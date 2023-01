Pellets : l’invention d’un kit pour convertir une chaudière au fioul en chaudière à granulés

Près de 3 millions de foyers français utilisent une chaudière à fioul, que l’on appelle aussi « à mazout » pour se chauffer, selon le site Effy.fr. Le fioul est un combustible polluant, mais toujours très utilisé par ces systèmes de chauffage. Depuis le 1ᵉʳ juillet dernier, si votre chaudière au fioul vient à rendre l’âme, il vous sera impossible de la remplacer par le même type de chaudière. Les chaudières fioul sont désormais interdites en France. En revanche, il est tout à fait possible de transformer une chaudière à fioul en une chaudière à granulés de bois. Une alternative qui permet de se chauffer de manière plus écologique, sans changer la totalité du système de chauffage. On vous explique comment procéder.

Comment passer du fioul aux granulés de bois ?

Le fioul est un combustible polluant, et qui subit, comme tous les combustibles, de fortes augmentations en fonction de l’époque. N’oublions pas que le prix du fioul est indexé sur le prix du baril de pétrole, et cette année, les fluctuations sont très importantes. Pour transformer une chaudière à mazout en chaudière à granulés de bois, il suffit uniquement de remplacer la cuve, par un silo à granulés, puis d’installer une vis sans fin, et un brûler à granulés évidemment. L’idée étant, bien entendu, de passer au chauffage au bois, sans changer le foyer, ni l’échangeur, ni même le système de distribution. Les granulés de bois, cette année, ne seront pas forcément plus économiques, mais ils seront, à coup sûr, plus écologiques. Le principe d’une chaudière à granulés transformée reste semblable puisqu’elle utilise la même arrivée d’air, et la même arrivée de combustibles. C’est seulement le combustible qui change et offrira d’ailleurs un rendement de 97 % !

Quelques chiffres…

Le rendement sera donc de 97 %, ce qui est un excellent taux pour une chaudière à granulés. Vous pourrez aussi choisir un brûleur polycombustible, qui vous permettra prochainement d’utiliser aussi les granulés de lin, de chanvre ou de noyaux de fruits, de plus en plus en vogue ! Les brûleurs à granulés existent de plusieurs tailles, et procurent une puissance allant de 10 kW à 350 kW, largement suffisant pour chauffer une maison de 200 mètres carrés environ.

Pour ce faire, il faut une profondeur de foyer d’approximativement 30 centimètres, une porte pour le foyer afin de pouvoir le nettoyer. Il faut aussi choisir un brûleur de la même puissance que la chaudière, et refaire le câblage de la chaudière, notamment pour le système d’eau. Un système de brûleur pour granulés adaptable sur une chaudière fioul coûte de 2 000 à 4 000€, une somme importante, mais bien inférieure à celle qu’il faut pour remplacer le système dans sa totalité.

Chauffage au fioul, que dit la loi française ?

Depuis le 1ᵉʳ juillet 2022, les chaudières au fioul, ou à charbon, sont interdites d’installation. Que ce soit dans un logement neuf ou ancien, ces chaudières trop polluantes ne doivent plus être installées. Cela vaut évidemment pour les constructions neuves, mais également, pour remplacer les chaudières anciennes. En d’autres termes, si votre chaudière au fioul vous lâche, vous n’aurez pas le droit de la remplacer par une nouvelle chaudière au fioul. En revanche, pour éviter le changement total de votre installation, vous pourrez la transformer en chaudière à granulés, ou en chaudière biomasse. Ces chaudières ont été interdites, car elles émettent plus de 300 g de CO₂ par kWh contre 26 g environ pour une chaudière au bois ! Les foyers se chauffant au fioul n’ont pas l’obligation de la remplacer tant qu’elle fonctionne et qu’elle peut être réparée.