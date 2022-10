Il invente un humidificateur imprimé en argile avec des déchets industriels recyclés

Dans nos maisons, le taux d’hygrométrie, que l’on appelle aussi taux d’humidité, est aussi important que la température. Pour être idéal, il doit se situer entre 40 et 70 %; s’il est en-dessous de ce seuil, il peut provoquer irritations, gorge ou yeux secs. Pour maintenir un taux d’humidité acceptable, il est de bon ton d’aérer son intérieur chaque jour. Certaines stations météos affichent le taux d’humidité, un moyen facile de le connaître… Il existe sur le marché pléthore d’humidificateurs d’air, tous électriques et parfois intelligents quand ils se déclenchent uniquement lorsque le taux n’est pas dans les normes. Un designer, Jiaming Liu, étudiant en Allemagne, a proposé un humidificateur imprimé en 3D qui utilise des déchets industriels recyclés dans le cadre de son projet de fin d’études d’impression domestique et 3D, le Print Clay Humidifier. Découverte !

Le Print Clay Humidifier qu’est-ce que c’est ?

Ce projet est un humidificateur en argile imprimée, se présentant comme une solution flexible: ce système peut être combiné par paires ou individuellement, pour répondre aux besoins en fonction de l’espace. La structure unique d’impression 3D améliore non seulement l’efficacité de l’absorption d’eau, mais également la partie d’absorption d’eau ainsi que la partie de stockage d’eau. Les deux parties peuvent être imprimées en une seule et même pièce. En d’autres termes, la partie supérieure permet d’absorber l’eau puis de la laisser s’évaporer, et la partie inférieure est celle où l’eau est versée et stockée, vitrée à l’extérieur.

De quoi se compose l’humidificateur ?

Dans cet humidificateur durable, l’ingrédient principal est la céramique recyclée avec un rapport de 1 à 3. La poudre d’argile permet de former des courbes et améliore l’absorption de l’eau, un « pouvoir » naturel de l’argile. Une fois que l’humidificateur ne peut plus être utilisé, car trop poreux, il suffit de réduire de nouveau l’objet en poudre pour l’utiliser sur d’autres produits imprimés en 3D, d’où sa durabilité annoncée. Sur le plan du design, il tente d’imiter la forme d’un humidificateur ordinaire, mais le matériau utilisé lui confère davantage de texture. Il se fait également élément de décoration puisque la partie supérieure peut accueillir un pot de fleurs ou un petit bouquet.

Quand faut-il utiliser un humidificateur d’air ?

L’utilisation d’un humidificateur est particulièrement recommandée en hiver, lorsque le chauffage a été rallumé. Celui-ci va assécher l’air ambiant, ce qui ne dispense pas d’aérer la pièce, de préférence le matin ou en soirée, en dehors des pics de pollution. Un sentiment de fatigue, une peau sèche, des lèvres gercées, des saignements de nez, des muqueuses sèches où des difficultés à se concentrer peuvent être les signes d’un manque d’humidité dans votre intérieur. L’idéal, si vous devez vous équiper d’un humidificateur d’air, est de le choisir avec un hygrostat électronique qui va gérer et réguler le taux d’hygrométrie, en fonction du taux que vous lui aurez indiqué. Enfin, pour être efficace, un humidificateur d’air doit idéalement être positionné à 80 centimètres du sol, sur un petit tabouret ou meuble. L’humidificateur en argile imprimée en 3D est un concept qui n’est pas commercialisé, mais il est intéressant de savoir que certains cherchent des alternatives aux humidificateurs classiques. Plus d’informations : jiamingliu.design