffit de placer un fil chauffant gainé de cuivre dans une machine à commande numérique qui va le fixer sur le support par la broderie. Cette technique est déjà utilisée dans les sièges chauffants dans le domaine automobile, de la santé et de certains vêtements chauffants, mais il se cache à l’intérieur des objets. Eux, le rendent visible et l’utilisent comme élément graphique qui donne le matelassage de leur tapis chauffant. Avec cette technique, ils peuvent fabriquer 4 tapis chauffants en 10 h seulement, l’industrialisation est donc simple à mettre en place.

Comment se présente Tracés, le tapis chauffant ?

Le projet « Tracés » veut en réalité ramener la chaleur au plus près de l’habitant et surtout lorsque celui-ci est statique… Par exemple, ces tapis de forme ovale peuvent se glisser sous un bureau, sous une table basse ou la table de salle à manger, afin de concentrer la chaleur là où les personnes se trouvent… Il est notamment inutile de chauffer la totalité de la salle à manger alors que l’on se trouve dans le salon ou vice versa ! Selon les inventeurs, ce tapis chauffant répondrait à la tendance actuelle qui est aux économies d’énergie.

D’autres inventions à découvrir.

Sur le site des deux designers indépendants, on découvre aussi Métis 02, un humidificateur d’air intelligent, qui mesure et régule le pourcentage d’humidité à l’intérieur d’une pièce. Il permet de favoriser une bonne respiration pour les personnes asthmatiques par exemple. Un air sain prévient également le vieillissement prématuré de la peau. Fabriqué en composite de verre et de riz, cet humidificateur peut être utilisé comme un vase, grâce à la partie supérieure amovible. Ainsi, il procure une utilisation plus souple et la partie électronique peut facilement être réparée si elle est endommagée. Cet humidificateur très design a reçu deux prix : celui du Grand Prix de la Création de la ville de Paris et du prix des Talents Montants, Maison & Objet en 2021…