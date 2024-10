Ces 3 gestes à réaliser pour « booster » l’efficacité de votre cheminée et de votre poêle à bois

Le froid s’installe doucement sur la France, et le chauffage a repris du service ! Si vous vous chauffez grâce à des radiateurs, il vous suffit de régler votre thermostat, et de profiter de la chaleur ! En revanche, si comme moi, vous faites partie des 7,5 millions de foyers, selon l’ADEME, qui se chauffent au bois, quelques vérifications sont nécessaires. Je ne vais pas vous parler du ramonage, c’est une évidence ! Le sujet que je souhaite aborder avec vous, c’est celui de votre bois de chauffage ! S’il vous en reste de votre stock de l’an dernier, il va falloir vérifier qu’il soit apte à être brûlé ! Comme vous le savez peut-être déjà, le bois de chauffage doit parfaitement être sec pour être brûlé. Néanmoins, il n’est pas évident de connaître le taux d’humidité d’une buche de bois. Vous allez découvrir que de simples petits tests à réaliser avant de le glisser dans votre poêle pourraient vous éviter quelques désagréments. Décryptage

Pourquoi le bois de chauffage doit-il être sec ?

On considère que le bois de chauffage est sec et apte à être brûlé lorsque son taux d’humidité est inférieur à 20 % ! Un bois humide entraînera plusieurs conséquences sur votre chauffage. La première étant qu’il encrassera plus vite votre poêle et la seconde qu’il entraînera une consommation plus importante de combustible. Un bois humide met plus de temps à brûler, et dégage moins de chaleur, et plus de fumée… Bref, ce n’est pas une bonne idée que de l’utiliser. Voici donc quelques astuces simples pour vérifier le taux d’humidité de votre bois de chauffage.

Astuce n° 1 : le test du son

Ce geste, nous devrions tous le faire avant de glisser une buche dans le poêle… Certes, vous pourriez passer pour un étrange personnage auprès de votre voisin, mais il en va de votre sécurité, et de vos finances. Le test du son consiste simplement à frapper deux buches entre elles. Si le son qui en ressort est clair, le bois est sec. Si, à l’inverse, le son produit est sourd, le bois est humide, il faut l’isoler et le laisser sécher ! De plus, sachez qu’un bois sec est toujours plus léger qu’un bois humide, c’est d’une logique implacable, non ?

Astuce n° 2 : le test de la flamme

Pour réaliser ce petit test, il vous suffit de préparer un petit morceau de bois que vous souhaitez tester, puis de créer une flamme stable avec du bois sec, ou du petit bois. Placez ensuite le morceau de bois à tester dans le feu et observez attentivement la réaction des flammes et du bois. Si le bois est humide, vous remarquerez une série d’indices : la flamme sera plus faible et instable, et le bois produira beaucoup de fumée blanche. De plus, vous pourrez entendre un crépitement intense, voire un sifflement, signe de la vapeur d’eau qui s’en échappe.

Astuce n° 3 : l’humidimètre

Une dernière astuce consiste à vous aider d’un petit appareil appelé humidimètre. Il se présente sous la forme d’un boitier, muni de deux tiges en métal, relié à des capteurs d’humidité. En plantant les tiges métalliques dans la buche, l’humidimètre indique, en quelques secondes, le taux réel d’humidité. Si le résultat est supérieur à 20 %, le bois n’est pas en conditions optimales pour être brûlé. Et, vous ? Connaissez-vous d’autres astuces pour contrôler le taux d’humidité de votre bois de chauffage ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

