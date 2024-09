Le ramonage est-il réellement obligatoire chaque année ? On répond à notre lecteur

J’ignore si vous, lecteurs, lisez les commentaires laissés par nos abonnés, mais nous, nous les lisons, et parfois, nous en inspirons pour proposer d’autres articles. Dans cet article, je revenais sur l’obligation légale du ramonage annuel. L’un de nos lecteurs qui, soit dit en passant, à intituler son mail (DGCCRF) pour Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, en m’indiquant que ce que j’avançais était totalement faux. Sachez que mes articles sont généralement sourcés (et contrôlé par Marc #factchecking), avec des sources fiables, comme des sites gouvernementaux, et que je n’ai rien « à vendre » dans ces derniers. Je m’autorise donc un « droit de réponse » pour vous prouver que le ramonage est bien obligatoire chaque année, quelle que soit votre région d’habitation. Retour sur cette obligation légale que certains pensent facultative, à leurs risques et périls d’ailleurs.

Le ramonage est bien obligatoire

Dans ce paragraphe, je répondrai à cette invective : « vous devriez faire attention à vos articles, le ramonage est obligatoire, mais pas par un professionnel ». Cela étant ce qu’avance le lecteur. Pour répondre à cette question, je m’appuie sur le Code de Santé Publique qui est très clair sur le sujet. « Le ramonage des conduits de fumées et des tuyaux de raccordement est effectué au moins tous les douze mois. Les arrêtés mentionnés à l’article L. 1311-2 peuvent prévoir que le ramonage est effectué plusieurs fois par an, dont une fois pendant la période de chauffe ». De plus, dans certaines régions, et par arrêté préfectoral, le ramonage peut être rendu obligatoire deux fois par an. La fréquence du ramonage obligatoire est indiquée sur les sites de préfectures ou dans votre mairie.

Le ramonage doit être réalisé par un professionnel.

Voici la suite du mail qui remet en cause mes dires quant à la réalisation du ramonage par un professionnel en ces mots. « De plus, vous indiquez que sans certificat d’un professionnel, pas d’indemnités en cas d’incendie, c’est totalement faux ». Vous pouvez, si vous effectuez plusieurs ramonages dans l’année, le réaliser vous-mêmes entre chaque ramonage « officiel ». Néanmoins, je persiste et je signe, appuyée par l’Art. R. 1331-22. du même Décret qui dit ceci : le ramonage et l’entretien sont effectués par une personne qualifiée professionnellement, conformément aux dispositions de l’article L. 121-1 du Code de l’artisanat. Le professionnel du ramonage doit posséder la certification Qualibat et vous remettre un certificat de ramonage, indiquant le nom de l’entreprise, la date de réalisation, et les travaux effectués.

Dernière invective et pas des moindres

Trois phrases, trois non-sens pour ce lecteur qui aurait peut-être dû potasser un peu avant de cliquer sur « envoyer le message » ! À la fin de son mail, ce lecteur termine par : « c’est à l’assureur de prouver que le ramonage a été mal réalisé ». Je pense sincèrement que cet individu n’a jamais eu maille à partir avec un assureur pour un sinistre habitation, et notamment un incendie. En 1998, mon appartement a pris feu, et en 2008, la foudre est tombée sur ma maison… Je peux vous assurer que j’ai dû fournir le certificat de ramonage en 2008, même si l’incendie provenait de la foudre et non de ma cheminée, à l’époque. Certes, si vous avez effectué votre ramonage et que le certificat brûle lors de l’incendie, ce sera compliqué de le fournir.

Néanmoins, le professionnel pourra vous fournir un duplicata de ce dernier, ou fournir une autre attestation. Quant à l’assureur qui doit prouver que le ramonage a été mal réalisé, je ne tenterai pas l’expérience, à moins d’avoir du temps à perdre et de l’argent d’ailleurs. Je n’en doutais pas, mais je confirme que les propos avancés dans le premier mail sont sourcés, et vérifiés, n’en déplaise à ce lecteur ! Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .