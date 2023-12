Tout ce qu’il faut savoir sur le ramonage de cheminée (coût, réglementation, astuces)

L’hiver s’installe, le froid arrive et les cheminées, poêles et chaudière reprennent du service après quelques mois de pause. Vous avez pensé à nettoyer votre poêle de fond en comble, à stocker votre bois de chauffage ou vos pellets de bois pour l’hiver. Mais avez-vous pensé au ramonage du conduit ? Après le dernier feu à l’hiver dernier, avez-vous fait appel à un ramoneur pour débarrasser le conduit de la suie accumulée. Si ce n’est pas le cas, vous vous exposez à des problèmes en cas d’incendie, voire une amende. Mais que faut-il savoir sur le ramonage ? A-t-on le droit de procéder à cette opération soi-même ? On va tout vous expliquer.

Le ramonage est-il légalement obligatoire ?

Contrairement à ce que l’on pourrait le penser, le ramonage d’un conduit de cheminée est obligatoire au moins une fois par an. Cette obligation est régie par l’article L. 2213-26 du Code général des collectivités territoriales par cette phrase : le maire prescrit que le ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons, usines, etc., doit être effectué au moins une fois chaque année. Et dans la mesure où cela relève de l’autorité municipale, certaines mairies peuvent imposer deux ramonages dans l’année, dont un en période d’utilisation. Sachez également que le « non-ramonage » avec certificat peut vous valoir une amende de 450 €.

Pourquoi le ramonage est-il obligatoire et nécessaire ?

Lorsqu’un combustible brûle, il émet des particules appelées résidus de combustion. Ces résidus sont parfaitement visibles sur un conduit de cheminée, puisqu’il s’agit de la suie noire et granuleuse. Si vous avez déjà ramoné vous-même votre conduit, vous pourriez être impressionné par la quantité de suie qui s’y dépose. Les résidus de combustion présentent deux risques : celui de s’enflammer et de provoquer un incendie et celui de provoquer une « fuite de monoxyde de carbone », un gaz mortel, incolore et inodore. De plus, en ramonant vos conduits, vous obtiendrez une meilleure combustion, donc, un meilleur rendement, et par conséquent, économiserez sur votre stock de bois ou de pellets.

Qui doit effectuer un ramonage ?

Comme nous vous l’avons dit, le ramonage est ainsi obligatoire et un certificat vous sera demandé par votre assureur en cas d’incendie. Si vous ne fournissez pas ce certificat, l’assurance pourrait ne pas rembourser les dégâts causés. Cela implique donc que le ramonage doit être réalisé par un professionnel qui dispose d’un numéro d’agrément. Quant au coût du ramonage, il va de 50 à 120 € en fonction de votre région d’habitation, la région parisienne étant, comme souvent, sur le haut des tarifs. Sachez que les chaudières fioul et gaz sont également concernées par cette obligation de ramonage.

Peut-on effectuer le ramonage seul ?

La réponse est oui et c’est même plutôt conseillé, à condition, bien entendu, d’avoir fait réaliser un ramonage par un professionnel. Vous pouvez donc ramoner votre cheminée autant de fois que vous le souhaitez, pour assurer votre sécurité et protéger votre stock de combustible. Il existe même des pellets chimiques dédiés pour le faire. Pour ce faire, il existe pléthore de kit de ramonage qui feront parfaitement l’affaire. Bon, il faudra tout de même vérifier les dimensions de votre conduit afin de pouvoir atteindre le sommet. Et, un peu d’huile de coude pour frotter les parois du conduit, et on vous jure que c’est rapidement éreintant. Nous réalisons un ramonage par mois pour mettre toutes les chances de notre côté. Saviez-vous que le « non-ramonage » était une infraction ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

ULTRABrush,Nettoyage de la cheminée,Brosse ramoneur compatible avec tous les types de cheminées,Lot de 3 pièces avec distributeur pour une utilisation pratique et rapide ULTRABrush le kit de nettoyage de conduit de votre poêle à granulés est composé d'un étui en plastique avec 10 mètres de sonde en fibre de verre revêtue de plastique à haut glissement et de 2... Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez