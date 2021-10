Sur quelle température faut-il régler son chauffage en fonction des pièces de la maison ?

Avec l’explosion littérale des prix de l’électricité et du gaz, il va falloir faire des économies, voire pour certains, des concessions car la facture risque d’être très salée l’année prochaine. Selon Capital, la facture de chauffage annuelle est même supérieure à un mois de salaire pour de nombreux ménages !

Mais alors, comment tenter de réduire cette facture ? En débranchant vos appareils en veille ? En installant un thermostat ou une pompe à chaleur ? Et si on commençait déjà par avoir la bonne température dans chaque pièce ? Si la configuration de votre système de chauffage le permet, voici les températures à programmer (Source ADEME).

La chambre

Dans cette pièce qui est sensé ne servir que pour dormir, caché sous une bonne couette, la température recommandée est de 16°C. C’est frais, mais c’est celle qui favorisera l’endormissement pour les adultes. Mieux vaut investir dans une couette chaude que de monter le chauffage.

Pour la chambre d’un bébé, qui ne régule pas tout de suite sa température corporelle, mieux vaut être aux alentours des 18 – 20°C. La même température est conseillée pour les enfants qui ont tendance à bouger et à se découvrir. Et pensez à ouvrir les fenêtres chaque matin pendant une demi-heure, en vous équipant d’un radiateur qui détecte les fenêtres ouvertes par exemple.

La cuisine, le salon ou la salle à manger

Ces pièces sont des lieux de vie, et vous y passer le plus clair de votre temps; il faudra donc veiller à ne pas y avoir froid et chauffer ses pièces à 19°C: c’est toujours, selon l’ADEME, le compromis idéal pour ne pas avoir froid et consommer moins d’énergie. Elle précise d’ailleurs que chaque degré de plus fait grimper votre facture de 7 à 8% par an ! Si, à 19°C vous avez l’impression d’avoir froid, il faudra peut-être revoir votre isolation, ou l’état de vos fenêtres.

La salle de bains

Cette pièce d’eau est un peu spéciale, car normalement on y passe peu de temps, mais souvent nu, sans aucun vêtement protecteur. L’ADEME conseille donc de chauffer à 22°C lorsque vous utilisez la salle de bain, puis de redescendre à 17°C le reste de la journée. Dans cette pièce, si vous avez les mêmes habitudes horaires chaque jour, investir dans un radiateur programmable peut être une bonne idée.

Les entrées, vérandas ou couloirs

Ces pièces de passage ne nécessitent quasiment pas de chauffage, et s’ils ne possèdent pas de points de chauffe, inutile d’en ajouter. Les autres pièces peuvent permettre de chauffer ces endroits. S’ils disposent de radiateurs, un petit 17°C suffit pour s’y sentir bien.

Pourquoi il ne faut pas surchauffer votre maison ?

Si votre chauffage est réglé par un seul thermostat pour tous les radiateurs (chauffage central au gaz), alors la température recommandée est de 19°C. Un peu frais pour certains, mais mieux vaut enfiler un pull que de surchauffer votre intérieur. Seule la salle de bain peut afficher 21°, ou pourrait mériter un chauffage d’appoint pour se laver le matin.

Le froid possède un effet vasoconstricteur, il permet un ralentissement de la circulation sanguine, qui aide à l’endormissement. En chauffant trop notre maison, on empêche alors ce phénomène et on perturbe notre sommeil.

