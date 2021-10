Souvent négligé, le taux d’humidité est tout aussi important que la température intérieur

Depuis quelques semaines, le froid s’installe sur la France, même si cette fin octobre nous offre encore des températures clémentes. Pourtant, le froid du petit matin est bien là, cinglant ! Et quand il commence à faire froid, le premier réflexe est d’allumer le chauffage voire de l’augmenter !

Mais saviez-vous qu’augmenter la température de votre chauffage faisait baisser le taux d’humidité ? Et de l’humidité, il en faut dans un intérieur, pour que l’air soit sain et respirable… Ni trop peu, ni pas assez, il faut veiller à ce que l’hygrométrie soit maintenue à un certain niveau. On vous explique pourquoi il faut conserver un taux d’humidité raisonnable dans votre maison ?

L’humidité est aussi importante que la température

Dans un guide pratique à destination du grand public, l’ADEME explique que le taux d’humidité doit être compris entre 40 et 60% pour une température entre 18 et 22 °C. S’équiper d’un hygromètre peut s’avérer intéressant. Il est effectivement difficile de mesurer soi-même ce taux d’humidité.

Concrètement, lorsqu’il fait froid dehors, on a donc tendance à monter le chauffage et assécher l’air par la même occasion. En dessous de 40%, l’air sera trop sec et pourrait provoquer des allergies… A l’inverse, si le taux d’humidité dépasse les 60%, cela favorisera le développement de moisissures et bactéries, néfastes pour la santé.

Que faire en cas d’air trop sec ?

La première des choses à faire est d’aérer votre intérieur environ 15 minutes chaque jour… Et de laisser le froid et l’humidité entrer donc ! Maintenir une température entre 19 et 22° permet également de conserver un taux d’humidité normal.

Vous pouvez aussi installer des plantes vertes dans votre maison, elles s’occuperont d’humidifier naturellement votre air intérieur… Et si ce n’est pas suffisant, il existe des humidificateurs d’air, à utiliser uniquement avec de l’eau fraîche changée à chaque utilisation !

Enfin, pour ne pas avoir à subir un air trop sec, mieux vaut faire vos poussières régulièrement, aérer après le passage de l’aspirateur, ne pas fumer ni allumer de bougies… En enfin éviter les parfums d’ambiance ou encens, qui vont assécher l’air ambiant.

Que faire en cas d’air trop humide ?

Un air trop humide va provoquer des dommages dans votre maison comme l’écaillage des peintures, la moisissure de joints… Mais également des problèmes de santé au niveau du système respiratoire par exemple… Mieux vaut tout de même un air trop sec qu’un air saturé d’humidité.

Pour contrer un taux d’humidité trop élevé, il faut encore et toujours aérer vos pièces chaque jour… Mais vous pouvez aussi opter pour un absorbeur d’humidité, un petit accessoire assez efficace, si vous pensez à le vider régulièrement et à l’éloigner des enfants et des animaux domestiques.

Il est également possible d’agrémenter votre intérieur de plantes dépolluantes, elles vont vous permettre d’humidifier l’air ambiant. Quelques petits travaux à prévoir également pour palier un taux d’humidité trop élevé :

Installer des VMC dans vos pièces d’eau (salle de bain, cuisine, toilettes)

Nettoyer les bouches d’aération et en vérifier l’étanchéité

Et enfin, vous pouvez aussi utiliser quelques méthodes naturelles ! A savoir quelques morceaux de charbon de bois dans une boîte en carton ! C’est presque magique, le charbon absorbe rapidement l’humidité, il faut penser à changer les morceaux une fois par semaine. On peut aussi utiliser du gros sel, mais le résultat est moins probant que le charbon de bois !